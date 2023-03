Splashtop potencializa as capacidades do Syncro’s Remote Control

MSPs agora recebem a Splashtop juntamente com a plataforma Syncro, isso permite que eles acessem e controlem dispositivos gerenciados de qualquer lugar, além de fornecer acesso remoto aos seus clientes, tudo isso com muita segurança.

SAN JOSÉ, Califórnia. 2 de junho de 2021 — A Splashtop, fornecedora líder de soluções de acesso remoto, juntamente com a SyncromSP, uma moderna plataforma de Gerenciamento e Monitoramento Remoto (RMM) e Automação de Serviços Profissionais (PSA), estão expandindo a sua parceria para possibilitar que provedores de serviços gerenciados (MSPs) possam suportar dispositivos gerenciados de forma segura e eficiente, aumentando a lucratividade e a satisfação do cliente. Os MSPs também podem gerar receita adicional oferecendo a Splashtop para seus clientes, possibilitando o trabalho remoto e o trabalho híbrido após a pandemia.

No passado, os usuários Syncro compravam uma assinatura separada da Splashtop e gerenciavam suas máquinas e técnicos em ambos os consoles. Em resposta ao feedback dos usuários e à demanda popular, a Syncro agora vai oferecer a Splashtop em sua plataforma para todos os clientes, possibilitando uma experiência completamente perfeita com os seguintes recursos:

Acesso remoto de alto desempenho a computadores geridos em qualquer altura, mesmo sem a presença de um utilizador final

Acesso remoto com um clique a ativos de qualquer lugar na plataforma Syncro

Funcionalidades em sessão como transferência de ficheiros, impressão remota, chat, e mais

A opção de compra e revenda de acesso remoto aos clientes

“A capacidade de conectar-se remotamente a um dispositivo gerenciado de qualquer lugar, solucionar problemas e resolver problemas de maneira imediata é fundamental para MSPs que querem garantir a alta satisfação dos seus clientes. Estamos muito animados em saber que o acesso remoto da Splashtop não só vai ajudar os MSPs a alcançar isso, mas também vai oferecer o trabalho remoto aos seus clientes através da plataforma integrada e abrangente da Syncro”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop.

“A Splashtop tem sido a solução de controle remoto preferida de muitos dos nossos clientes, estamos felizes em poder oferecê-la com a Syncro. O desempenho de alto nível da Splashtop permite que nossos usuários trabalhem de forma mais produtiva, além de proporcionar a eles uma melhor experiência de usuário. Esta parceria é mais um passo na direção de uma ferramenta integrada definitiva que visa aumentar a rentabilidade dos MSPs”, disse Robert Reichner, CEO da Syncro.

“Nossos técnicos usam a Syncro e a Splashtop há muitos meses, as coisas estão ótimas! Com essa combinação, temos todas as ferramentas necessárias para garantir serviços de TI de alta qualidade e suporte para os nossos clientes. Abraçar a Splashtop como mais uma integração na Syncro vai ser bom para todos nós”, disse Mark Bradshaw, diretor-gerente da SME IT Solutions Limited.

Visita splashtop.com/integrations/syncro para saberes mais sobre a solução combinada e como funciona.

Sobre o SyncroMSP

Syncro está a liderar o movimento das plataformas MSP de próxima geração que estão a combinar todas as soluções que as MSPs precisam numa plataforma intuitiva. A plataforma unificada de operações MSP da Syncro, automatiza e simplifica a entrega de serviços para os profissionais de TI para que eles possam fazer crescer os seus negócios. Visita syncromsp.com para mais informação.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços remotos para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem Splashtop baseada na nuvem, segura e de fácil gestão do acesso remoto está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita splashtop.com para mais informação.