Splashtop potencializa novos notebooks Acer para pequenas empresas

Os clientes que comprarem novos portáteis TravelMate e Gateway podem desfrutar do Fast Boot Time e ler e-mails e documentos off-line 11 de Novembro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje que os mais recentes portáteis ultraportáteis de classe empresarial da Acer incluirão o InstantView, uma tecnologia concebida e personalizada pela Acer com base na premiada plataforma Splashtop OS instantânea. O InstantView dá aos utilizadores empresariais acesso instantâneo aos seus computadores portáteis Acer/Gateway dentro de segundos após premires o botão de ligar/desligar. Além disso, documentos de escritório previamente exportados, emails, tarefas e itens de calendário podem ser lidos offline quando não existe ligação à Internet.

O InstantView continua a colaboração entre a Acer, o segundo maior fornecedor de computadores do mundo, e a Splashtop Inc., a principal fornecedora de software de computador instantâneo. O InstantView está incluído no TravelMateTimeLinex 8172T/8372T (11,6” /13,3″) e no Gateway NS10/30 (11,6” /13,3″).

“Ao trabalhar com a Acer no InstantView, ajudamos seus clientes a integrar a internet em seus dias úteis usando nossa tecnologia instantânea líder de mercado”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop Inc. “Para profissionais em movimento que precisam manter seu contato com o escritório e clientes, o InstantView faz isso de maneira fácil e rápida de navegar em sites, verificar e-mails e ler documentos de negócios, tudo sem inicializar o Windows.”

O InstantView inclui as seguintes funcionalidades:

Começa em segundos depois de premir o botão de energia

Mostrar o correio do Microsoft Outlook, contactos, tarefas e horários para além de poder ver, editar e depois sincronizar as alterações (excluindo o correio) de volta para o Windows utilizando o ambiente de trabalho Personal Information Manager (PIM)

O browser de Internet suporta conteúdo Adobe Flash

Ver documentos do Microsoft Office Word, PowerPoint, bem como Adobe Acrobat

Ver até 200 imagens do browser e do ecrã usando as funcionalidades do ScreenGrab e do WebGrab

Ver informação do Outlook previamente exportada, Microsoft Office, documentos PDF e capturas de ecrã off-line.

"Ao trabalhar com o Splashtop, a adição do InstantView dentro dos nossos novos portáteis de classe empresarial redefine a experiência do utilizador empresarial para uma disponibilidade instantânea de informação. Além disso, a possibilidade de trabalhar online ou offline irá beneficiar a produtividade global de uma organização", disse David Lee, vice-presidente associado da Unidade de Negócios de Computação Móvel da Acer na Acer.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) foi fundada em 2006 com o objetivo de otimizar a experiência de computação para facilitar a vida de todas as pessoas que trabalham com tecnologia. Nosso principal produto, o Splashtop OS, apresentado pela primeira vez em 2007, é uma plataforma instant-on premiada que permite que os usuários fiquem online, acessem e-mails e conversem com amigos alguns segundos depois de ligar seus computadores. A família expandida de produtos inclui o Splashtop Remoto, que permite aos usuários desfrutar da experiência completa do Windows a partir de seu iPad ou outro dispositivo móvel, mesmo sem possuir um Windows por perto.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

