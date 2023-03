Splashtop potencializa soluções instantâneas para todos os netbooks populares

Netbooks da Acer, ASUS, HP, Lenovo e LG são inicializados em segundos com a Splashtop

LAS VEGAS, NV - 7 de Janeiro de 2010 - Na 2010 Consumer Electronics Show, DeviceVM, a empresa de software privada por detrás da premiada plataforma de software instantâneo Splashtop™, anunciou que a tecnologia Splashtop está agora a ser implementada em todos os populares netbooks instantâneos dos principais fabricantes mundiais. DeviceVM trabalha de perto com os seus parceiros OEM para criar uma experiência instantânea única, baseada na tecnologia Splashtop, para cada família de netbooks.

A mais recente confirmação do impulso por trás da Splashtop é a implantação do ambiente instant-on ASUS Express Gate, alimentado pela Splashtop, na série de netbooks Eee PC, incluindo os modelos 1005HA, 1001HA, 1201HA e 1101HA, bem como o netbook tablet EeePC T91MT, que foi anunciado recentemente.

“Com o crescimento do mercado de netbooks, a Splashtop continua crescendo junto, sempre inovando para uma experiência cada vez mais rápida e pessoal para o usuário final”, disse Mark Lee, co-fundador e CEO da DeviceVM. “A Splashtop agora oferece suporte a interfaces touch, conectividade 3G e recursos para uso offline, para que os usuários possam desfrutar ao máximo de seus netbooks.”

Para alcançar uma alta conectividade com internet 3G e a alternância perfeita entre 3G e Wi-Fi exigida pelos usuários de netbooks, a DeviceVM integrou a Splashtop com as soluções chipset 3G mais populares do mercado, incluindo chipsets da Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE. A empresa também trabalha em estreita colaboração com operadores wireless para fornecer funcionalidades de gerenciamento de conexão 3G robustas.

A Splashtop foi implantado em vários netbooks Windows™ 7 como um ambiente complementar instantâneo, fornecendo navegação e comunicação com muita velocidade e segurança, ao mesmo tempo em que oferece aos usuários a opção de acessar o Windows para acessar aplicativos de produtividade locais, como o Microsoft Office™.

Dirigindo-se ao mercado de netbooks em rápida expansão, a DeviceVM está anunciando o seu produto Splashtop de segunda geração, que traz recursos avançados de personalização aos usuários da Splashtop, expande o suporte ao toque e fornece serviços web otimizados de maneira regional.

