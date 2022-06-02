Splashtop faz parceria com a Swiftpoint para trazer suporte a mouse para usuários de área de trabalho remota Splashtop no iPad e iPhone
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Aumentar a produtividade do ambiente de trabalho remoto e o jogo para empresas e consumidores
San Jose, CA - 25 de Outubro, 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre ecrãs, anuncia uma parceria com a Swiftpoint para fornecer suporte para o iPad e iPhone quando se utiliza a aplicação Splashtop para o ambiente de trabalho remoto. Tanto as versões para consumidores como para empresas das premiadas aplicações Splashtop, de alto desempenho, estão agora optimizadas para funcionarem com o rato Swiftpoint GT.
Com o rato Swiftpoint GT, os utilizadores de iPad e iPhone que acedem remotamente aos seus computadores de escritório através da aplicação Splashtop para o ambiente de trabalho remoto podem agora aumentar a sua produtividade enquanto trabalham em folhas de cálculo, documentos, Quicken, e-mails e muito mais. Além do aumento da produtividade empresarial, para os consumidores, ter o suporte do rato melhora significativamente a experiência do jogo à distância, assim como a edição remota de fotos ou vídeos.
"Muitos utilizadores Splashtop perguntaram sobre a possibilidade de terem um suporte de rato Bluetooth para iPhone e iPad quando estão a usar aplicações Splashtop de alta performance para o ambiente de trabalho remoto", disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, "Estamos entusiasmados que agora, através da nossa parceria com a Swiftpoint, seja uma realidade".
"O rato Swiftpoint GT foi concebido para ser pequeno, confortável, inteligente e ideal para pessoas ocupadas em movimento, por isso quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Splashtop para levar o nosso rato aos seus utilizadores, saltámos para cima dele." disse Sam Jones, Director Global da Swiftpoint, "O ambiente de casa ou do escritório da maioria das pessoas tem-nos a usar um ecrã, teclado e rato mas quando estão fora com o iPad ou iPhone só podem usar um teclado e ecrã - a parceria com o Splashtop significa que os utilizadores têm agora a escolha de usar um rato para maior facilidade de utilização e produtividade, é o resultado perfeito para os fãs da Apple".
A equipa da Swiftpoint desenvolveu um rato compacto, inteligente e premiado que utiliza a sua tecnologia patenteada GesturePoint™ para imitar o toque e os gestos de deslizar, o que é especialmente valioso quando se está a remotar para um PC com Windows 10. O rato também pode funcionar como um rato normal de computador.
O Swiftpoint GT foi desenhado para funcionar com Mac, Android e Windows, assim como o iOS com aplicações remotas Splashtop, por isso pode ser usado com qualquer dispositivo através do USB dongle (que também duplica como o carregador) ou Bluetooth4™.
Splashtop já ganhou uma infinidade de prémios e permanece na vanguarda da tecnologia de desktop remoto e os seus produtos já tiveram mais de 25 milhões de downloads.
O rato Swiftpoint GT foi concebido para uma utilização confortável durante longos períodos, é suficientemente pequeno para caber no bolso do utilizador e irá durar até um mês com uma única carga, por isso alinha-se bem com a funcionalidade e usabilidade do Splashtop em iPhones e iPads.
As aplicações Splashtop para consumidores e empresas que suportam o rato Swiftpoint GT estão agora disponíveis na AppStore:
Splashtop Personal - Ambiente de Trabalho Remoto
Splashtop Business - Ambiente de Trabalho e Suporte Remoto
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamentos móveis, industriais, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 25 milhões de utilizadores apreciam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabrico incluindo Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, e outros, juntaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. Os parceiros da Splashtop incluem AT&T, NTT Docomo, KDDI, e SoftBank, assim como muitos revendedores. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com e . Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Sobre a Swiftpoint
A Swiftpoint Limited é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia com escritórios na Nova Zelândia e nos EUA, especializada em software e dispositivos avançados de Interface Humano Computador (HCI). O produto anterior do rato, o rato móvel Swiftpoint GT, ganhou o Melhor Periférico de Computador na maior feira tecnológica dos EUA (CES) com o IT Enquirer a chamar-lhe "o melhor dispositivo apontador do século XXI".
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Contato de Mídia
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com