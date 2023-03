Splashtop faz parceria com a Swiftpoint para trazer suporte a mouse para usuários de área de trabalho remota Splashtop no iPad e iPhone

Aumentar a produtividade do ambiente de trabalho remoto e o jogo para empresas e consumidores

San Jose, CA - 25 de Outubro, 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre ecrãs, anuncia uma parceria com a Swiftpoint para fornecer suporte para o iPad e iPhone quando se utiliza a aplicação Splashtop para o ambiente de trabalho remoto. Tanto as versões para consumidores como para empresas das premiadas aplicações Splashtop, de alto desempenho, estão agora optimizadas para funcionarem com o rato Swiftpoint GT.

Com o rato Swiftpoint GT, os utilizadores de iPad e iPhone que acedem remotamente aos seus computadores de escritório através da aplicação Splashtop para o ambiente de trabalho remoto podem agora aumentar a sua produtividade enquanto trabalham em folhas de cálculo, documentos, Quicken, e-mails e muito mais. Além do aumento da produtividade empresarial, para os consumidores, ter o suporte do rato melhora significativamente a experiência do jogo à distância, assim como a edição remota de fotos ou vídeos.

"Muitos utilizadores Splashtop perguntaram sobre a possibilidade de terem um suporte de rato Bluetooth para iPhone e iPad quando estão a usar aplicações Splashtop de alta performance para o ambiente de trabalho remoto", disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, "Estamos entusiasmados que agora, através da nossa parceria com a Swiftpoint, seja uma realidade".

"O rato Swiftpoint GT foi concebido para ser pequeno, confortável, inteligente e ideal para pessoas ocupadas em movimento, por isso quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Splashtop para levar o nosso rato aos seus utilizadores, saltámos para cima dele." disse Sam Jones, Director Global da Swiftpoint, "O ambiente de casa ou do escritório da maioria das pessoas tem-nos a usar um ecrã, teclado e rato mas quando estão fora com o iPad ou iPhone só podem usar um teclado e ecrã - a parceria com o Splashtop significa que os utilizadores têm agora a escolha de usar um rato para maior facilidade de utilização e produtividade, é o resultado perfeito para os fãs da Apple".

A equipa da Swiftpoint desenvolveu um rato compacto, inteligente e premiado que utiliza a sua tecnologia patenteada GesturePoint™ para imitar o toque e os gestos de deslizar, o que é especialmente valioso quando se está a remotar para um PC com Windows 10. O rato também pode funcionar como um rato normal de computador.

O Swiftpoint GT foi desenhado para funcionar com Mac, Android e Windows, assim como o iOS com aplicações remotas Splashtop, por isso pode ser usado com qualquer dispositivo através do USB dongle (que também duplica como o carregador) ou Bluetooth4™.

Splashtop já ganhou uma infinidade de prémios e permanece na vanguarda da tecnologia de desktop remoto e os seus produtos já tiveram mais de 25 milhões de downloads.

O rato Swiftpoint GT foi concebido para uma utilização confortável durante longos períodos, é suficientemente pequeno para caber no bolso do utilizador e irá durar até um mês com uma única carga, por isso alinha-se bem com a funcionalidade e usabilidade do Splashtop em iPhones e iPads.

As aplicações Splashtop para consumidores e empresas que suportam o rato Swiftpoint GT estão agora disponíveis na AppStore:

Splashtop Personal - Ambiente de Trabalho Remoto

Splashtop Business - Ambiente de Trabalho e Suporte Remoto

Os utilizadores Splashtop podem aprender sobre o Swiftpoint GT a partir do interior da própria aplicação ou indo a www.swiftpoint.com/splashtop