A Splashtop faz parceria com a Okinawa Crosshead e a HP Japão para oferecer novos serviços de nuvem remota do Windows 10 “Reemo”
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Os serviços conjuntos permitem serviços de desktop remoto de alto desempenho e alta densidade usando o sistema HP Moonshot em nuvem da província de Okinawa
San Jose, CA - 6 de Outubro de 2015 - Splashtop Inc., Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração em cross-screen, anuncia parceria com Okinawa Crosshead (Director Tadaaki Tokashiki) e HP Japão (Director Presidente e CEO Hitoshi Yoshida) para permitir cloud a entrega de serviços de desktop remoto baseados no Microsoft Windows 10, chamado "Reemo". Os serviços entrarão oficialmente em funcionamento a 15 de Setembro de 2015.
Sem a virtualização de desktops, o novo serviço de desktop hospedado “Reemo” oferece alto desempenho atribuindo a cada usuário uma CPU de hardware dedicada e GPU dentro do servidor HP Moonshot de alta densidade. 180 computadores podem rodar um único sistema HP Moonshot de 4,3 U de alta densidade, oferecendo desempenho previsível e custo por usuário. A Splashtop é mais conhecida por sua solução de desktop remoto de alto desempenho que suporta acesso usando qualquer dispositivo — Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook e Linux. O Okinawa Crosshead possui call centers e serviços pós-venda, com o apoio da Prefeitura de Okinawa.
“Estamos entusiasmados com a Okniawa Crosshead e a HP do Japão, vamos redefinir a nuvem de desktop hospedada”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “As empresas se beneficiam da agilidade, segurança aprimorada, custo reduzido e produtividade aprimorada — acesso remoto a partir de qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar.”
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
e www.mirroring360.com. Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Sobre a Okinawa Crosshead
O Okinawa Crosshead foi fundada em 2006 para contribuir com a indústria de TI e desenvolvimento de recursos humanos em Okinawa e a rede conectada no continente. Seus serviços incluem rede, suporte de call center, provedor de serviços gerenciados, SaaS e serviços de nuvem.
Sobre a HP Japão
A HP cria novas possibilidades para que a tecnologia tenha um impacto significativo em pessoas, empresas, governos e na sociedade. Com um amplo portfólio de tecnologia que abrange impressão, sistemas pessoais, software, serviços e infraestrutura de TI, a HP oferece soluções para os desafios mais complexos dos seus clientes em todas as regiões do mundo. Mais informações sobre HP (NYSE: HPQ) estão disponíveis em https://hp.com
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