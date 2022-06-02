A Splashtop faz parceria com a LANDESk para oferecer acesso remoto de alto desempenho e suporte remoto de e para dispositivos móveis e Chromebook
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LANDESK One Partnership expande valores para as TI de modo a permitir a força de trabalho móvel
San Jose, CA - 3 de Setembro de 2015 - Hoje, a Splashtop anunciou a disponibilidade da sua premiada solução de desktop remoto Splashtop de alto desempenho para clientes da LANDESK Management Suite, como parte do programa de parceiros LANDESK One Partner program. As soluções de desktop remoto Splashtop complementam a abordagem de TI centrada no utilizador da LANDESK Management Suite, oferecendo a melhor experiência de utilizador móvel em acesso e controlo remoto:
Os clientes LANDESK podem facilmente fornecer esta solução de acesso remoto seguro e de alto desempenho aos empregados, capacitando a sua força de trabalho móvel a aceder a aplicações e dados empresariais críticos a qualquer hora e em qualquer lugar, desde iPad, iPhone, dispositivos Android, Chromebooks, assim como computadores.
Os clientes do LANDESK podem desfrutar da capacidade aprimorada de suporte remoto envolvendo qualquer dispositivo móvel.
A solução de desktop remoto de alto desempenho da Splashtop é usada por mais de oito milhões de usuários em todos os tipos de dispositivos e sistemas operacionais — iOS, Android, Linux, Windows, MAC e Chromebook. Dependendo dos requisitos, os clientes LANDESK podem escolher entre a solução Splashtop Business baseada em nuvem ou a solução Splashtop Enterprise baseada no local. Para oferecer um alto nível de segurança, confiabilidade e desempenho para os usuários do Splashtop Business, a Splashtop possui uma infraestrutura de retransmissão global escalável. Para clientes que precisam de integração com o Active Directory, autenticação multifatores, integração MDM / EMM e/ou suporte à VDI, a solução no local Splashtop Enterprise oferece flexibilidade adicional.
“Ficamos muito animados ao ver o LANDESK abraçar a nova era móvel, na qual os funcionários estão sempre em movimento com seus dispositivos móveis, usufruindo do acesso a aplicativos e dados corporativos; ao mesmo tempo, esses dispositivos móveis precisam ser suportados”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “A solução de alto desempenho, segura e confiável da Splashtop capacita a equipe de TI a oferecer o melhor atendimento ao cliente possível e aumentar a produtividade dos negócios.”
“A força de trabalho dos dias de hoje quer a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, usando qualquer dispositivo”, disse Steve Workman, vice-presidente de estratégia do LANDESK. “Juntos, a Splashtop e o LANDESK estão capacitando equipes de TI a oferecer suporte a funcionários remotos usando qualquer dispositivo e capacitando os funcionários a acessar seus computadores de trabalho de qualquer lugar e usando qualquer dispositivo, tudo isso de maneira remota.”
Estão disponíveis testes gratuitos de Splashtop Business (cloud) e Splashtop Enterprise (on premise):
Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite www.splashtop.com e www.mirroring360.com.
Sobre o LANDESK Software
LANDESK, a autoridade global em TI centrada no utilizador, permite aos utilizadores serem os mais produtivos enquanto ajudam a TI a abraçar a velocidade da mudança. Através da integração e automatização da gestão de sistemas informáticos, gestão de segurança de endpoints, gestão de serviços, gestão de activos informáticos e gestão de dispositivos móveis, o LANDESK permite às TI equilibrar os requisitos dos utilizadores em rápida evolução com a necessidade de proteger activos e dados críticos. Com escritórios em todo o mundo, a LANDESK está sediada em Salt Lake City, Utah. Para mais informações, visita www.landesk.com.
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