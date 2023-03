A Splashtop faz parceria com a LANDESk para oferecer acesso remoto de alto desempenho e suporte remoto de e para dispositivos móveis e Chromebook

LANDESK One Partnership expande valores para as TI de modo a permitir a força de trabalho móvel

San Jose, CA - 3 de Setembro de 2015 - Hoje, a Splashtop anunciou a disponibilidade da sua premiada solução de desktop remoto Splashtop de alto desempenho para clientes da LANDESK Management Suite, como parte do programa de parceiros LANDESK One Partner program. As soluções de desktop remoto Splashtop complementam a abordagem de TI centrada no utilizador da LANDESK Management Suite, oferecendo a melhor experiência de utilizador móvel em acesso e controlo remoto:

Os clientes LANDESK podem facilmente fornecer esta solução de acesso remoto seguro e de alto desempenho aos empregados, capacitando a sua força de trabalho móvel a aceder a aplicações e dados empresariais críticos a qualquer hora e em qualquer lugar, desde iPad, iPhone, dispositivos Android, Chromebooks, assim como computadores.

Os clientes do LANDESK podem desfrutar da capacidade aprimorada de suporte remoto envolvendo qualquer dispositivo móvel.

A solução de desktop remoto de alto desempenho da Splashtop é usada por mais de oito milhões de usuários em todos os tipos de dispositivos e sistemas operacionais — iOS, Android, Linux, Windows, MAC e Chromebook. Dependendo dos requisitos, os clientes LANDESK podem escolher entre a solução Splashtop Business baseada em nuvem ou a solução Splashtop Enterprise baseada no local. Para oferecer um alto nível de segurança, confiabilidade e desempenho para os usuários do Splashtop Business, a Splashtop possui uma infraestrutura de retransmissão global escalável. Para clientes que precisam de integração com o Active Directory, autenticação multifatores, integração MDM / EMM e/ou suporte à VDI, a solução no local Splashtop Enterprise oferece flexibilidade adicional.

“Ficamos muito animados ao ver o LANDESK abraçar a nova era móvel, na qual os funcionários estão sempre em movimento com seus dispositivos móveis, usufruindo do acesso a aplicativos e dados corporativos; ao mesmo tempo, esses dispositivos móveis precisam ser suportados”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “A solução de alto desempenho, segura e confiável da Splashtop capacita a equipe de TI a oferecer o melhor atendimento ao cliente possível e aumentar a produtividade dos negócios.”

“A força de trabalho dos dias de hoje quer a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, usando qualquer dispositivo”, disse Steve Workman, vice-presidente de estratégia do LANDESK. “Juntos, a Splashtop e o LANDESK estão capacitando equipes de TI a oferecer suporte a funcionários remotos usando qualquer dispositivo e capacitando os funcionários a acessar seus computadores de trabalho de qualquer lugar e usando qualquer dispositivo, tudo isso de maneira remota.”

Estão disponíveis testes gratuitos de Splashtop Business (cloud) e Splashtop Enterprise (on premise):

Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support

Splashtop Enterprise: