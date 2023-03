A Splashtop tem parceria com a Pertino para oferecer a melhor solução de acesso remoto com tecnologia SDN e desktop remoto seguro para TI e MSPs

MSPs e profissionais de TI se beneficiam com a integração da rede em nuvem baseada em SDN da Pertino com a solução de suporte remoto mais rápida e simples do mercado, Splashtop

San Jose, CA - 26 de Fevereiro, 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em computação e colaboração entre dispositivos, anuncia a sua parceria com a Pertino, uma empresa que reinventa o networking para a era móvel e das nuvens. O Splashtop Remote Desktop é privado e tem o nome de Pertino Desktop, alimentado pelo Splashtop. O Pertino Desktop, disponível dentro da loja de aplicações AppScape da empresa para serviços de rede, permite aos utilizadores aceder remotamente e em segurança ao seu desktop a partir de qualquer dispositivo, e fornece aos profissionais de TI um meio eficaz de fornecer suporte remoto, uma vez que os dispositivos dos utilizadores estão sempre ligados e acessíveis através do Pertino.

“O desktop remoto para acesso e suporte tem sido um dos principais serviços de rede usados por nossos clientes”, disse Bharath Rangrajan, vice-presidente de produtos da Pertino. “A Splashtop é reconhecida por milhões de usuários por oferecer a melhor experiência de desktop remoto, e a nossa solução integrada da Pertino Desktop vai oferecer um valor inigualável e uma produtividade aprimorada aos nossos clientes.”

"A virtualização de redes e serviços definidos por software está a conduzir uma nova onda de perturbação na era das nuvens híbridas de hoje", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Juntamente com Pertino, queremos proporcionar a melhor experiência de acesso remoto e suporte a TI e MSPs, ligando pessoas e recursos em segurança em todo o lado".

Com apenas alguns cliques, o Pertino Desktop pode ser implantado, possibilitando acesso seguro e de alto desempenho aos recursos de computação desejados.

Sobre a Splashtop

Remote Desktop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. O Splashtop é distribuído através de parceiros MDM / MAM e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

