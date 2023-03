A Splashtop faz parceria com a mStar para permitir a entrega de conteúdo multimídia bidirecional em dispositivos domésticos e pessoais

A Splashtop possui equipes com a mStar para oferecer um compartilhamento bidirecional de conteúdo, jogos e aplicativos em computadores, telefones, tablets, TVs e nuvens

1 de Fevereiro de 2012 - San Jose, CA - A Splashtop Inc., líder mundial em computação multi-dispositivo, anunciou hoje uma parceria com a MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") para agregar as tecnologias da Splashtop às plataformas MStar Smart TV para permitir a entrega bidireccional de conteúdos, jogos e aplicações de e para televisões com qualquer computador, telefone, tablet e serviço cloud, dentro de casa ou através da Internet. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 120 milhões de dispositivos, incluindo telemóveis, tablets e PCs. Splashtop adiciona agora um quarto ecrã - a TV - para cumprir a sua promessa de ser a principal solução de computação entre dispositivos a nível mundial.

“A Splashtop está entusiasmada com a sua parceria com a MStar, a maior fabricante de chipsets de TV e monitores de todo o mundo, para desenvolver soluções em nuvem para TV e smarts TV”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Em parceria com a mStar, juntos nós vamos encantar os usuários com a melhor experiência de 4 telas do mercado — compartilhando mídia, jogos e aplicativos sem problemas em todas as telas, em casa ou pela internet.”

“As pessoas estão querendo compartilhar conteúdo e aplicativos em todas as telas, nesse sentido, a TV de tela grande desempenha um papel fundamental para enriquecer a experiência do entretenimento”, disse Irvin Fan, vice-presidente da MStar da China. “Estamos entusiasmados em fazer essa parceria com a Splashtop para oferecer os melhores serviços em nuvem e de telas para os clientes da mStar.”

A solução integrada em nuvem da MStar e da Splashtop Smart TV possibilita uma experiência bidirecional de quatro telas para conectar smartphones, tablets e computadores com telas de TV em nuvens pessoais, privadas e públicas. Os dispositivos móveis podem se tornar o novo controle remoto para TVs, aprimorando os recursos de entrada e saída (E/S), permitindo o uso de um mouse remoto, teclado QWERTY ou joystick para controlar telas de TV e simplificar suas pesquisa. Com um dispositivo móvel capaz de atuar como um joystick remoto, a experiência de jogo em nuvem será suportada de uma ótima maneira, já que o Splashtop é otimizada para chipsets da MStar para oferecer vídeo de alta definição a 1080p e 30 frames por segundo com baixa latência.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são altamente classificados pelos utilizadores e receberam muitos prémios de prestígio - prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Melhor das Novidades" da Popular Science o prémio "Melhor Aplicação/Software do CES 2011" e o prémio "Melhor Aplicação Móvel do CES 2012" da LAPTOP Magazine e é a 20ª aplicação mais popular da Apple App Store Rewind para 2011. Splashtop tem a sua sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Sobre a MStar Semiconductor, Inc.

A MStar Semiconductor, Inc. (“MStar”) é líder mundial em circuitos integrados específicos de aplicativos (“ASIC”) com foco em produtos eletrônicos de consumo e aplicativos de comunicação. Desde o seu início, em 2002, a MStar estabeleceu uma forte posição de liderança no setor de controladores LCD, TV analógica e digital, decodificadores e aplicativos de comunicação móvel, desfrutando da sua expertise em recursos de ponta, inovação contínua e foco em serviços aos seus clientes. Com sede em Taiwan, a MStar possui uma ampla presença global que abrange mais de 15 centros internacionais de R&D e suporte ao cliente para fornecer uma gama completa de soluções totais para vários aplicativos eletrônicos de consumo. A MStar se tornou uma empresa pública em 2010 e está listada na Bolsa de Valores de Taiwan. Para mais informações, visite www.mstarsemi.com ou entre em contato com as relações com investidores pelo telefone +886 3 552 6006 Ext. 5888 ou investorrelations@mstarsemi.com.

