A Splashtop faz parceria com a mStar para permitir a entrega de conteúdo multimídia bidirecional em dispositivos domésticos e pessoais
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
A Splashtop possui equipes com a mStar para oferecer um compartilhamento bidirecional de conteúdo, jogos e aplicativos em computadores, telefones, tablets, TVs e nuvens
1 de Fevereiro de 2012 - San Jose, CA - A Splashtop Inc., líder mundial em computação multi-dispositivo, anunciou hoje uma parceria com a MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") para agregar as tecnologias da Splashtop às plataformas MStar Smart TV para permitir a entrega bidireccional de conteúdos, jogos e aplicações de e para televisões com qualquer computador, telefone, tablet e serviço cloud, dentro de casa ou através da Internet. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 120 milhões de dispositivos, incluindo telemóveis, tablets e PCs. Splashtop adiciona agora um quarto ecrã - a TV - para cumprir a sua promessa de ser a principal solução de computação entre dispositivos a nível mundial.
“A Splashtop está entusiasmada com a sua parceria com a MStar, a maior fabricante de chipsets de TV e monitores de todo o mundo, para desenvolver soluções em nuvem para TV e smarts TV”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Em parceria com a mStar, juntos nós vamos encantar os usuários com a melhor experiência de 4 telas do mercado — compartilhando mídia, jogos e aplicativos sem problemas em todas as telas, em casa ou pela internet.”
“As pessoas estão querendo compartilhar conteúdo e aplicativos em todas as telas, nesse sentido, a TV de tela grande desempenha um papel fundamental para enriquecer a experiência do entretenimento”, disse Irvin Fan, vice-presidente da MStar da China. “Estamos entusiasmados em fazer essa parceria com a Splashtop para oferecer os melhores serviços em nuvem e de telas para os clientes da mStar.”
A solução integrada em nuvem da MStar e da Splashtop Smart TV possibilita uma experiência bidirecional de quatro telas para conectar smartphones, tablets e computadores com telas de TV em nuvens pessoais, privadas e públicas. Os dispositivos móveis podem se tornar o novo controle remoto para TVs, aprimorando os recursos de entrada e saída (E/S), permitindo o uso de um mouse remoto, teclado QWERTY ou joystick para controlar telas de TV e simplificar suas pesquisa. Com um dispositivo móvel capaz de atuar como um joystick remoto, a experiência de jogo em nuvem será suportada de uma ótima maneira, já que o Splashtop é otimizada para chipsets da MStar para oferecer vídeo de alta definição a 1080p e 30 frames por segundo com baixa latência.
Sobre Splashtop
A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.
Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.
Os produtos Splashtop são altamente cotados pelos usuários e receberam muitos prêmios prestigiados — o prémio de “Produto Mais Inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de Novo” da Ciência Popular os prêmios “Melhor App/Software do CES 2011” e “Melhor App Mobile do CES 2012” da WLOTATER Magazine e é a 20ª aplicação mais popular na Apple App Store Rewind de 2011. A Splashtop tem a sua sede em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Sobre a MStar Semiconductor, Inc.
A MStar Semiconductor, Inc. (“MStar”) é líder de classe mundial em ICs específicos de aplicação (“ASIC”) com foco em produtos eletrónicos de consumo e aplicações de comunicação. Desde a sua criação em 2002, a MStar estabeleceu uma marca forte e uma posição de liderança em controladores LCD, TV analógica e digital, set-top box e aplicações de comunicação móvel, alavancando totalmente a sua experiência principal de capacidades de design de ponta, inovação contínua e serviços de topo focados no cliente. Com sede em Taiwan, a MStar tem uma presença global abrangente que abrange mais de 15 centros internacionais de R&D e de apoio ao cliente para fornecer uma gama completa de soluções totais para várias aplicações eletrónicas de consumo. A MStar tornou-se pública em 2010 e está cotada na Bolsa de Taiwan.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Links úteis:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop: https://www.splashtop.com/remote