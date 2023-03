A Splashtop faz parceria com o provedor líder de segurança de TI Soliton para oferecer um dispositivo “Soliton SecureDesktop” para empresas e governos

A Solução de Secretária Remota líder da Splashtop está agora integrada com o Dispositivo Altamente Seguro NAOSTM* da Soliton, utilizando uma Autenticação de Certificado Digital Robusta para a Mobilidade BYOD

San Jose, CA - 2 de Dezembro, 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em computação e colaboração entre dispositivos, anuncia parceria com a Soliton, o principal fornecedor de segurança informática. Baseado no Splashtop Enterprise, o aparelho Soliton SecureDesktop oferece segurança e conformidade digital melhorada baseada em certificados exigidos pela empresa e pelo governo. Os clientes podem agora desfrutar da melhor solução Splashtop para o ambiente de trabalho remoto com um aparelho altamente seguro e escalável.

"No mundo BYOD de hoje, as empresas precisam de uma solução que permita o acesso remoto altamente seguro a dados e aplicações empresariais", disse Nobuo Kamata, Presidente e CEO da Soliton. "Splashtop é bem reconhecido por milhões de utilizadores para proporcionar a melhor experiência de trabalho remoto, e a nossa solução integrada oferecerá um valor inigualável e maior segurança e produtividade tanto para os clientes Splashtop como para os nossos".

"A Soliton é bem conhecida pelo seu aparelho de segurança, com forte posição de liderança no mercado japonês", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Em parceria com a Soliton, temos agora uma solução altamente segura e de acesso remoto, Soliton SecureDesktop, para empresas, indústrias reguladas e governo".

Com o Soliton SecureDesktop, os clientes podem capacitar a força de trabalho móvel, permitindo o acesso remoto seguro aos activos corporativos a partir de qualquer dispositivo - iOS, Android, Windows, e MAC. As empresas podem apoiar o plano de continuidade do negócio (BCP), permitindo que os empregados continuem a trabalhar a partir de casa em segurança.

Sobre a Splashtop

Remote Desktop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita www.splashtop.com

Sobre a Soliton

http://en.soliton.co.jp/

* NAOS™ é o sistema operativo comprovadamente robusto e seguro para Soliton Appliance.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

