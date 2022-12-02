A Splashtop faz parceria com o provedor líder de segurança de TI Soliton para oferecer um dispositivo “Soliton SecureDesktop” para empresas e governos
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A Solução de Secretária Remota líder da Splashtop está agora integrada com o Dispositivo Altamente Seguro NAOSTM* da Soliton, utilizando uma Autenticação de Certificado Digital Robusta para a Mobilidade BYOD
San Jose, CA - 2 de Dezembro, 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em computação e colaboração entre dispositivos, anuncia parceria com a Soliton, o principal fornecedor de segurança informática. Baseado no Splashtop Enterprise, o aparelho Soliton SecureDesktop oferece segurança e conformidade digital melhorada baseada em certificados exigidos pela empresa e pelo governo. Os clientes podem agora desfrutar da melhor solução Splashtop para o ambiente de trabalho remoto com um aparelho altamente seguro e escalável.
"No mundo BYOD de hoje, as empresas precisam de uma solução que permita o acesso remoto altamente seguro a dados e aplicações empresariais", disse Nobuo Kamata, Presidente e CEO da Soliton. "Splashtop é bem reconhecido por milhões de utilizadores para proporcionar a melhor experiência de trabalho remoto, e a nossa solução integrada oferecerá um valor inigualável e maior segurança e produtividade tanto para os clientes Splashtop como para os nossos".
"A Soliton é bem conhecida pelo seu aparelho de segurança, com forte posição de liderança no mercado japonês", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Em parceria com a Soliton, temos agora uma solução altamente segura e de acesso remoto, Soliton SecureDesktop, para empresas, indústrias reguladas e governo".
Com o Soliton SecureDesktop, os clientes podem capacitar a força de trabalho móvel, permitindo o acesso remoto seguro aos activos corporativos a partir de qualquer dispositivo - iOS, Android, Windows, e MAC. As empresas podem apoiar o plano de continuidade do negócio (BCP), permitindo que os empregados continuem a trabalhar a partir de casa em segurança.
Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços Splashtop Remote Desktop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Sobre a Soliton
Soliton Systems K.K. (JP3436300002) é um dos principais fornecedores de segurança informática no Japão. A Soliton ajudou várias organizações comerciais e governamentais a construir e a obter valor de redes empresariais de grande escala com sistemas operacionais de rede e software de protocolo desenvolvido. Mais recentemente, a Soliton focou-se em produtos de segurança TI, incluindo produtos para Mobile, BYOD, Forensics e Cyber Security. Para mais informações visite https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™ é o sistema operativo comprovadamente robusto e seguro para Soliton Appliance.
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
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Contato para mídia
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com
Contato da Equipe de Vendas
Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com