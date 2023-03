A Splashtop tem parceria com boa tecnologia para oferecer a melhor experiência de área de trabalho remota com segurança e controle no dispositivo

Os clientes da Good Technology agora podem experimentar o aplicativo de desktop remoto de alto desempenho da Splashtop através da arquitetura de segurança da Good

15 de Agosto de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje a sua parceria com a Good Technology™ para lançar Splashtop for Good Technology (Splashtop for Good) com base no seu premiado desktop remoto. Splashtop for Good customers enjoy Splashtop's legendary easy of use and performance with the added benefits of being integrated with the Good Dynamics™ platform for additional on-device application security and control - ensuring peace of mind.

Até o momento, a Splashtop ajudou mais de sete milhões de usuários de dispositivos móveis, de tablets a smartphones, a acessar seus computadores Windows e Macs, permitindo que eles usem seus aplicativos remotamente, visualizem e editem arquivos, assistam filmes em HD e joguem jogos com gráficos absurdos.

O Splashtop para a Boa Tecnologia apresenta:

Uma melhor experiência para o usuário. Construído com o Splashtop Remote Desktop, é o app de desktop remoto número um para iPads, além de ser um dos vinte e cinco melhores apps para iPad da Apple App Store de todos os tempos.

Todos os aplicativos são executados sem nenhuma modificação. Não é necessário reaprender a usar uma nova interface e criar aplicativos personalizados para dispositivos móveis.

Suporte a vários dispositivos. Incentive o bring your own device em toda a empresa com apenas uma solução para todas as plataformas móveis.

Alto desempenho. Suporta até 30 frames por segundo no streaming e uma latência de menos de 30 milissegundos, incluindo o áudio sincronizado para um vídeo mais suave e uma experiência de usuário responsiva.

Facilidade de uso e custo benefício. Não é necessário adquirir componentes adicionais de hardware ou software (gateways ou aceleradores) para acelerar a sessão do usuário.

Seguro. A plataforma Good Dynamics oferece segurança para todos os aplicativos do dispositivo.

Auto-otimização. O Splashtop Bridging Cloud™ juntamente com sua tecnologia de streaming de patente fornecem sessões rápidas e responsivas que se adaptam às condições da rede, permitindo que os usuários aproveitem ao máximo uma rede 3G/4G ou conexão com a internet.

“Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Splashtop para oferecer a melhor tecnologia de desktop remoto para a nossa plataforma Good Dynamics”, disse Dimitri Volkmann, Vice-Presidente de Estratégia e Planejamento de Produtos Empresariais da Good Technology. “Quando o assunto são aplicativos móveis, as empresas possuem uma forte necessidade de proteger os dados corporativos. O Splashtop for Good Technology proporciona um valor agregado aos clientes que desejam estender a produtividade dos seus funcionários para além do escritório através de uma solução de desktop remoto segura e de alto desempenho.”

“A Splashtop tem o prazer de fazer parte do ecossistema Good Dynamics de aplicativos corporativos e, especificamente, de ser a primeira solução de desktop remoto da Good”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “O aplicativo de desktop remoto da Splashtop faz uso da plataforma de aplicativos móveis da Good Dynamics para melhorar a produtividade dos seus funcionários e, ao mesmo tempo, proteger os dados corporativos por meio de um fluxo de trabalho seguro e completo.”

O Splashtop for Good Technology pode ser baixado para iPad ou iPhone através da iTunes App Store em http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls…O preço será anunciado em breve.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Sobre a Good Technology

A Good Technology, líder em soluções seguras de mobilidade empresarial, cria um mundo onde os funcionários podem se conectar, se comunicar e colaborar com segurança usando seus dispositivos pessoais iOS, Android e Windows Phone. Um mundo onde a TI pode gerenciar aplicativos móveis, dispositivos e dados corporativos de forma simples e segura para aumentar a produtividade geral dos negócios. É um mundo onde as informações comerciais podem viajar para onde elas precisam ir, sem colocar em risco dados pessoais ou empresariais confidenciais. Nossos clientes incluem mais de 4.000 empresas em todo o mundo, incluindo alguns nomes da Fortune 100™ dos serviços financeiros, saúde, varejo, telecomunicações, manufatura e governo. Saiba mais em www.good.com.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:





©2012 Good Technology, Inc. e suas entidades relacionadas. Todos os direitos reservados. GOOD, GOOD TECHNOLOGY, logotipo GOOD, GOOD FOR ENTERPRISE, GOOD FOR GOVERNMENT, GOOD FOR YOU, GOOD DYNAMICS, SECURED BY GOOD AND GOOD DYNAMICS APPKINETICS são marcas comerciais da Good Technology, Inc. e entidades. Todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou marcas de serviço de terceiros podem ser reivindicados como propriedade de seus respectivos proprietários. Os produtos,a tecnologia e os produtos da Good são protegidos por patentes dos EUA e várias outras patentes estrangeiras. Ainda há patentes pendentes.

iPad, iPhone e iPod touch são marcas registadas da Apple Inc., nos Estados Unidos e noutros países. Android é uma marca registada da Google Inc. © 2012. O suporte padrão para Good Dynamics e Good for Enterprise não inclui o suporte para aplicações de terceiros, com segurança Good Dynamics.