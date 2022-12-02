Sistema operacional Splashtop com o navegador Chromium e Pesquisa Bing agora disponível para download nos principais notebooks e netbooks
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Empresa líder mundial de computação instantânea cria um sistema operacional para as massas
FEBRUARY 23, 2011 - San Jose, CA - A Splashtop Inc, líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje a disponibilidade imediata do Splashtop® OS, um sistema operativo leve e centrado na Web, optimizado para computadores portáteis e netbooks. Introduzido pela primeira vez como uma versão beta em novembro passado, o Splashtop OS é um "sistema operativo complementar" baseado no browser que coexiste com o sistema operativo Windows. Para utilizadores experientes ansiosos por experimentar "viver no cloud", o Splashtop OS oferece um ambiente simples mas familiar baseado no Chromium, o projeto de código aberto por detrás do navegador Google Chrome.
O novo sistema operacional da Splashtop, versão 1.0, oferece amplo suporte para uma variedade de modelos de computadores, bem como uma versão atualizada do navegador baseado no Chromium, que possui acesso com um clique ao Chrome Web Store, onde é possível instalar milhares de aplicativos web, jogos, extensões e temas. O sistema operacional da Splashtop também oferece pesquisa instantânea, como a tecnologia Bing, permitindo que seus usuários façam uma pesquisa segundos após ligarem o seu computador. Disponível para download de maneira gratuita na Splashtop.
“Para as pessoas que passam muito tempo usando aplicativos e serviços como Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs e Gmail, ter um ambiente centralizado em um navegador rápido e seguro para desktop faz muito sentido”, disse Phil Sheu, CTO e cofundador da Splashtop Inc. “Com o sistema operacional da Splashtop, os usuários não precisam comprar um hardware novo, não precisam esperar por seis meses — eles podem obtê-lo hoje mesmo. O sistema operacional da Splashtop veio para mudar o jogo, veja com seus próprios olhos.
Ao contrário dos produtos anteriores da Splashtop que eram pré-instalados e distribuídos em dezenas de milhões de computadores de grandes distribuidoras como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, o produto novo será da marca Splashtop, e vai estar disponível para usuários finais via download no site da empresa. O sistema operacional da Splashtop é simples: ele não possui aplicativos pré-instalados, apenas o Chromium. Ele inicia diretamente em uma caixa de pesquisa com tecnologia Bing em apenas alguns segundos.
Seus principais benefícios são:
Rápido — inicia em poucos segundos, mais rápido que o Windows;
Fácil — possui pesquisa instantânea, desenvolvida pelo Bing para pesquisas incrivelmente rápidas;
Seguro – combina uma plataforma Linux leve com o navegador Chromium;
Conveniente — possui plug-ins allcore, como o Adobe Flash, pré-instalados;
Inteligente — importa automaticamente importantes configurações do Windows para uma instalação simplificada;
Pessoal — permite que você personalize facilmente o seu desktop com milhares de aplicativos, extensões, jogos e temas da Web através da Chrome Web Store.
Disponibilidade & Suporte de plataforma
O Splashtop OS está disponível hoje diretamente no sítio Web da empresa. O "menu de arranque" do Splashtop OS permite aos utilizadores escolher entre o Splashtop OS e o Windows no arranque. Não é necessário nenhum instalador separado. A empresa estima que o sistema operativo Splashtop pode ser instalado com êxito na maioria dos computadores portáteis e netbooks que foram lançados nos últimos três anos.
Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) foi fundada em 2006 com o objetivo de otimizar a experiência de computação para que as pessoas em todo o mundo possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma plataforma instantânea premiada que permite aos utilizadores ficarem online, acederem ao e-mail e conversarem com amigos segundos depois de ligarem o PC. A Splashtop Remote, a aplicação empresarial mais vendida nos EUA, de acordo com as vendas e downloads da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência informática a partir de um smartphone ou tablet, enquanto estão longe do seu PC.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista Laptop. A Splashtop Inc. está sediada em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com
Contacto para os meios de comunicação social:
Equipa de relações públicas do Splashtop