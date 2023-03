Sistema operacional Splashtop com o navegador Chromium e Pesquisa Bing agora disponível para download nos principais notebooks e netbooks

Empresa líder mundial de computação instantânea cria um sistema operacional para as massas

FEVEREIRO 23, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje a disponibilidade imediata do SO Splashtop®, um sistema operativo leve e centrado na web, optimizado para portáteis e netbooks. Apresentado pela primeira vez como um beta em Novembro passado, o Splashtop OS é um "sistema operativo companheiro" baseado no browser que coexiste com o sistema operativo Windows. Para utilizadores experientes ansiosos por experimentar "viver na nuvem", o Splashtop OS oferece um ambiente simples mas familiar baseado no Chromium, o projecto de código aberto por detrás do navegador Google Chrome.

O novo sistema operacional da Splashtop, versão 1.0, oferece amplo suporte para uma variedade de modelos de computadores, bem como uma versão atualizada do navegador baseado no Chromium, que possui acesso com um clique ao Chrome Web Store, onde é possível instalar milhares de aplicativos web, jogos, extensões e temas. O sistema operacional da Splashtop também oferece pesquisa instantânea, como a tecnologia Bing, permitindo que seus usuários façam uma pesquisa segundos após ligarem o seu computador. Disponível para download de maneira gratuita na Splashtop.

“Para as pessoas que passam muito tempo usando aplicativos e serviços como Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs e Gmail, ter um ambiente centralizado em um navegador rápido e seguro para desktop faz muito sentido”, disse Phil Sheu, CTO e cofundador da Splashtop Inc. “Com o sistema operacional da Splashtop, os usuários não precisam comprar um hardware novo, não precisam esperar por seis meses — eles podem obtê-lo hoje mesmo. O sistema operacional da Splashtop veio para mudar o jogo, veja com seus próprios olhos.

Ao contrário dos produtos anteriores da Splashtop que eram pré-instalados e distribuídos em dezenas de milhões de computadores de grandes distribuidoras como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, o produto novo será da marca Splashtop, e vai estar disponível para usuários finais via download no site da empresa. O sistema operacional da Splashtop é simples: ele não possui aplicativos pré-instalados, apenas o Chromium. Ele inicia diretamente em uma caixa de pesquisa com tecnologia Bing em apenas alguns segundos.

Seus principais benefícios são:

Rápido — inicia em poucos segundos, mais rápido que o Windows;

Fácil — possui pesquisa instantânea, desenvolvida pelo Bing para pesquisas incrivelmente rápidas;

Seguro - combina uma plataforma Linux leve com o navegador Chromium;

Conveniente — possui plug-ins allcore, como o Adobe Flash, pré-instalados;

Inteligente — importa automaticamente importantes configurações do Windows para uma instalação simplificada;

Pessoal — permite que você personalize facilmente o seu desktop com milhares de aplicativos, extensões, jogos e temas da Web através da Chrome Web Store.

Disponibilidade & Suporte da Plataforma



Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World , o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista Laptop . A Splashtop Inc. está sediada em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop