A Splashtop e a NTT DoCoMo Parceiros para Oferecer a Solução de Acesso Remoto Seguro “Splashtop Business Lite” para Clientes Empresariais

Splashtop Business Lite permite aos utilizadores empresariais o acesso remoto a desktops empresariais, aplicações e dados dos iPads, racionalizando a produtividade empresarial

San José, Califórnia. —2 de setembro de 2014 — A Splashtop Inc., líder mundial em computação e colaboração entre dispositivos, anuncia parceria com a NTT DoCoMo para oferecer o Splashtop Business Lite para clientes empresariais do NTT DoCoMo iPad. O Splashtop Business Lite está incluído no programa “Business Plus” da NTT DoCoMo.

O Splashtop Business Lite é um software de desktop remoto para smartphones, tablets e computadores que permite que os usuários acessem computadores corporativos remotamente e continuem tocando seus negócios mesmo quando estiverem longe do seu escritório. A Splashtop já conquistou mais de 18 milhões de usuários em todo o mundo. As tecnologias exclusivas da Splashtop permitem uma experiência de desktop remoto de alto desempenho em qualquer rede sem fio, juntamente com recursos de segurança e gerenciamento aprimorados voltado para clientes corporativos.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a NTT DoCoMo para acelerar a adopção dos utilizadores empresariais, permitindo a simples facturação do 'Business Plus' da NTT DoCoMo", disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop. "Os transportadores estão a encontrar o Splashtop para levar valores melhorados aos seus clientes, enquanto expandem a ARPU e a aderência".

O “Splashtop Business Lite” da NTT DoCoMo é uma solução de conectividade e acesso remoto entre dispositivos baseada em SaaS. No momento, o programa “Business Plus” da NTT DoCoMo inclui 14 aplicativos empresariais diferentes, e a Splashtop é a única solução de desktop remoto. A Docomo escolheu o “Splashtop Business Lite” para seus clientes empresariais do iPad visando maior produtividade e segurança nos negócios.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.