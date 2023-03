Splashtop e Lenovo fazem parceria para unir perfeitamente todos os tablets e PCs ThinkPad

Todos os tablets e PCs ThinkPad agora podem ser agrupados na Splashtop para criar nuvens pessoais para compartilhamento de conteúdo e aplicativos entre telas

18 de Abril de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que a partir de Maio o seu premiado Splashtop Remote Desktop HD será pré-agrupado em todos os tablets Lenovo ThinkPad e Splashtop Streamer será pré-agrupado em todos os PCs Lenovo ThinkPad. Com o Splashtop, os utilizadores do ThinkPad podem facilmente criar nuvens pessoais para aceder remotamente a ficheiros e conteúdos em qualquer computador a partir do tablet do Thinkpad e de outros dispositivos móveis.

“A Lenovo ThinkPad é líder na revolução da nuvem pessoal, permitindo que todos os dispositivos Thinkpad se conectem e compartilhem conteúdo e aplicativos sem problemas”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com a Splashtop, o ThinkPads pode ser rapidamente transformado em uma nuvem privada para sua para ou para seu escritório digital.”

“A Lenovo está entusiasmada para encantar os usuários do ThinkPad com o Splashtop Remote Desktop HD em tablets ThinkPad, bem como o Splashtop Streamer nos computadores”, disse Mark Cohen, vice-presidente Ecosystem and Monetization, Lenovo. “Este é o nosso primeiro passo para habilitar serviços de nuvem e o compartilhamento de conteúdo e aplicativos em vários dispositivos e telas que os usuários do ThinkPad desejam.”

A partir de maio, todos os tablets Lenovo ThinkPad serão pré-imbutidos no Splashtop Remote Desktop HD para permitir o acesso remoto a qualquer computador. Todos os computadores Lenovo ThinkPad serão pré-imbutidos com o Splashtop Streamer.

O Splashtop Remote Desktop HD está sendo vendido por um preço promocional especial de $8.99 dólares (preço normal é $19.99) e o Splashtop Remote Desktop por $4.99 dólares (preço normal de $9.99) na Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play e Amazon Appstore para Android.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

