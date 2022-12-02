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Splashtop, principal desenvolvedor de aplicativos de área de trabalho remota para iOS e Android, lança aplicativo gratuito de área de trabalho remota para PCs Windows

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

O Splashtop Remote Desktop oferece uma experiência em HD, adicionando computadores Windows ao seu já robusto suporte para iOS, Android e WebOS

19 de Julho de 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento do seu cliente Windows para Splashtop Remote Desktop que actualmente permite milhões de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, a PCs e Macs com áudio completo e vídeo de alta definição (HD). Agora com o Splashtop Remote Desktop para Windows, os utilizadores também podem desfrutar de acesso remoto PC-a-PC e PC-a-Mac a partir de uma rede privada ou através da Internet, sem custos.

“A Splashtop está cumprindo o seu objetivo de unir bilhões de dispositivos, estejam eles rodando iOS, Android, WebOS ou Windows”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com o nosso novo cliente Windows, agora podemos conectar mais de um bilhão de computadores Windows, além de bilhões de tablets e smartphones, com computadores Windows e Macs.”

O Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos/multimídia entre dispositivos. Arquivos importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis com este novo aplicativo. O conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser visualizados remotamente. Basta carregar consigo o seu dispositivo móvel, smartphone, tablet, notebook ou ultrabook, e você terá acesso total ao seu computador Windows ou Mac que tenha o Splashtop Streamer instalado.

A tecnologia de patente da Splashtop permite que seus aplicativos para desktop forneçam áudio e vídeo de alta qualidade através da unidade de processamento gráfico de um computador remoto. Ao contrário de outros produtos de desktop remoto, a Splashtop permite que seus usuários:

  • Desfrute de filmes e vídeos em qualidade HD (até 30 frames por segundo), streaming usando computador Windows ou Mac

  • Jogue jogos 3D interativos com uma latência bem baixa, como World of Warcraft, StarCraft ou EA Sports

  • Configure tudo com grande facilidade usando uma interface simples e intuitiva

O Splashtop Remote Desktop é composto por dois componentes:

O Splashtop Remote Desktop para Windows pode ser baixado através do link www.splashtop.com/downloads

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares possam acessar qualquer conteúdo disponível em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Splashtop Remote Desktop, é muito conhecido na Apple App Store e no Android Market, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência completa entre dispositivos móveis e computadores.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de computadores e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop Inc. possui sua sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com.

Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:
Splashtop Home:
Splashtop Remote Desktop para Windows: www.splashtop.com/downloads
Splashtop PC e Mac Streamers: www.splashtop.com/streamer