Splashtop, principal desenvolvedor de aplicativos de área de trabalho remota para iOS e Android, lança aplicativo gratuito de área de trabalho remota para PCs Windows

O Splashtop Remote Desktop oferece uma experiência em HD, adicionando computadores Windows ao seu já robusto suporte para iOS, Android e WebOS

19 de Julho de 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento do seu cliente Windows para Splashtop Remote Desktop que actualmente permite milhões de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, a PCs e Macs com áudio completo e vídeo de alta definição (HD). Agora com o Splashtop Remote Desktop para Windows, os utilizadores também podem desfrutar de acesso remoto PC-a-PC e PC-a-Mac a partir de uma rede privada ou através da Internet, sem custos.

“A Splashtop está cumprindo o seu objetivo de unir bilhões de dispositivos, estejam eles rodando iOS, Android, WebOS ou Windows”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com o nosso novo cliente Windows, agora podemos conectar mais de um bilhão de computadores Windows, além de bilhões de tablets e smartphones, com computadores Windows e Macs.”

O Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos/multimídia entre dispositivos. Arquivos importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis com este novo aplicativo. O conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser visualizados remotamente. Basta carregar consigo o seu dispositivo móvel, smartphone, tablet, notebook ou ultrabook, e você terá acesso total ao seu computador Windows ou Mac que tenha o Splashtop Streamer instalado.

A tecnologia de patente da Splashtop permite que seus aplicativos para desktop forneçam áudio e vídeo de alta qualidade através da unidade de processamento gráfico de um computador remoto. Ao contrário de outros produtos de desktop remoto, a Splashtop permite que seus usuários:

Desfrute de filmes e vídeos em qualidade HD (até 30 frames por segundo), streaming usando computador Windows ou Mac

Jogue jogos 3D interativos com uma latência bem baixa, como World of Warcraft, StarCraft ou EA Sports

Configure tudo com grande facilidade usando uma interface simples e intuitiva

O Splashtop Remote Desktop é composto por dois componentes:

Uma aplicação Splashtop Remote Desktop em execução no dispositivo cliente, suportando iOS, Android, webOS, e agora Windows

Um software Splashtop Streamer em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior instalado

O Splashtop Remote Desktop para Windows pode ser baixado através do link www.splashtop.com/downloads

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares possam acessar qualquer conteúdo disponível em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Splashtop Remote Desktop, é muito conhecido na Apple App Store e no Android Market, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência completa entre dispositivos móveis e computadores.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de computadores e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop Inc. possui sua sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com.

Ligações úteis:



www.splashtop.com/downloads

www.splashtop.com/streamer