Splashtop lança Wired XDisplay, a solução mais rápida de compartilhamento de tela para estender e espelhar a tela do seu computador para dispositivos móveis

Sobre a Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor conectividade entre dispositivos da classe para Internet das Coisas (IoT), permitindo suporte remoto, colaboração com o compartilhamento de tela, e computação em nuvem. Mais de 18 milhões de pessoas já baixaram produtos Splashtop de lojas de apps, e parceiros de fabricação incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros que já colocaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos. A Splashtop desenvolveu vários produtos para a educação e iniciativas 1:1, incluindo Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard, e Mirroring360 (veja education.splashtop.com). A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prêmio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP, prêmio "One's to Watch" da NVIDIA em 2012 e 2013, e é finalista do Red Herring 100 North America em 2013 e 2014. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com múltiplos escritórios internacionais. Para mais informações visite www.splashtop.com e www.mirroring360.com.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato de Mídia

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com