Splashtop lança Wired XDisplay, a solução mais rápida de compartilhamento de tela para estender e espelhar a tela do seu computador para dispositivos móveis
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
San Jose, CA - 2 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em conectividade entre dispositivos para Internet das Coisas (IoT), anuncia a sua mais recente adição à sua linha de produtos de espelhamento e extensão de tela - Splashtop Wired XDisplay. Complementando o já premiado Splashtop Extended Wireless Display, que funciona na configuração WIFI local, o novo Splashtop Wired XDisplay oferece um desempenho e confiabilidade melhorados para os usuários, usando um cabo USB Lightning entre os seus computadores e os dispositivos iOS da Apple. A solução será estendida para suportar tablets e celulares Android em breve, usando o cabo USB padrão.
O Splashtop Wired XDisplay transforma um iPhone ou iPad em uma tela extra para o seu computador, aumentando a sua produtividade. Os principais recursos incluem:
* Alta Performance (1080P ou tela retina a 60fps)
* Suporte para o tema padrão do Windows 7 Aero desktop com janelas translúcidas
* Orientação automática quando o iPhone é rodado (funciona nos modos paisagem e retrato)
* Capacidade de escolher a posição da sua tela estendida em relação ao computador
* Ligação segura com cabos
“Nosso objetivo é encantar nossos usuários com uma solução de espelhamento de tela super-rápida e fácil de usar em qualquer dispositivo que os usuários possam ter, possuam eles fio, ou não”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Hoje, milhões de usuários estão usando os produtos Splashtop para suporte remoto, acesso remoto, colaboração e compartilhamento de tela em seus dispositivos; o número de dispositivos conectados irá crescer exponencialmente nos próximos anos tanto em empresas quanto em residências.”
O Splashtop Wired XDisplay espelha e estende a tela do seu computador para dispositivos iOS e está disponível na Apple AppStore:
Teste grátis para iPod, iPhone, e iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Compre a versão completa para iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Compre a versão completa do iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Para saber mais sobre o Splashtop Wired XDisplay, visita https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor conectividade entre dispositivos da categoria para Internet das Coisas (IoT), permitindo suporte remoto, colaboração de compartilhamento de tela e computação cloud . Mais de 20 milhões de pessoas baixaram produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos. A Splashtop desenvolveu vários produtos para educação e iniciativas 1:1, incluindo Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard e Mirroring360. A Splashtop ganhou o prestigioso prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor Novidade” da Popular Science, prêmio “Melhor de 2012 CES” da LAPTOP Magazine, prêmio “Aqueles para Ficar de Olho” da NVIDIA em 2012 e 2013 e foi finalista do Red Herring 100 North America em 2013 e 2014. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com vários escritórios internacionais. Para mais informações, visite www.splashtop.com e www.mirroring360.com .
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robert.ha@splashtop.com