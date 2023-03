Splashtop lança Whiteboard para Android — O único aplicativo interativo para tablets Android

Com mais de 20.000 salas de aula do iPad desfrutando do Splashtop Whiteboard, ela agora está disponível para tablets Android, permitindo que os professores envolvam todos os seus alunos usando as mais recentes tecnologias móveis

13 de Março de 2012 - CUE, Palm Springs, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação entre dispositivos, irá demonstrar pela primeira vez em qualquer lugar Splashtop Whiteboard para Android na Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, 15-17 de Março, em Palm Springs, CA.

O Splashtop Whiteboard permite que professores e alunos transformem facilmente o seu tablet em um quadro interativo. Ele é construído sobre o Splashtop Remote Desktop, o premiado aplicativo da nossa empresa que permite que nossos usuários criem a sua própria nuvem pessoal para acessar arquivos, aplicativos, bem como visualizar e ouvir conteúdo, diretamente de um computador ou Mac, sem a necessidade de sincronizar ou copiar arquivos ou aplicativos nesses dispositivos.

Com o Splashtop Whiteboard, professores e alunos podem se conectar a um computador via Wi-Fi usando um dispositivo Android ou iPad, para desfrutar de mídia Flash com áudio e vídeo totalmente sincronizados, controlar seus aplicativos educacionais favoritos e anotar o conteúdo das aulas com uma barra de ferramentas cheia de recursos. Os professores podem interagir com os alunos sem sair de suas mesas ou até mesmo andando pelos quatro cantos da sala de aula.

“Nós ouvimos nossos clientes e desenvolvemos os produtos certos. Desde o lançamento do Whiteboard, os professores têm clamado pelo Whiteboard para Android”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Agora, professores e alunos podem desfrutar da melhor solução de Whiteboard interativo em seu tablet Android favorito por uma fração do custo dos produtos tradicionais.”

“Muitas vezes, as escolas ignoram o quão vital é que professores e alunos sejam capazes de escrever e anotar coisas que estão além das capacidades de um teclado. A Lenovo está comprometida com o uso de uma caneta digital na sala de aula para incentivar novas práticas”, disse Sam Morris, gerente de soluções de educação da Lenovo. “Estamos muito entusiasmados com o fato da Splashtop ter fornecido um quadro interativo para permitir que alunos e professores aproveitem o poder melhorado da escrita e da anotação com o nosso tablet Android ThinkPad e sua caneta digital”.

Os participantes do CUE podem assistir uma demonstração do Whiteboard para Android e iPad no Splashtop Booth, #342. Como bônus, se os clientes comprarem o Splashtop Whiteboard durante o show, eles irão receber uma caneta grátis.

Ao usar o Splashtop Whiteboard, os professores podem:

Esteja no controle de aplicativos Mac ou PC, como o Apple Keynote® ou o Microsoft PowerPoint®, tudo no seu tablet. Você não precisa estar amarrado na frente da sua turma. Fique livre para andar pela sala. Entregue o seu tablet para um aluno e deixe a sua imaginação fazer o resto!

Anote qualquer coisa — Use gestos para desenhar e realçar usando canetas coloridas e com os mais variados tamanhos, marcadores, formas e ferramentas de texto no conteúdo já existente ou em planos de fundo em branco, tabelas e gráficos. Tire capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior ou envie-as por email para os seus alunos, seus pais ou colegas.

Envolve um público - O conteúdo rico de media é reproduzido em alta definição numa tábua. Reproduz conteúdos Adobe Flash, música iTunes, DVDs, CDs, etc., tal como foram feitos para serem apreciados. Revela lentamente texto ou imagens para manter uma audiência focada usando a ferramenta Sombra de Ecrã. Ou usa a ferramenta Spotlight para manter a atenção em apenas uma parte do ecrã.

Splashtop Whiteboard pode ser transferido do Google Play por $9.99 por um tempo limitado com 50% de desconto no preço normal de $19.99 (requer Android v3.1 ou v4.0). Splashtop Whiteboard para iPad está disponível por $19.99 USD na Apple App Store e também está disponível para compra sob Apple VPP. Visita www.splashtop.com/whiteboard para saberes mais sobre o Splashtop Whiteboard.

Vê um professor a usar o Splashtop Whiteboard na sala de aula num tablet Android em

O Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e multimédia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho e aplicações de escritório importantes, tais como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis. Conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até jogos 3D, também pode ser apreciado remotamente. Os utilizadores do Splashtop Remote Desktop podem ligar dispositivos através da Internet ou LAN.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Desktop Remoto Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, provedores de TI e serviços podem “mobilizar” a sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são altamente classificados pelos utilizadores e receberam muitos prémios de prestígio - prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Melhor das Novidades" da Popular Science o prémio "Melhor Aplicação/Software do CES 2011" e o prémio "Melhor Aplicação Móvel do CES 2012" da LAPTOP Magazine e é a 20ª aplicação mais popular da Apple App Store Rewind para 2011. Splashtop tem a sua sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

