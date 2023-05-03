Splashtop lança a Primeira Experiência Remota de Alto Desempenho Projetada para Indivíduos e Estúdios Criativos
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O lançamento do desempenho do Splashtop Business Access oferece uma experiência remota premium a empresas e indivíduos que precisam dos melhores recursos de desempenho da classe
Cupertino, Calif. — 3 de maio de 2023 — Splashtop, um líder em soluções remotas que simplificam o trabalho — qualquer lugar, anunciou hoje o lançamento do Splashtop Business Access Performance — uma nova solução de acesso remoto otimizada para artistas independentes, jogadores, design, arquitetura e empresas criativas. O Business Access Performance capacita os profissionais criativos a atingirem novos níveis de produtividade num ambiente remoto que normalmente só seria visto em soluções empresariais dispendiosas. Agora, os utilizadores com necessidades de desempenho exclusivamente exigentes têm uma solução de nível profissional acessível equipada com funcionalidades essenciais para satisfazer as suas exigências de velocidade e qualidade, mesmo em viagem.
O Business Access Performance dá aos profissionais criativos a flexibilidade e vantagem competitiva para fazerem o seu melhor trabalho onde quer que estejam e a partir de qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis e tablets. Profissionais que trabalham em pequenas empresas criativas que precisam de um desempenho de nível empresarial — como desenvolvedores de jogos e arquitetos — podem conectar-se a aplicativos e software intensivos em recursos, como o AutoCAD, software de modelagem Modo e ferramentas de edição não linear, como DaVinci Resolve e Adobe Premiere. A Splashtop também é otimizada para uma variedade de hardware, incluindo as mais recentes placas gráficas e unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia, Intel e AMD.
Usuários individuais e freelancers agora possuem uma solução de acesso remoto acessível que traz aumento de desempenho. Os jogadores podem transmitir e jogar a partir de qualquer lugar com som e cor impecáveis, para uma experiência imersiva, virtualmente sem atrasos. Fotógrafos, videomakers, designers e outros profissionais criativos viajam frequentemente para fora das instalações, mas continuam a precisar de recursos melhorados de velocidade e desempenho, independentemente da indústria ou da localização. Com o Business Access Performance, os utilizadores podem carregar conteúdo e filmagens brutos a partir do campo e depois aceder remotamente ao software de edição na sua estação de trabalho principal para completar o trabalho de pós-produção com total flexibilidade.
“A Splashtop é bem conhecida pelo nosso compromisso de aumentar continuamente a régua de usabilidade e desempenho da indústria. Trabalhamos meticulosamente — com fabricantes de chips como NVIDIA, AMD e Intel, fabricantes de hardware como WACOM, fornecedores de ferramentas como a Adobe, Autodesk e Solidworks, e fornecedores de infraestruturas de rede tais como AWS, OCI, GCP e Azure — para otimizar a experiência do utilizador e reduzir cada milissegundo de latência possível”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com o lançamento do Business Access Performance, além de atualizar o Splashtop Enterprise com todos os benefícios de desempenho avançado, estamos a tornar possível que artistas e designers possam trabalhar em qualquer lugar, e os estúdios consigam atrair talentos de todo o lado.”
As características e benefícios para criativos incluem:
Velocidades 4K fiáveis — Execute o trabalho em tempo real com qualidade 4k HD e velocidades de quadros até 60 quadros por segundo (fps).
Cores 4:4:4 — Experimente as cores mais precisas, os contrastes e os detalhes da imagem.
Áudio de alta fidelidade — Ajuste as taxas de bits de áudio com configurações ultra-elevadas para edição detalhada de som, sincronização AV e pós-produção.
Stylus Remota — Usufrua da pressão, orientação, inclinação e tamanho melhorados das canetas stylus ou de outras canetas durante uma sessão remota.
USB Device Redirecionamento — Trabalhe remotamente com precisão utilizando ferramentas especializadas à distância, incluindo um rato 3D para um trabalho mais eficiente com software de modelagem 3D e gamepads e controladores personalizados para aumentar o nível do desenvolvimento de jogos.
Passthrough de microfone — Ligue virtualmente uma entrada de microfone local com um computador remoto e aceda perfeitamente às apps necessárias, tais como software de gravação, software de reuniões e software de reconhecimento de fala.
Pronto para Otimização Wacom (Projecto Mercury) — Crie obras de arte impecáveis com extrema precisão num ambiente remoto totalmente otimizado usando dispositivos interativos Wacom e a solução fortemente integrada da Splashtop.
Todos os recursos de desempenho estão disponíveis no Splashtop Enterprise para Mídia e Entretenimento (M&E), Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), Transmissão, Desenvolvimento de Jogos e outras indústrias que necessitam de segurança melhorada, como Single Sign-On (SSO), controle granular, integração SIEM, APIs corporativas e outras capacidades.
A Splashtop fornece as melhores características de valor e desempenho disponíveis numa solução de acesso remoto para profissionais de mídia e foi nomeada vencedora do Prémio Produto do Ano da Exposição NAB 2023 na categoria Produção Remota durante o aniversário de 100 anos do evento. O Business Access Performance está disponível imediatamente. Para mais informações, por favor visite Splashtop.com/products/business-access/performance.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com