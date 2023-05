Splashtop lança a Primeira Experiência Remota de Alto Desempenho Projetada para Indivíduos e Estúdios Criativos

O lançamento do desempenho do Splashtop Business Access oferece uma experiência remota premium a empresas e indivíduos que precisam dos melhores recursos de desempenho da classeCupertino, Calif. — 3 de maio de 2023 —Splashtop, um líder em soluções remotas que simplificam o trabalho — qualquer lugar, anunciou hoje o lançamento do Splashtop Business Access Performance — uma nova solução de acesso remoto otimizada para artistas independentes, jogadores,& design de arquitetura e empresas criativas. Business Access O desempenho capacita os profissionais criativos a atingirem novos níveis de produtividade num ambiente remoto que normalmente só seria visto em soluções empresariais dispendiosas. Agora, os utilizadores com necessidades de desempenho exclusivamente exigentes têm uma solução de nível profissional acessível equipada com funcionalidades essenciais para satisfazer as suas exigências de velocidade e qualidade, mesmo em viagem.

Business Access O desempenho dá aos profissionais criativos a flexibilidade e vantagem competitiva para fazerem o seu melhor trabalho onde quer que estejam e a partir de qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis e tablets. Profissionais que trabalham em pequenas empresas criativas que precisam de um desempenho de nível empresarial — como desenvolvedores de jogos e arquitetos — podem conectar-se a aplicativos e software intensivos em recursos, como o AutoCAD, software de modelagem Modo e ferramentas de edição não linear, como DaVinci Resolve e Adobe Premiere. O Splashtop também é otimizado para uma variedade de hardware, incluindo as mais recentes placas gráficas e unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia, Intel e AMD.

Usuários individuais e freelancers têm agora uma solução de acesso remoto acessível que dá um aumento de desempenho. Os jogadores podem virtualmente transmitir e jogar a partir de qualquer lugar com som e cor impecáveis, para uma experiência imersiva, virtualmente sem atrasos. Fotógrafos, videógrafos, designers e outros profissionais criativos viajam frequentemente para fora das instalações, mas continuam a precisar de recursos melhorados de velocidade e desempenho, independentemente da indústria ou da localização. Com o Business Access Performance, os utilizadores podem carregar conteúdo e filmagens brutos a partir do campo e depois aceder remotamente ao software de edição na sua estação de trabalho principal para completar o trabalho de pós-produção com total flexibilidade.

“Splashtop é bem conhecido pelo nosso compromisso de aumentar continuamente as barras de usabilidade e desempenho da indústria. Trabalhamos meticulosamente — com fabricantes de chips como NVIDIA, AMD e Intel, fabricantes de hardware como WACOM, fornecedores de ferramentas como a Adobe, Autodesk e Solidworks, e fornecedores de infraestruturas de rede tais como AWS, OCI, GCP e Azure — para otimizar a experiência do utilizador e reduzir cada milissegundo de latência possível”, disse Mark Lee, CEO do Splashtop. “Com o lançamento do Business Access Performance, além de atualizar o Splashtop Enterprise com todos os benefícios de desempenho avançado, estamos a tornar possível que artistas e designers possam trabalhar em qualquer lugar, e os estúdios consigam atrair talentos de todo o lado.”

As características e benefícios criativos incluem:

Velocidades 4K fiáveis — Execute o trabalho em tempo real com qualidade 4k HD e velocidades de quadros até 60 fotogramas por segundo (fps).

4:4:4 Cor — Experimente as cores mais precisas, os contrastes e os detalhes da imagem.

Áudio de alta fidelidade — Ajuste até taxas de bits de áudio ultra-elevadas para edição detalhada de som, sincronização AV e pós-produção.

Caneta remota — Usufrua da pressão, orientação, inclinação e tamanho das canetas e canetas com caneta melhoradas durante uma sessão remota.

USB Device Redirecionamento — Trabalhe remotamente com precisão utilizando ferramentas especializadas à distância, incluindo um rato 3D para um trabalho mais eficiente com software de modelagem 3D e gamepads e controladores personalizados para nivelar o desenvolvimento de jogos.

Passthrough de microfone — Ligue virtualmente uma entrada de microfone local com um computador remoto e aceda perfeitamente às apps necessárias, tais como software de gravação, software de reuniões e software de ditado.

Wacom Optimization Ready (Project Mercury) — Crie obras de arte impecáveis com extrema precisão num ambiente remoto totalmente otimizado usando dispositivos interativos Wacom e a solução fortemente integrada do Splashtop.

Todos os recursos de desempenho estão disponíveis no Splashtop Enterprise for Media& Entertainment (M& E), Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), Broadcast, Game Development e outras indústrias que necessitam de segurança melhorada , como logon único (SSO), controle granular, integração SIEM, APIs corporativas e outras capacidades.

Splashtop fornece as melhores características de valor e desempenho disponíveis numa solução de acesso remoto para profissionais de media e foi nomeado vencedor do Prémio Produto do Ano da Exposição do Produto do Ano da NAB 2023 na categoria Produção Remota durante o aniversário do 100º ano do evento. Business Access O desempenho está disponível imediatamente. Para mais informações, por favor visite Splashtop.com/Products/Businesss-Access/Performance.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho do Splashtop é capaz de alcançar uma qualidade 4K HD, suporte a vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop vem com funcionalidades de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo as de 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com