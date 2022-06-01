O Mirroring360 Sender permite que apresentadores, educadores e gamers compartilhem as telas dos seus computadores em telas maiores com um desempenho excelente!
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
O Mirroring360 Sender permite que apresentadores, educadores e gamers compartilhem as telas dos seus computadores em telas maiores com um desempenho excelente!
San Jose, CA - 27 de Maio de 2015 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia a sua mais recente adição à sua linha de espelhamento de ecrã e produtos alargados - o Mirroring360 Sender. Quer seja numa sala de conferências, sala de aula ou sala de família, os utilizadores podem transmitir instantaneamente o seu PC Windows ou ecrã tablet para uma grande TV / ecrã ligado a uma Apple TV, um computador, ou uma gama de dispositivos multimédia como o Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, ou o Google Nexus Player.
O Mirroring360 Sender está disponível para computadores com Windows 7, Windows Vista, e Windows 8. Uma vez instalado, irá utilizar a rede WiFi para procurar receptores compatíveis, incluindo Apple TV e qualquer computador ou dispositivo com o software receptor Mirroring360 instalado (clica aqui para uma lista completa de sistemas). Enquanto que o espelho do ecrã do PC e a tecnologia estendida não é nova, o Mirroring360 Sender é a solução de maior desempenho até à data, tanto em termos de taxa de fotogramas como de latência. Isto abre a porta a uma série de novas possibilidades no mundo rico em media de hoje, particularmente envolvendo gráficos, vídeos, e jogos.
Com esta nova adição, a família de produtos Mirroring360 suporta agora a partilha de ecrã de alta velocidade a partir de praticamente qualquer dispositivo que tenhas, incluindo iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro, e dispositivos Android 5. Desde o seu lançamento inicial em meados de 2014, milhares de empresas e escolas com iniciativas BYOD e 1:1 implantaram o Mirroring360 para permitir aos utilizadores colaborarem melhor com os seus dispositivos, tais como fazer apresentações, ensinar, treinar e mostrar / gravar aplicações e conteúdos (móveis). Outra razão para a rápida adopção é o foco do produto na facilidade de instalação e utilização da empresa e do distrito escolar. O exclusivo Mirroring Assist e as funcionalidades de grande implementação permitem aos administradores de TI implementar a solução sem terem de reconfigurar as suas redes nem comprar novos equipamentos de rede. Aprende mais sobre o Mirroring Assist.
“Nosso objetivo é encantar nossos usuários com uma solução super rápida e fácil de usar para compartilhar e colaborar usando qualquer dispositivo”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Cada vez mais monitores estão conectados à Apple TV, Amazon Fire TV ou computadores. Com o Mirroring360 você não precisa mais se preocupar com os diferentes dongles e fios; todos podem transmitir suas apresentações, aplicativos ou conteúdos de mídia em uma tela grande. Combinado com o Mirroring360 receiver, os usuários podem permitir que várias pessoas usem todas as suas telas.”
Mirroring360 O Sender para Windows está atualmente em promoção por R$ 35 (50% de desconto) por um tempo limitado, com uma versão de teste gratuita de 7 dia. Ver www.mirroring360.com/pc_appletv.
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrã cruzado, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Mais de 18 milhões de pessoas descarregaram produtos Splashtop em lojas de aplicações e parceiros de fabrico, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros enviaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos. A Splashtop desenvolveu vários produtos para a educação e iniciativas 1:1, incluindo Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard e Mirroring360 (veja aqui). Splashtop ganhou o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, “O melhor do que há de novo” da Popular Science, ”Melhor da CES 2012” da LAPTOP Magazine, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com vários escritórios internacionais. Para mais informações, visite www.splashtop.com e www.mirroring360.com.
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
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Robert Ha