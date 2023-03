O Mirroring360 Sender permite que apresentadores, educadores e gamers compartilhem as telas dos seus computadores em telas maiores com um desempenho excelente!

San Jose, CA - 27 de Maio de 2015 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia a sua mais recente adição à sua linha de espelhamento de ecrã e produtos alargados - o Mirroring360 Sender. Quer seja numa sala de conferências, sala de aula ou sala de família, os utilizadores podem transmitir instantaneamente o seu PC Windows ou ecrã tablet para uma grande TV / ecrã ligado a uma Apple TV, um computador, ou uma gama de dispositivos multimédia como o Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, ou o Google Nexus Player.

O Mirroring360 Sender está disponível para computadores com Windows 7, Windows Vista, e Windows 8. Uma vez instalado, irá utilizar a rede WiFi para procurar receptores compatíveis, incluindo Apple TV e qualquer computador ou dispositivo com o software receptor Mirroring360 instalado (clica aqui para uma lista completa de sistemas). Enquanto que o espelho do ecrã do PC e a tecnologia estendida não é nova, o Mirroring360 Sender é a solução de maior desempenho até à data, tanto em termos de taxa de fotogramas como de latência. Isto abre a porta a uma série de novas possibilidades no mundo rico em media de hoje, particularmente envolvendo gráficos, vídeos, e jogos.

Com esta nova adição, a família de produtos Mirroring360 suporta agora a partilha de ecrã de alta velocidade a partir de praticamente qualquer dispositivo que tenhas, incluindo iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro, e dispositivos Android 5. Desde o seu lançamento inicial em meados de 2014, milhares de empresas e escolas com iniciativas BYOD e 1:1 implantaram o Mirroring360 para permitir aos utilizadores colaborarem melhor com os seus dispositivos, tais como fazer apresentações, ensinar, treinar e mostrar / gravar aplicações e conteúdos (móveis). Outra razão para a rápida adopção é o foco do produto na facilidade de instalação e utilização da empresa e do distrito escolar. O exclusivo Mirroring Assist e as funcionalidades de grande implementação permitem aos administradores de TI implementar a solução sem terem de reconfigurar as suas redes nem comprar novos equipamentos de rede. Aprende mais sobre o Mirroring Assist.

“Nosso objetivo é encantar nossos usuários com uma solução super rápida e fácil de usar para compartilhar e colaborar usando qualquer dispositivo”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Cada vez mais monitores estão conectados à Apple TV, Amazon Fire TV ou computadores. Com o Mirroring360 você não precisa mais se preocupar com os diferentes dongles e fios; todos podem transmitir suas apresentações, aplicativos ou conteúdos de mídia em uma tela grande. Combinado com o Mirroring360 receiver, os usuários podem permitir que várias pessoas usem todas as suas telas.”

Mirroring360 O Sender para Windows está atualmente em promoção por $6.99 (50% de desconto) por um tempo limitado, com uma versão 14 de teste gratuita de dias. Ver www.mirroring360.com/pc_appletv.

