Splashtop lança Splashtop K.K. no Japão

Splashtop busca pequenas e médias empresas do mercado japonês para aplicar seu produto Splashtop Pro

12 de Março de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje a abertura da sua subsidiária em Tóquio, Japão, estabelecida para oferecer vendas e suporte à sua linha de produtos Splashtop Pro.

O Splashtop Pro foi projetado para TI corporativa, provedores de serviços e integradores de sistemas para possibilitar uma força de trabalho móvel com tablets em apenas trinta minutos. Com o Splashtop Pro, a TI pode gerenciar e monitorar dispositivos móveis e de computador através de um console web baseado em nuvem muito fácil de usar. A TI pode implantar e definir políticas que permitem que as forças de trabalho móveis usem nuvens pessoais, privadas e públicas, sejam elas executadas em uma máquina física ou virtual.

O Splashtop Pro usufrui da premiada tecnologia de desktop remoto da Splashtop que permite aos usuários criar uma nuvem pessoal para acessar arquivos, aplicativos, bem como visualizar e ouvir conteúdo, diretamente de um PC ou Mac, sem a necessidade de sincronizar ou copiar arquivos ou aplicativos entre dispositivos.

Hoje, mais de seis milhões de usuários de tablets e smartphones desfrutam dos aplicativos móveis da Splashtop. O Desktop Remoto Splashtop foi o 11º app mais comprado para iPad e o 1º app para iPad mais vendido no Japão em 2011.

“A abertura da nossa nova filial no Japão permitirá que a Splashtop cresça rapidamente a sua base de clientes japoneses e expanda os seus negócios nesta importante região. Ao mesmo tempo, a presença formal da Splashtop no Japão enfatiza nosso compromisso com nossos parceiros e executivos japoneses”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop.

Jin Koh, vice-presidente de soluções móveis da Splashtop, irá liderar as operações no Japão. “O Splashtop Pro está sendo rapidamente adotado e implantado por integradores de sistemas japoneses para fornecer soluções de desktop remoto e desktop virtual para sua base de clientes”, disse Jin Koh. “Nosso objetivo é desempenhar um papel importante na capacitação da força de trabalho móvel no Japão.”

O Japão é um mercado significativo de aplicações móveis devido à adopção generalizada de dispositivos móveis e à fenomenal taxa de crescimento de aplicações. Por exemplo, em 2011, de acordo com a AppAnnie, o Japão registou um aumento de 98% nos downloads e um aumento de 88% nas receitas das aplicações para iPad e iPhone.

O novo escritório da Splashtop K.K está localizado no centro de Tokyo Marunouchi, um importante distrito empresarial do Japão.

Sobre Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e multimédia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho e aplicações de escritório importantes, tais como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis. Conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até jogos 3D, também pode ser apreciado remotamente. Os utilizadores do Splashtop Remote Desktop podem ligar dispositivos através da Internet ou LAN.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Desktop Remoto Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, provedores de TI e serviços podem “mobilizar” a sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são altamente classificados pelos utilizadores e receberam muitos prémios de prestígio - prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Melhor das Novidades" da Popular Science o prémio "Melhor Aplicação/Software do CES 2011" e o prémio "Melhor Aplicação Móvel do CES 2012" da LAPTOP Magazine e é a 20ª aplicação mais popular da Apple App Store Rewind para 2011. Splashtop tem a sua sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:



https://www.splashtop.com