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Splashtop lança negócios Splashtop para suporte remoto, a substituição simples, confiável e econômica para LogMeIn e TeamViewer

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

Mais de vinte mil MSPs trocaram o LogMeIn e o TeamViewer pela Splashtop

San Jose, CA - 1 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Splashtop Business for Remote Support, uma solução optimizada para refugiados que fogem do LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC, e Citrix GoToAssist. Infeliz com a escalada dos preços de renovação no LogMeIn, TeamViewer, e outros produtos, muitos MSPs e TI têm vindo a chegar a Splashtop. Para tornar a migração fácil, o novo Splashtop Business for Remote Support oferece

  • Recurso de implantação aprimorado para que MSPs e profissionais de TI possam substituir facilmente os agentes LogMeIn ou Team Viewer pelo agente Splashtop Streamers

  • Função de agrupamento aprimorada com suporte a milhares de computadores gerenciados

  • MSPs e equipes de TI podem permitir que os clientes acessem seus próprios computadores gratuitamente, como parte do novo modelo de preços

  • Novo modelo de preços baseado no número de computadores para que MSPs e profissionais de TI possam perceber a significativa economia ao usar o Splashtop Business para Suporte Remoto

“Mais de vinte mil MSPs e profissionais de TI trocaram soluções como o LogMeIn, TeamViewer, Citrix e outras pela Splashtop”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Queremos facilitar ainda mais a migração para a Splashtop, bem como simplificar a comparação de preços. O Splashtop Business para Suporte Remoto é otimizado para MSPs e profissionais de TI fornecendo serviços de suporte remoto.”

“Estou amando a Splashtop!! Fiquei decepcionado quando o LogMeIn mudou suas políticas. Agora é muito fácil gerenciar os computadores do nosso escritório. Obrigado!!!” Sue Diggs, Gerente de Escritório, Malkerson Gunn Martin, LLP

"A vantagem de preço do Splashtop em relação ao TeamViewer é imensa, e o vosso software funciona tão bem quanto o TeamViewer. Agora comprei o Splashtop, o que também fizemos graças ao vosso excelente suporte!" Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH 

"Eu usei o TeamViewer e o LogMeIn para oferecer suporte remoto por anos. Então a Splashtop apareceu. Suas soluções são mais rápidas e mais baratas. A interface do usuário é simples e muito eficiente, o suporte ao cliente também!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems

“Conexão, exibição e desconexão MUITO mais rápida do que o que é oferecido pelo LogMeIn. Agradeço a todos na Splashtop por terem desenvolvido um ótimo produto e por me apoiarem durante o período de avaliação. Espero que a nossa parceria dure muito tempo, Andrew Gordon, Logic Computers

“Seu produto é tão estável que eu me tornei dependente dele. Para mim, é muito melhor do que o LogMeIn. As conexões são tão estáveis elas ficam conectadas por dias. Recomendei a Splashtop a alguns amigos que usam o TeamViewer. Eles pagavam muito mais, mas eu acho que acabei convencendo eles. É fácil de instalar e acessar as máquinas dos clientes é bem rápido”, Barry L Salter, Hosting Master Internet

Mais de vinte mil MSPs e empresas de TI já estão usando o Splashtop Business para gerenciar milhões de computadores. A Splashtop pode ser integrada a várias soluções de RMM, PSA, emissão de tickets online e helpdesk do mercado para possibilitar uma experiência perfeita para MSPs e equipes de TI realizarem o seu trabalho.

Saiba Mais: https://www.splashtop.com/remote-support  

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respetivas empresas.                                        

Contato para mídia

Robert Ha