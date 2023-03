Splashtop lança negócios Splashtop para suporte remoto, a substituição simples, confiável e econômica para LogMeIn e TeamViewer

Mais de vinte mil MSPs trocaram o LogMeIn e o TeamViewer pela Splashtop

San Jose, CA - 1 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Splashtop Business for Remote Support, uma solução optimizada para refugiados que fogem do LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC, e Citrix GoToAssist. Infeliz com a escalada dos preços de renovação no LogMeIn, TeamViewer, e outros produtos, muitos MSPs e TI têm vindo a chegar a Splashtop. Para tornar a migração fácil, o novo Splashtop Business for Remote Support oferece

Recurso de implantação aprimorado para que MSPs e profissionais de TI possam substituir facilmente os agentes LogMeIn ou Team Viewer pelo agente Splashtop Streamers

Função de agrupamento aprimorada com suporte a milhares de computadores gerenciados

MSPs e equipes de TI podem permitir que os clientes acessem seus próprios computadores gratuitamente, como parte do novo modelo de preços

Novo modelo de preços baseado no número de computadores para que MSPs e profissionais de TI possam perceber a significativa economia ao usar o Splashtop Business para Suporte Remoto

“Mais de vinte mil MSPs e profissionais de TI trocaram soluções como o LogMeIn, TeamViewer, Citrix e outras pela Splashtop”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Queremos facilitar ainda mais a migração para a Splashtop, bem como simplificar a comparação de preços. O Splashtop Business para Suporte Remoto é otimizado para MSPs e profissionais de TI fornecendo serviços de suporte remoto.”

“Estou amando a Splashtop!! Fiquei decepcionado quando o LogMeIn mudou suas políticas. Agora é muito fácil gerenciar os computadores do nosso escritório. Obrigado!!!” Sue Diggs, Gerente de Escritório, Malkerson Gunn Martin, LLP

”Os diferença de preços da Splashtop em comparação com o TeamViewer é gigantesca, sem contar que o seu software funciona tão bem quanto o do TeamViewer. Comecei a usar a Splashtop e amei o seu produto e o seu suporte ao cliente!” Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY, Musicvertriebs GmbH

"Eu usei o TeamViewer e o LogMeIn para oferecer suporte remoto por anos. Então a Splashtop apareceu. Suas soluções são mais rápidas e mais baratas. A interface do usuário é simples e muito eficiente, o suporte ao cliente também!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems

“Conexão, exibição e desconexão MUITO mais rápida do que o que é oferecido pelo LogMeIn. Agradeço a todos na Splashtop por terem desenvolvido um ótimo produto e por me apoiarem durante o período de avaliação. Espero que a nossa parceria dure muito tempo, Andrew Gordon, Logic Computers

“Seu produto é tão estável que eu me tornei dependente dele. Para mim, é muito melhor do que o LogMeIn. As conexões são tão estáveis elas ficam conectadas por dias. Recomendei a Splashtop a alguns amigos que usam o TeamViewer. Eles pagavam muito mais, mas eu acho que acabei convencendo eles. É fácil de instalar e acessar as máquinas dos clientes é bem rápido”, Barry L Salter, Hosting Master Internet

Mais de vinte mil MSPs e empresas de TI já estão usando o Splashtop Business para gerenciar milhões de computadores. A Splashtop pode ser integrada a várias soluções de RMM, PSA, emissão de tickets online e helpdesk do mercado para possibilitar uma experiência perfeita para MSPs e equipes de TI realizarem o seu trabalho.

