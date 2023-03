Splashtop lança desktop remoto para dispositivos WebOS da HP

Aplicativo fácil de usar conecta usuários ao seu Mac ou PC para eles possam acessar arquivos, assistir vídeos, jogar jogos Flash e muito mais

16 de Maio, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop® Remote Desktop para webOS. Com a aplicação, os utilizadores têm agora acesso simples e com um clique a partir do seu smartphone HP baseado na WebOS para todo o seu computador de secretária com suporte para vídeo e áudio completos.

“Criamos o Splashtop Remote Desktop com a visão de unir bilhões de dispositivos em todo o mundo”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Nosso suporte ao WebOS da HP é um marco importante nessa direção.”

Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem usar os seus smartphones HP Palm Pre 2 e HP Palm Pre Plus com webOS 2.1 para:

Controlar o seu computador remotamente, acessar arquivos e interagir com aplicativos de computador usando os intuitivos e conhecidos controles e gestos do WebOS

Assistir vídeos e ouvir músicas armazenadas no computador usando o iTunes®, Windows® Media Player ou em qualquer outro formato

Jogar jogos avançados de PC e Flash, como o World of Warcraft™ ou Bejeweled™ através da tecnologia de streaming Splashtop com patente pendente

Trabalhar em documentos do Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) e acessar o Microsoft Outlook

O Splashtop Remote Desktop para WebOS está disponível hoje na App Store da HP por $4,99.

O Splashtop Remoto se conecta a qualquer sistema operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. O Splashtop Remoto consiste em dois componentes: um aplicativo em execução no dispositivo WebOS e um aplicativo em execução no computador. O smartphone ou tablet se conecta ao computador em qualquer rede. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, visite: https://www.splashtop.com/remote

Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

