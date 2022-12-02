Splashtop lança desktop remoto para dispositivos WebOS da HP
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Aplicativo fácil de usar conecta usuários ao seu Mac ou PC para eles possam acessar arquivos, assistir vídeos, jogar jogos Flash e muito mais
16 de Maio, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop® Remote Desktop para webOS. Com a aplicação, os utilizadores têm agora acesso simples e com um clique a partir do seu smartphone HP baseado na WebOS para todo o seu computador de secretária com suporte para vídeo e áudio completos.
“Criamos o Splashtop Remote Desktop com a visão de unir bilhões de dispositivos em todo o mundo”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Nosso suporte ao WebOS da HP é um marco importante nessa direção.”
Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem usar os seus smartphones HP Palm Pre 2 e HP Palm Pre Plus com webOS 2.1 para:
Controlar o seu computador remotamente, acessar arquivos e interagir com aplicativos de computador usando os intuitivos e conhecidos controles e gestos do WebOS
Assistir vídeos e ouvir músicas armazenadas no computador usando o iTunes®, Windows® Media Player ou em qualquer outro formato
Jogar jogos avançados de PC e Flash, como o World of Warcraft™ ou Bejeweled™ através da tecnologia de streaming Splashtop com patente pendente
Trabalhar em documentos do Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) e acessar o Microsoft Outlook
O Splashtop Remote Desktop para WebOS está disponível hoje na App Store da HP por $4,99.
O Splashtop Remoto se conecta a qualquer sistema operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. O Splashtop Remoto consiste em dois componentes: um aplicativo em execução no dispositivo WebOS e um aplicativo em execução no computador. O smartphone ou tablet se conecta ao computador em qualquer rede. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, visite: https://www.splashtop.com/remote
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. Splashtop Remote Desktop, um best-seller da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. A aplicação está agora disponível na Apple App Store, no iTunes, e no Android Market.
Hoje, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu vários prémios, incluindo o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prémio “Melhor do que há de Novo” da Ciência Popular e o prémio “Melhor de 2011 CES” da LAPTOP Magazine. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Ligações úteis:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote