Splashtop lança aplicativo de área de trabalho remota para Mac

O Splashtop Remote Desktop oferece uma experiência HD, possibilitando o acesso de arquivos Mac para PC e Mac para Mac

21 de Setembro, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento do seu cliente Mac para o Splashtop Remote Desktop a ser demonstrado no MacWorld Asia 2011, Pequim, China, 22-25 de Setembro. Agora os utilizadores de Mac podem desfrutar do acesso remoto Mac-to-PC e Mac-to-Mac a partir de uma rede privada ou através da Internet. Actualmente o Splashtop Remote Desktop permite a milhões de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, aceder remotamente a PCs e Macs com áudio completo e vídeo de alta definição (HD).

“Cães e gatos, óleo e água, Macs e PCs — algumas coisas simplesmente não se davam bem até a Splashtop aparecer”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com o nosso novo cliente Mac, os usuários do Splashtop Remote Desktop não só podem acessar seus computadores, mas também podem desfrutar de recursos como a capacidade de executar jogos de PC e software remotamente em um Mac com full HD e áudio. Talvez seja por isso que alguns clientes chamam nosso produto de Miau do Gato.”

Baixe o Splashtop Remote Desktop da Mac App Store por apenas $9,99 dólares na sua semana de lançamento.

O Splashtop Remote Desktop para Mac permite que os usuários:

Acessem arquivos ou fotos importantes em outro computador sem problemas de sincronização, conversão ou compatibilidade

Usem o MS Office, Silverlight e outros softwares Windows sem precisar instalar todos eles no Mac

Assista filmes e ouça músicas em HD em bibliotecas de mídia centrais sem precisar transferir arquivos

Curta jogos de PC com uso intenso de gráficos em uma máquina poderosa usando um Mac portátil

Assista vídeos em HD transmitidos por um PC ou Mac com até 30 frames por segundo

Acesse o navegador IE mais recente para acessar sites habilitados com ActiveX em um Mac

Os recursos do Splashtop Remote Desktop para Mac incluem:

Transmissão de áudio e vídeo de alto desempenho no seu computador remoto

Fácil conectividade via LAN, Wi-Fi ou através da Internet com o Internet Discovery

Configuração simples através de uma interface simples e intuitiva

Suporte Wake-on-LAN

Compatível com Mac OS X Lion

O Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos/multimídia entre dispositivos. Arquivos e aplicativos de escritório importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis com este novo aplicativo. Conteúdo para entretenimento pessoal, como filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser visualizados remotamente. Basta estar com seu dispositivo móvel, smartphone, tablet, notebook ou ultrabook em mãos e você terá acesso total ao seu computador Windows ou Mac que possua o Splashtop Streamer instalado.

Assista o Splashtop Remote Desktop para Mac em ação: www.youtube.com/ watch?v=_NFZ_HT1JVY

O Splashtop Remote Desktop é composto por dois componentes:

Uma aplicação Splashtop Remote Desktop em execução no dispositivo cliente, suportando iOS, Android, webOS, Windows, e agora Mac OS

Um software Splashtop Streamer em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior instalado

Visite o MacWorld Asia 2011, Booth #703, Centro Nacional de Convenções da China, Pequim, de 22 a 25 de setembro, para uma demonstração do Splashtop Remote Desktop para Mac. No Mobile Internet Forum, participe da palestra “Como usar a tecnologia de desktop remoto no iPad/iPhone”, Sala 401, com Cliff Miller, diretor de marketing da Splashtop, no dia 22 de setembro, 13:30, confira também o “Jogando jogos do Windows, como o WOW em um iPad”, no palco principal, 24 de setembro, 12:30 - 14:00.

Baixe o Splashtop Remote Desktop para Mac na Mac App Store em http://itunes.apple.com/app/splashtop-remote-desktop-for/id459710463?ls =...

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares acessem conteúdo e aplicativos em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Desktop Remoto Splashtop, é um best-seller na Apple App Store e Android Market, pois permite que os usuários desfrutem de uma experiência de computação completa usando apenas dispositivos móveis e outros computadores.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de computadores e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop Inc. possui sua sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com.

