Splashtop lança o Mirroring360 Pro com espelhamento de tela do dispositivo e compartilhamento de tela do Windows

Nova Solução Combina Capacidades de Partilha de Ecrã do Windows com AirPlay e Dispositivo Baseado no WebRTC Espelhamento de Ecrã do iOS, Chromebook, Android, Windows, e Mac

San Jose, CA - 25 de Abril de 2017 - Splashtop Inc., o líder mundial em acesso, suporte e colaboração em ecrã cruzado, anuncia Mirroring360 Pro. Esta nova adição à família de produtos Mirroring360 combina o espelhamento de ecrã do dispositivo com soluções de partilha de ecrã , proporcionando uma experiência de colaboração abrangente para a educação e negócios.

O Mirroring360 Pro permite que educadores, executivos e indivíduos transmitam ou espelhem telas de aplicativos, música, filmes, programas de TV, fotos e jogos de celulares, tablets, Chromebooks e outros computadores para a tela de um computador.

Os recursos de compartilhamento de tela do novo Mirroring360 Pro levam o compartilhamento ao próximo nível, combinando o compartilhamento de tela de dispositivos com um computador com a capacidade de compartilhar uma tela Windows por meio de um link simples.

As novas funcionalidades do Mirroring 360 Pro incluem:

Partilha o ecrã de um computador Windows com até 40 visualizadores locais ou remotos

O compartilhamento de tela está disponível em redes e dispositivos via web

As telas compartilhadas podem ser visualizadas em qualquer telefone, tablet, Chromebook ou computador com um navegador web sem a necessidade de downloads ou instalações

A interface de usuário simplificada facilita a transmissão de telas de dispositivos para o computador

Suporte Premium via web, e-mail e telefone para um rápido acesso à ajuda quando necessário

“No ano passado, conversamos com muitos usuários do Mirroring360. Um pedido frequente foi: além de espelhar telas de dispositivos em seu computador, os usuário queriam transmitir a tela do seu computador ou smartboard para todos os participantes presentes na reunião”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Agora estamos oferecendo esse recurso do Mirroring360 Pro para que os usuários possam compartilhar suas telas de computador por meio de um link sem a necessidade de download ou instalação para visualização.”

A partilha de ecrã permite Colaboração para Profissionais, Negócios e Educação

O dispositivo integrado de espelhamento de ecrã e partilha de ecrã no Mirroring360 Pro simplifica a colaboração tanto em ambientes empresariais como educativos:

As equipes de desenvolvimento de aplicativos de software ou gerentes de produtos podem demonstrar o seu software usando um dispositivo ou computador e projetar a sua tela em uma sala de conferências, é possível compartilhar a mesma tela com visualizadores remotos, tudo isso com o aplicativo Mirroring360 Pro

Os profissionais de vendas podem partilhar informação do seu smartphone ou tablet através do seu computador e de um simples link web para adicionar um elemento visual às chamadas em conferência

Os professores podem acomodar alunos que têm dificuldade em ver o ecrã em frente da turma, lançando o mesmo conteúdo para um Chromebook ou tablet na secretária do aluno para fácil visualização

Preços e Disponibilidade

O Mirroring360 Pro está disponível imediatamente no Splashtop em https://www.mirroring360.com/pricing , com preços de subscrição introdutórios limitados $14.99 para o primeiro ano para os clientes existentes do Mirroring360 e $29.99 para novos utilizadores. Os clientes existentes podem comprar o Mirroring360 Pro com o desconto fazendo login com o nome de utilizador e a senha que usaram para comprar a licença original Mirroring360.

Uma avaliação gratuita e totalmente funcional está disponível em https://www.mirroring360.com.

Para uma implantação do Mirroring360 em toda a empresa ou na escola, Splashtop oferece Mirroring360 Large Deployment Package. O pacote Large Deployment está disponível para o Mirroring360 e/ou Mirroring360 Pro, e inclui pacotes MSI, opções de configuração pré-definidas, licença de chave única, Mirroring Assist para conectividade entre redes (incluindo a opção de desligar o chatty Bonjour transmitido nas redes), bem como outras funcionalidades melhoradas e suporte melhorado.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 25 milhões de utilizadores apreciam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabrico incluindo Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, e outros, juntaram o Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. Os parceiros da Splashtop incluem AT&T, NTT DOCOMO, KDDI, e SoftBank, assim como muitos revendedores. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com. Para mais informações sobre o Mirroring360, visita https://www.mirroring360.com . Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.

Contacto para os media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com