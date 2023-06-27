Splashtop lança o Mirroring360 Pro com espelhamento de tela do dispositivo e compartilhamento de tela do Windows
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Nova solução combina recursos de compartilhamento de tela do Windows com espelhamento de tela de dispositivo baseado em AirPlay e WebRTC de iOS, Chromebook, Android, Windows e Mac
Espelhamento de tela do dispositivo e compartilhamento de tela com Mirroring360 Pro
San Jose, CA — 25 de abril de 2017 — Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre telas, anuncia o Mirroring360 Pro. Esta nova adição à família de produtos Mirroring360 combina espelhamento de tela de dispositivo com soluções de compartilhamento de tela , proporcionando uma experiência de colaboração abrangente para educação e negócios.
O Mirroring360 Pro permite que educadores, executivos e indivíduos transmitam ou espelhem telas de aplicativos, música, filmes, programas de TV, fotos e jogos de celulares, tablets, Chromebooks e outros computadores para a tela de um computador.
Os recursos de compartilhamento de tela do novo Mirroring360 Pro levam o compartilhamento ao próximo nível, combinando o compartilhamento de tela de dispositivos com um computador com a capacidade de compartilhar uma tela Windows por meio de um link simples.
Os novos recursos do 360 Pro incluem:
Compartilhe uma tela de computador Windows com até 40 visualizadores locais ou remotos
O compartilhamento de tela está disponível em redes e dispositivos via web
As telas compartilhadas podem ser visualizadas em qualquer telefone, tablet, Chromebook ou computador com um navegador web sem a necessidade de downloads ou instalações
A interface de usuário simplificada facilita a transmissão de telas de dispositivos para o computador
Suporte premium via web, e-mail e telefone para acesso rápido à ajuda quando necessário
“No ano passado, conversamos com muitos usuários do Mirroring360. Um pedido frequente foi: além de espelhar telas de dispositivos em seu computador, os usuário queriam transmitir a tela do seu computador ou smartboard para todos os participantes presentes na reunião”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Agora estamos oferecendo esse recurso do Mirroring360 Pro para que os usuários possam compartilhar suas telas de computador por meio de um link sem a necessidade de download ou instalação para visualização.”
A partilha de ecrã permite a colaboração para profissionais, negócios e educação
O espelhamento de tela do dispositivo integrado e o compartilhamento de tela no Mirroring360 Pro simplificam a colaboração em ambientes empresariais e educacionais:
As equipes de desenvolvimento de aplicativos de software ou gerentes de produtos podem demonstrar o seu software usando um dispositivo ou computador e projetar a sua tela em uma sala de conferências, é possível compartilhar a mesma tela com visualizadores remotos, tudo isso com o aplicativo Mirroring360 Pro
Os profissionais de vendas podem partilhar informações do seu smartphone ou tablet através do seu computador e um link Web simples para adicionar um elemento visual às chamadas de conferência
Os professores podem acomodar alunos que tenham dificuldade em ver o ecrã em frente da aula, lançando o mesmo conteúdo num Chromebook ou tablet na secretária do aluno para fácil visualização
Preços e Disponibilidade
O Mirroring360 Pro está disponível imediatamente no Splashtop em https://www.mirroring360.com/pricing , com preços de subscrição introdutórios limitados a R$ 75 para o primeiro ano para os clientes existentes do Mirroring360 e R$ 150 para novos utilizadores. Os clientes existentes podem comprar o Mirroring360 Pro com o desconto fazendo login com o nome de utilizador e a senha que usaram para comprar a licença original Mirroring360.
Uma avaliação gratuita e totalmente funcional está disponível em https://www.mirroring360.com.
Para a implantação do Mirroring360 em toda a empresa ou em toda a escola, a Splashtop oferece o pacote de implantação grande do Mirroring360. O pacote Large Deployment está disponível para Mirroring360 e/ou Mirroring360 Pro e inclui pacotes MSI, opções de configuração predefinidas, licença de chave única, Mirroring Assist para conectividade entre redes (incluindo a opção de desligar a transmissão Bonjour tagarela nas redes), como bem como outros recursos aprimorados e suporte aprimorado.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em ecrã cruzado. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem seus aplicativos e dados de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem ao TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo Mirroring360 e Classroom, permitem o compartilhamento de tela eficaz de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 25 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop hoje e parceiros de fabrico, incluindo
A Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Prometeu, Sharp, Toshiba, e outros agregaram Splashtop em mais de
100 milhões de dispositivos.
A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Os parceiros da operadora Splashtop incluem AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, bem como muitos revendedores. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com. Para obter mais informações sobre Mirroring360, visite https://www.mirroring360.com. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.
Contato para mídia
Robert Ha