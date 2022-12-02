Splashtop lança FileHound iPhone App
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O FileHound é a maneira mais fácil de encontrar e acessar arquivos de computadores remotos usado um iPhone ou iPod touch
8 de novembro de 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, lançou hoje o FileHound, um aplicativo para acessar remotamente arquivos de computador a partir de um iPhone e iPod touch. Projetado para telas pequenas, o FileHound é a maneira mais fácil de listar, pesquisar e navegar em documentos, fotos, músicas e vídeos em um computador e aproveita a premiada tecnologia de desktop remoto da Splashtop.
Especificamente concebido para facilitar o uso em dispositivos móveis com ecrãs pequenos, o FileHound elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e conteúdo multimédia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicações de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente encontrados e acedidos com esta aplicação. Além disso, o conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e vídeos pode ser visto remotamente.
“O FileHound adiciona movimento ao seu smartphone!” disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Ele foi projetado para ser o seu novo melhor amigo ao buscar arquivos em movimento. Na verdade, você vai gostar tanto do FileHound que talvez até comece a fazer carinho no seu iPhone!”
As funcionalidades do FileHound incluem a capacidade de:
Ver uma lista de todos os arquivos com apenas dois toques na tela
Encontrar arquivos com a pesquisa fácil do FileHound ou na pasta de itens recentes
Navegar com o modo Trackpad para obter máxima precisão em telas pequenas
Usa a barra de atalhos para alternar entre os modos de navegação e edição
Activar o teclado ou a barra de deslocamento
Zoom in ou out de um ecrã
Bloqueia a orientação do ecrã
Desliga facilmente uma sessão
FileHound é simples de instalar e compatível com todas as versões do iPhone e iPod touch (iOS 4 ou superior) e Windows 7, Vista e XP. Basta instalar o aplicativo FileHound em um iPhone ou iPod touch e o software Splashtop Streamer em um computador remoto. Depois, crie um código de segurança nos dois dispositivos. Depois de instalado, os utilizadores do FileHound podem encontrar e aceder a ficheiros num computador remoto a partir de qualquer lugar do mundo.
O FileHound pode ser descarregado por um preço de promoção especial de lançamento de US$ 4,99 USD (preço normal de $14,99 USD) na App Store do iTunes em https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8
Para comemorar o lançamento do FileHound, a Splashtop vai fazer um Concurso de Fotografia de Cachorros. Para mais detalhes sobre como participar do concurso com uma foto do seu cachorro carregando um documento ou jornal, visite a página Facebook da Splashtop em www.facebook.com/splashtop
Sobre Splashtop
Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, oferecendo a melhor experiência de computação de dispositivos cruzados da tua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus e outros parceiros. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e outros são aplicações mais vendidas em mais de 60 países na Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, encantando milhões de utilizadores móveis com acesso interactivo e de alto desempenho às suas aplicações favoritas, conteúdos multimédia e ficheiros a qualquer hora e em qualquer lugar.
Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.
Os produtos Splashtop são muito bem avaliados pelos seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Contato de mídia:
Equipe de Relações Públicas da Splashtop
Ligações úteis:
Página inicial da Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop FileHound: https://www.splashtop.com/filehound
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descarregue o FileHound: https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8