Splashtop lança CamCam para visualização de vídeo ao vivo de um PC remoto

A aplicação Splashtop CamCam foi descontinuada

Clique aqui para conhecer os mais recentes aplicativos de acesso remoto, espelhamento de tela e compartilhamento de tela.

Transforme a webcam do seu computador em um streaming de áudio e vídeo para qualquer dispositivo móvel Apple, veja pessoas, animais de estimação e coisas que você gosta

27 de Setembro, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje a CamCam, uma aplicação para iPhone e iPad que transmite áudio e vídeo ao vivo a partir de uma webcam de PC para que os utilizadores possam ver remotamente o que mais interessa.

O Splashtop CamCam é um aplicativo que pode proporcionar tranquilidade aos usuários de iPhone e iPad, eles podem:

Verificar seus filhos e outros membros da sua família quando estiverem longe de casa

Monitorar crianças brincando em outro cômodo

Transformar a webcam de um computador em uma nanny cam

Descobrir o que os animais de estimação estão fazendo

Nunca deixar de saber o que aconteceu em determinado lugar

Monitorar a sua casa durante uma viagem

“Transformar seu computador em um streaming de áudio e vídeo ao vivo é um ótimo recurso para dispositivos iOS da Splashtop”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Você já se perguntou o que seus filhos fazem quando você e seu cônjuge saem para jantar? Com o áudio e vídeo do CamCam no seu dispositivo móvel, você pode ver exatamente o que está acontecendo na casa.”

Recursos do Splashtop CamCam:

Streaming de áudio e vídeo em tempo real, com alta resolução, do seu computador remoto para um dispositivo móvel Apple

Compatibilidade com webcam e microfone integrados ou externos ao computador

Capacidade de zoom e virar a tela

Siga estes passos para configurar o Splashtop CamCam:

Baixe o Splashtop CamCam do iTunes App Store e realize a instalação em um iPhone, iPod touch ou iPad

Baixe o Splashtop Streamer gratuitamente e instale-o em um computador que possua webcam

Cria um Código de Segurança e insere-o em ambos os dispositivos

Conecte-se e assista a webcam do seu computador remoto em qualquer lugar do mundo

O CamCam é compatível com todas as versões do Windows 7, Vista e XP. Recomenda-se um computador com CPU dual-core para o melhor desempenho.

Splashtop CamCam pode ser transferido por um preço promocional de lançamento especial de $.99 USD (80% de desconto no preço normal de $4.99 USD) a partir da iTunes App Store.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares acessem conteúdo e aplicativos em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Desktop Remoto Splashtop, é um best-seller na Apple App Store e Android Market, pois permite que os usuários desfrutem de uma experiência de computação completa usando apenas dispositivos móveis e outros computadores.

Actualmente, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de PCs e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

