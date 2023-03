Splashtop junta-se ao Programa de Parceiros Maas360 Workplace

O Splashtop, a solução líder de Desktop Remoto, está agora pronto para os clientes do MaaS360

San Jose, CA, 24 de Julho de 2014 - Splashtop, Inc. anunciou a sua adesão ao Programa MaaS360 WorkPlace Partner. O Splashtop Business e o Splashtop Enterprise serão agora apresentados no Mercado MaaS360, e irão aproveitar o MaaS360 WorkPlace SDK para permitir controlos de segurança de nível empresarial para protecção de dados empresariais.

Splashtop Business e Splashtop Enterprise oferecem acesso remoto seguro, suporte e colaboração para a força de trabalho móvel usando qualquer dispositivo. Alta performance, facilidade de utilização, funcionalidades colaborativas e suporte tanto para cloud como para a implementação no local são vantagens chave do Splashtop em relação à solução tradicional RDP, Citrix, e VMware.

"A combinação do MaaS360 e do Splashtop permite às PMEs e às empresas desfrutar da melhor solução de segurança e desempenho na sua classe em termos de segurança e aplicações remotas", disse Mark Lee, CEO do Splashtop, "A força de trabalho móvel pode ter acesso remoto a todas as suas aplicações e dados empresariais a partir de dispositivos móveis com total conformidade de segurança".

As aplicações móveis combinadas com o MaaS360 WorkPlace SDK proporcionam maior segurança através de funcionalidades como, por exemplo:

Autenticação e login único

Políticas de prevenção de fugas de dados (DLP) para restringir a copy-paste, e permitir aplicações abertas a whitelists

Bloqueio do uso de aplicações para dispositivos não conformes

VPN Per-app para acesso à intranet corporativa

Limpar selectivamente uma aplicação se um dispositivo móvel for perdido, roubado ou comprometido

Encriptar e proteger dados em repouso e em trânsito

Com a proliferação da tendência "Bring Your Own Device (BYOD)", as organizações querem permitir a escolha dos empregados enquanto protegem a informação da empresa. As melhores aplicações são agora apresentadas no Mercado MaaS360 e podem ser disponibilizadas a empresas que procuram aumentar a produtividade e a colaboração entre os seus empregados, ao mesmo tempo que protegem os dados corporativos.

"O MaaS360 Market and WorkPlace SDK continua a desempenhar um papel cada vez mais importante com os nossos clientes que procuram assegurar dados corporativos em dispositivos móveis", disse Anar Taori, director sénior de gestão de produtos da Fiberlink. "O Splashtop pode agora ser integrado com o MaaS360 para permitir a produtividade do utilizador ao mesmo tempo que satisfaz os requisitos de segurança rigorosos".

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas do setor e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. É a única empresa a ganhar o prémio NVIDIA "Ones to Watch" Empresas Emergentes dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Sobre o MaaS360

MaaS360 da Fiberlink, uma empresa IBM, é a solução de gestão da mobilidade empresarial de confiança para milhares de clientes em todo o mundo - desde empresas da Fortune 500 até pequenas empresas. Tornamos o trabalho num mundo móvel simples e seguro, fornecendo segurança e gestão móvel abrangente para aplicações, conteúdos, e-mail e dispositivos. Instantaneamente acessível a partir da web, o MaaS360 é fácil de usar e manter e proporciona a flexibilidade de que as organizações necessitam para abraçar plenamente a mobilidade em todos os aspectos do seu negócio. Apoiados pelo suporte mais reactivo da indústria, colocamos os nossos clientes em primeiro lugar, fornecendo-lhes a melhor experiência de utilizador para TI e empregados. Para saber mais vá a http://www.maas360.com.

© 2014 MaaS360 e o logótipo MaaS360 são marcas comerciais da Fiberlink Communications podem ser registadas em certas jurisdições. Todas as outras marcas são marcas comerciais dos respectivos parceiros.