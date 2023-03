Splashtop apresenta renderização SaaS Desktop com Splashtop Business

Complementando suas ofertas corporativas e pessoais, o Splashtop Business ajuda qualquer organização de qualquer tamanho a fornecer aplicativos essenciais para dispositivos móveis

SAN JOSE, Califórnia - 10 de Julho de 2013 - Splashtop Inc., o líder em acesso remoto ao desktop e a aplicações, anunciou hoje o lançamento do Splashtop Business, que permite às TI, aos integradores de sistemas e aos fornecedores de serviços fornecerem acesso seguro a qualquer aplicação empresarial em qualquer dispositivo móvel. Agora mobile workforce pode usar os seus dispositivos móveis iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry, ou WinRT (Windows e MAC) para acesso total a todas as suas aplicações críticas de negócios e dados alojados nos seus computadores PC ou Mac. Splashtop Business é uma solução SaaS para pequenas e médias empresas e segue o sucesso de Splashtop Enterprise e Splashtop Personal.

"A consumerização das TI e a proliferação de soluções BYOD está a levar à rápida adopção de soluções como o desktop remoto Splashtop e a renderização de aplicações", disse Mark Lee, director executivo e co-fundador da Splashtop, Inc. "A consumerização das TI e a proliferação de soluções BYOD está a levar à rápida adopção de soluções como o desktop remoto Splashtop e a renderização de aplicações". "Com a introdução do Splashtop Business, as PMEs podem agora experimentar a solução de melhor desempenho que permite aos trabalhadores móveis utilizar todas as suas aplicações, ficheiros e dados críticos de negócios de qualquer público ou privado cloud, com zero codificação, zero formação, e zero fugas de dados".

Com o Splashtop Business, as SMBs e empresas de médio porte podem oferecer uma maneira simples, rápida e acessível de gerenciar funcionários móveis e seus dispositivos para atender aos requisitos de segurança e conformidade dos seus setores. O Splashtop Business elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, podem ser facilmente acessados, bem como vídeos, músicas e fotos para apresentações. O Splashtop Business inclui o recurso de anotação do Whiteboard que se tornou muito popular entre os apresentadores e educadores pois permite destacar, desenhar ou escrever sobre suas apresentações usando seus dispositivos móveis.

Goodwill, uma organização sem fins lucrativos com foco em ajudar as pessoas a atingir o seu pleno potencial através de oportunidades de aprendizagem e emprego, utiliza a Splashtop para aumentar a produtividade sem exigir um grande orçamento ou tempo e recursos adicionais.

"As TI apoiam o negócio da Goodwill procurando continuamente formas de acrescentar valor e inovação, tais como fornecer Splashtop Business para apoiar a nossa força de trabalho", disse Andre R. Bromes, director de informação da Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. "Ao mobilizar com segurança aplicações como o Microsoft Office e outras aplicações empresariais para os nossos utilizadores de iPad, Splashtop aumenta a sua produtividade, ao mesmo tempo que minimiza o risco e adere aos nossos processos de gestão de TI".

O Splashtop Business é ótimo para uma variedade de setores e cenários executivos, tais como:

Os representantes de vendas de campo precisam de acesso ao sistema de CRM interno da sua empresa, geradores de propostas de vendas e informação de inventário de preços

Agentes imobiliários ajustam seus horários e acessam contratos mesmo longe dos seus escritórios

Funcionários de clínicas médicas ou biotecnologia que precisam acessar sistemas de registros de pacientes, imagens de radiologia, vídeos e dados durante sua movimentação entre salas, laboratórios e escritórios

Trabalhadores do governo que precisam acessar dados dos estudo de caso e preencher relatórios em seus tablets durante o seu trabalho de campo

Telecommuters que trabalham a partir de casa e que querem entrar remotamente no computador do escritório usando uma solução mais simples e rápida do que o VPN

Designers e arquitetos que fazem apresentações para seus clientes usando iPads para acessar seus design em CAD, PowerPoint e outros aplicativos

Designers de produção com acesso a plantas de produtos de plantas de produção

Designers de entretenimento e videojogos que utilizam programas de vídeo e animação de estágios de estúdio de cinema

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

