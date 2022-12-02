Splashtop e boa tecnologia mostram o acesso ao desktop remoto de nível empresarial de alto desempenho com Splashtop para sempre
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O aplicativo Splashtop for Good é a principal solução de trabalho remoto para empresas
CONFERÊNCIA RSA — SÃO FRANCISCO e SAN JOSÉ, Califórnia — 26 de fevereiro de 2013
Quem: Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos e acesso remoto, e Good Technology™, o líder em mobilidade empresarial segura
O quê: A Splashtop vai apresentar a solução Splashtop for Good para acesso a desktop remoto na Conferência RSA USA 2013. O Splashtop for Good combina a tecnologia dos aplicativos Good Dynamics® da Good Technology e o acesso remoto ao desktop remoto da Splashtop para fornecer acesso remoto seguro de nível empresarial a muitos aplicativos, arquivos e dados essenciais aos seus dispositivos iOS. Os benefícios do acesso à desktops remotos do Splashtop for Good incluem:
Os usuários móveis podem trabalhar com aplicativos corporativos e aplicativos verticais em seus iPads™ e iPhones™ a qualquer momento, em qualquer lugar, usando suas conexões WiFi, 3G ou 4G.
A maneira mais fácil de mobilizar Windows e seus aplicativos protegidos pela plataforma Good Dynamic.
Mobilize a sua infraestrutura VDI ou RDS existente de maneira instantânea e econômica
Segurança abrangente com integração local do Active Directory, trilhas de auditoria, controles baseados em políticas, criptografia SSL e suporte NOC (Good Network Operations Center).
Onde: Ver Splashtop for Good no stand #226 da Good Technology na RSA USA 2013
Moscone Center, San Francisco, CA
Quando: Segunda, 25 de Fevereiro de 2013; 18:00 às 20:00 (Recepção)
Terça, 26 de Fevereiro de 2013; 11:00 às 18:00
Quinta, 28 de Fevereiro de 2013; 11:00 às 15:00
Os destaques de Splashtop for Good incluem:
Segurança e NOC da Good Dynamics — Os usuários provisionam dispositivos móveis usando a Good Technology confiável para oferecer segurança e controle de aplicativos no dispositivo.
Implantação no local - A solução é hospedada atrás do firewall da empresa, em servidores Windows da empresa para proteger dados confidenciais e cumprir determinados regulamentos do setor. Ele usa o Active Directory da empresa para autenticação local.
Controlo centralizado baseado em políticas - Os utilizadores podem definir políticas de acesso de utilizadores e dispositivos, activar/desactivar utilizadores e dispositivos, filtrar em endereços MAC, criar ou importar certificados SSL e definir a taxa máxima de frames por ligação do utilizador.
Alto desempenho — A tecnologia de streaming com patente pendente é capaz de suportar CAD, CAM e outros gráficos 3D, bem como vídeo HD com áudio sincronizado para proporcionar uma experiência de usuário responsiva e envolvente em até 30 fps.
Conexões seguras — A solução fornece criptografia SSL/AES de 256 bits, proxies de rede, certificados SSL, filtragem de endereços MAC e tunelamento através do Good NOC.
Suporte a dispositivos – Splashtop for Good suporta o iPad, iPhone e PCs Windows.
Sobre Good Technology
A Good Technology transforma empresas mobilizando funcionários através de fluxos de trabalho seguros e colaborativos. A Good também permite que o IT proteja e gerencie apps móveis, dispositivos e dados empresariais. As soluções de Colaboração Segura da Good incluem as aplicações da Good para email, PIM, navegação na internet, partilha de ficheiros, mensagens instantâneas, bem como um amplo ecossistema de aplicações de terceiros. A Plataforma de Gestão de Mobilidade Empresarial da Good permite que empresas e ISVs construam, gerenciem, analisem e protejam aplicações móveis. Os clientes da Good Technology incluem mais de 4.000 organizações em todo o mundo, incluindo metade das FORTUNE 100™, oito dos 10 principais serviços financeiros, cinco dos 10 principais serviços de saúde e líderes nos setores de retalho, telecomunicações, manufatura, jurídico e governo. Saiba mais em https://www.blackberry.com/.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade e colaboração entre ecrãs, ligando smartphones, tablets, computadores, TVs e cloud. Atualmente, mais de 12 milhões de utilizadores desfrutam da conveniência do Splashtop Remote Desktop, nomeado para o Top 25 dos Apps para iPad mais vendidos de sempre na Apple App Store. Splashtop oferece um desempenho superior e facilidade de uso para utilizadores de iOS, Android, RIM, Windows e MAC que querem acesso remoto seguro aos seus desktops, apps e dados a qualquer hora, em qualquer lugar.
Para obter mais informações sobre a Splashtop, visite www.splashtop.com; siga o blog da empresa em https://www.splashtop.com/blog, no Facebook emhttps://www.facebook.com/Splashtop e no Twitter em @Splashtop.
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Tags: Splashtop, colaboração entre dispositivos, Good Technology, Conferência RSA, iPad, iPhone, Android, tablet, smartphone, celular, nuvem, desktop remoto
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Siobhan Lyons para Good Technology
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