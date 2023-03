Splashtop e boa tecnologia mostram o acesso ao desktop remoto de nível empresarial de alto desempenho com Splashtop para sempre

O aplicativo Splashtop for Good é a principal solução de trabalho remoto para empresas



CONFERÊNCIA RSA — SÃO FRANCISCO e SAN JOSÉ, Califórnia — 26 de fevereiro de 2013

Quem: Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos e acesso remoto, e Good Technology™, o líder em mobilidade empresarial segura

O quê: A Splashtop vai apresentar a solução Splashtop for Good para acesso a desktop remoto na Conferência RSA USA 2013. O Splashtop for Good combina a tecnologia dos aplicativos Good Dynamics® da Good Technology e o acesso remoto ao desktop remoto da Splashtop para fornecer acesso remoto seguro de nível empresarial a muitos aplicativos, arquivos e dados essenciais aos seus dispositivos iOS. Os benefícios do acesso à desktops remotos do Splashtop for Good incluem:

Os usuários móveis podem trabalhar com aplicativos corporativos e aplicativos verticais em seus iPads™ e iPhones™ a qualquer momento, em qualquer lugar, usando suas conexões WiFi, 3G ou 4G.

A maneira mais fácil de mobilizar Windows e seus aplicativos protegidos pela plataforma Good Dynamic.

Mobilize a sua infraestrutura VDI ou RDS existente de maneira instantânea e econômica

Segurança abrangente com integração local do Active Directory, trilhas de auditoria, controles baseados em políticas, criptografia SSL e suporte NOC (Good Network Operations Center).

Onde: Ver Splashtop for Good no stand #226 da Good Technology na RSA USA 2013



Quando: Segunda, 25 de Fevereiro de 2013; 18:00 às 20:00 (Recepção)

Quinta, 28 de Fevereiro de 2013; 11:00 às 15:00

Os destaques de Splashtop for Good incluem:

Segurança e NOC da Good Dynamics — Os usuários provisionam dispositivos móveis usando a Good Technology confiável para oferecer segurança e controle de aplicativos no dispositivo.

Implantação no local - A solução é hospedada atrás do firewall da empresa, em servidores Windows da empresa para proteger dados confidenciais e cumprir determinados regulamentos do setor. Ele usa o Active Directory da empresa para autenticação local.

Controlo centralizado baseado em políticas - Os utilizadores podem definir políticas de acesso de utilizadores e dispositivos, activar/desactivar utilizadores e dispositivos, filtrar em endereços MAC, criar ou importar certificados SSL e definir a taxa máxima de frames por ligação do utilizador.

Alto desempenho — A tecnologia de streaming com patente pendente é capaz de suportar CAD, CAM e outros gráficos 3D, bem como vídeo HD com áudio sincronizado para proporcionar uma experiência de usuário responsiva e envolvente em até 30 fps.

Conexões seguras — A solução fornece criptografia SSL/AES de 256 bits, proxies de rede, certificados SSL, filtragem de endereços MAC e tunelamento através do Good NOC.

Suporte de dispositivos - Splashtop for Good suporta o iPad, iPhone e Windows PCs.

Sobre a Good Technology

A Good Technology transforma empresas mobilizando funcionários por meio de fluxos de trabalho seguros e colaborativos. O Good também capacita equipes de TI a proteger e gerenciar aplicativos móveis, dispositivos e dados corporativos. As soluções da Good’s Secure Collaboration incluem aplicativos da Good para e-mail, PIM, navegador, compartilhamento de arquivos, mensagens instantâneas, bem como um amplo ecossistema de aplicativos de terceiros. A Plataforma de Gerenciamento de Mobilidade Empresarial da Good permite que empresas e ISVs criem, gerenciem, analisem e protejam aplicativos móveis. Os clientes da Good Technology incluem mais de 4.000 organizações em todo o mundo, incluindo metade da FORTUNE 100™, oito dos 10 principais serviços financeiros, cinco dos 10 principais serviços de saúde e líderes em varejo, telecomunicações, manufatura e governo. Saiba mais em www.good.com.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em tela cruzada e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, televisões e nuvem. Hoje, mais de 12 milhões de usuários desfrutam usam o Desktop Remoto Splashtop, nomeado para os 25 melhores aplicativos para iPad da Apple App Store de todos os tempos. A Splashtop oferece um desempenho superior e facilidade de uso para usuários iOS, Android, RIM, Windows e MAC que desejam acesso remoto seguro aos seus desktops, aplicativos e dados a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para obter mais informações sobre a Splashtop, visite www.splashtop.com; siga o blog da empresa em https://www.splashtop.com/blog, no Facebook emhttps://www.facebook.com/Splashtop e no Twitter em @Splashtop.

