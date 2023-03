Splashtop está em chamas! (No Kindle Fire da Amazon, ou seja)

Com o Desktop Remoto Splashtop, os usuários do Kindle Fire podem acessar arquivos, aplicativos e conteúdo de computadores e Macs com uma velocidade incrível

29 de Novembro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que o Splashtop Remote Desktop está disponível para o Kindle Fire. O Splashtop Remote Desktop melhora as capacidades do Kindle Fire para torná-lo mais do que um eReader ou uma forma de consumir conteúdo. Com o Splashtop Remote Desktop, os utilizadores do Kindle Fire podem aceder remotamente a PCs e Macs com áudio e vídeo completos a partir de uma rede privada ou através da Internet.

O Desktop Remoto Splashtop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia de um computador ou Mac com um Kindle Fire. Arquivos importantes e aplicativos de trabalho, como Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel e Word, podem ser facilmente acessados com este aplicativo. O conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até jogos 3D, também pode ser visualizado remotamente.

“Agora você pode usar o seu Kindle Fire não só para ler um bom livro, mas também para acessar qualquer software do seu Mac ou PC”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Adicionar a Splashtop ao Kindle Fire deixou este produto ainda melhor.”

O Splashtop Remote Desktop aprimora o Kindle Fire permitindo que os usuários visualizem e editem:

PowerPoint e Keynote com animações e som

Microsoft Outlook com pastas e arquivos

Aplicações Excel e Word

Navegador, incluindo favoritos pessoais, plug-ins favoritos e extensões

Quicken, iPhoto e outros programas de computador não disponíveis na Amazon App Store

Além disso, outras vantagens de usar o Splashtop Remote Desktop incluem a possibilidade de:

Assistir vídeos em Flash (Hulu, Yahoo Video, etc.) e DVDs

Acessar sua biblioteca completa do iTunes ou Windows Media para assistir vídeos

Ouvir música do seu computador

Jogar jogos online, PC e Mac

Conexão de suporte através da internet

O Splashtop Remote Desktop pode ser baixado por $2,99 dólares na Amazon Appstore para Android através do link http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

Após baixá-lo, instale o Splashtop Streamer em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior instalado.

Os usuários do Kindle Fire podem configurar e usar o Splashtop Remote Desktop com sua interface simples e intuitiva.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados pelos seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.

