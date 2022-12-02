Splashtop estende a família de produtos para incluir o touchpad remoto Splashtop
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Novo aplicativo transforma um celular em um touchpad virtual ou teclado para controlar o conteúdo de mídia de um computador à distância
21 de Março, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop Remote Touchpad, uma aplicação que transforma um iPhone ou iPod touch num dispositivo de controlo remoto sem fios. Com os utilizadores a consumirem cada vez mais conteúdos multimédia de computador nos ecrãs de TV das suas salas, o Splashtop Remote Touchpad proporciona a comodidade de controlar um computador à distância, sem necessidade de teclados dedicados ou outros periféricos.
Esta nova adição à família de produtos Splashtop apresenta dois modos, touchpad e teclado, para substituir outros equipamentos, permitindo um nível de conveniência que beneficia tanto os usuários domésticos quanto os profissionais empresariais.
Modo touchpad: Permite que um usuário navegue e role em seus sites favoritos em uma tela grande ou outro monitor, o dispositivo móvel serve como um touchpad virtual.
Modo teclado: Transforma um dispositivo móvel em um teclado sem fio para controlar um computador ou a projeção de uma apresentação de negócios; inclui teclas especiais e suporte para combinações de teclas.
“Quando uso o meu PC para entretenimento multimídia — vídeos do iTunes ou do Hulu por exemplo — eu estou a poucos metros do meu PC. Eu não tenho a flexibilidade de Yao Ming, logo, preciso de um controle remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Essa ideia foi a motivação por trás do Splashtop Remote Touchpad: poder só pegar meu smartphone e... voilá! Aqui está meu controle remoto.”
O Splashtop Remote Touchpad para iPhone e iPod touch está disponível na Apple App Store e no iTunes, seu preço inicial é de $0,99.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. Splashtop Remote, a aplicação empresarial mais vendida nos EUA, tal como designada pelas vendas e downloads da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um Smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista Laptop. A Splashtop Inc. está sediada em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop