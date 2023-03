Splashtop estende a família de produtos para incluir o touchpad remoto Splashtop

Novo aplicativo transforma um celular em um touchpad virtual ou teclado para controlar o conteúdo de mídia de um computador à distância

21 de Março, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop Remote Touchpad, uma aplicação que transforma um iPhone ou iPod touch num dispositivo de controlo remoto sem fios. Com os utilizadores a consumirem cada vez mais conteúdos multimédia de computador nos ecrãs de TV das suas salas, o Splashtop Remote Touchpad proporciona a comodidade de controlar um computador à distância, sem necessidade de teclados dedicados ou outros periféricos.

Esta nova adição à família de produtos Splashtop apresenta dois modos, touchpad e teclado, para substituir outros equipamentos, permitindo um nível de conveniência que beneficia tanto os usuários domésticos quanto os profissionais empresariais.

Modo touchpad: Permite que um usuário navegue e role em seus sites favoritos em uma tela grande ou outro monitor, o dispositivo móvel serve como um touchpad virtual.

Modo teclado: Transforma um dispositivo móvel em um teclado sem fio para controlar um computador ou a projeção de uma apresentação de negócios; inclui teclas especiais e suporte para combinações de teclas.

“Quando uso o meu PC para entretenimento multimídia — vídeos do iTunes ou do Hulu por exemplo — eu estou a poucos metros do meu PC. Eu não tenho a flexibilidade de Yao Ming, logo, preciso de um controle remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Essa ideia foi a motivação por trás do Splashtop Remote Touchpad: poder só pegar meu smartphone e... voilá! Aqui está meu controle remoto.”

O Splashtop Remote Touchpad para iPhone e iPod touch está disponível na Apple App Store e no iTunes, seu preço inicial é de $0,99.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World , o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista Laptop . A Splashtop Inc. está sediada em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com

