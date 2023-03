A Splashtop faz uma parceria com a Dental Whale Savings Network para expandir sua solução de acesso remoto acessível e confiável para dentistas

SAN JOSÉ, Califórnia, 8 de abril de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, fez uma parceria com a Dental Whale Savings Network para expandir sua solução de acesso remoto acessível e confiável aos dentistas.

O Splashtop Business Access é uma solução rápida, fiável e segura para o ambiente de trabalho remoto. Os dentistas adoram Splashtop porque, ao contrário de , que é uma VPN cara e complicada, Splashtop é fácil de usar e muito acessível. E com ele, os dentistas podem aceder remotamente aos seus computadores de escritório a partir de qualquer outro computador, tablet, ou dispositivo móvel. Esta parceria vai permitir aos membros da Dental Whale Savings Network comprar Splashtop a um preço mais baixo.

“A Dental Whale Savings Network está entusiasmada com a sua parceria com a Splashtop, isso vai abrir caminho para dentistas de todos os EUA que desejam acessar seus sistemas de desktop de maneira remota”, disse Philip Cruz, diretor da Dental Whale Savings Network. “Isso também ajudará todos os membros da DWSN a manterem suas práticas não clínicas durante a pandemia da COVID-19.”

“A COVID-19 é um lembrete do principal objetivo da Splashtop: ajudar as organizações a serem flexíveis, incorporando soluções eficazes de home office em todas as suas operações”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. Uma solução de acesso remoto em conta para todos.”

Sobre a Dental Whale Savings Network®:

Com escritórios em San Antonio, Texas, Miami e Ft. Lauderdale, Fla., Dental Whale® é uma companhia dentária inovadora que esculpe uma nova categoria de propriedade e gestão de um consultório privado em grupo.

Através da Dental Whale Savings Network, a Dental Whale ajuda os dentistas a realizar práticas odontológicas de forma mais eficiente, economizando dinheiro em compras, marketing, expansão, melhorando a experiência dos seus usuários e a eficiência do escritório.

A Dental Whale e seus mais de 850 membros apoiaram mais de 18.000 dentistas e ajudaram a atender mais de 4 milhões de pacientes.

Sobre Splashtop:

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto da classe.

O Splashtop fornece soluções de desktop remoto para MSPs, departamentos de TI e Helpdesks, permitindo que eles ofereçam suporte aos seus clientes de forma eficaz. A Splashtop também permite que os indivíduos acessem aplicativos e dados de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Adicionalmente, os serviços de colaboração Splashtop permitem a partilha eficaz de ecrã entre dispositivos. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Estão disponíveis testes gratuitos.