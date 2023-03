Splashtop expande seus recursos de suporte remoto visando MSPs e equipes de TI com os melhores preços e suporte ao cliente

Recursos de agrupamento, gerenciamento e transferência de arquivos serão adicionados ao Splashtop Business, visando oferecer uma solução de controle e suporte remoto completa e econômica para equipes de TI e MSPs

San Jose, 25 de novembro de 2014 — A Splashtop Inc., o líder mundial em computação cruzada e colaboração, anuncia novas funções de agrupamento e outras funções de capacidade de gestão no Splashtop Business. A transferência de ficheiros será adicionada antes do final do ano. Os MSPs e a TI podem agora desfrutar do melhor desempenho do desktop remoto Splashtop da categoria com funções de agrupamento e gestão melhoradas. Além de oferecer o melhor desempenho de acesso remoto, o Splashtop Business é conhecido pelo seu modelo de preços econômicos €55 por ano para gerenciar ou acessar computadores ilimitados.

“Há cerca de um ano, milhares de usuários do LogMeIn vieram correndo para a Splashtop quando o LogMeIn cancelou o seu serviço gratuito”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Infelizmente, a Splashtop não suportava implantação, controle de acesso, agrupamento, transferência de arquivos, nem alguns outros recursos de gerenciamento desejados por equipes de TI e MSPs. Muitos usuários do LogMeIn não tiveram escolha a não ser assinar o LogMeIn Central ou o LogMeIn Pro. Ao trabalhar em colaboração com MSPs e equipes de TI nos últimos meses, o Splashtop Business agora está completo para suporte remoto, enquanto continua oferecendo o melhor desempenho e preço para controle remoto.”

“Estou amando a Splashtop!! Fiquei decepcionado quando o LogMeIn mudou suas políticas. Agora é muito fácil gerenciar os computadores do nosso escritório. Obrigado!!!” Sue Diggs, Gerente de Escritório, Malkerson Gunn Martin, LLP

”Os diferença de preços da Splashtop em comparação com o TeamViewer é gigantesca, sem contar que o seu software funciona tão bem quanto o do TeamViewer. Comecei a usar a Splashtop e amei o seu produto e o seu suporte ao cliente!” Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY, Musicvertriebs GmbH

"Eu usei o TeamViewer e o LogMeIn para oferecer suporte remoto por anos. Então a Splashtop apareceu. Suas soluções são mais rápidas e mais baratas. A interface do usuário é simples e muito eficiente, o suporte ao cliente também!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems – I2QS.COM

Dezenas de milhares de MSPs e empresas de TI já estão usando o Splashtop Business para gerenciar milhões de computadores. A Splashtop pode ser integrada a várias soluções de RMM, PSA, emissão de tickets online e helpdesk do mercado para possibilitar uma experiência perfeita para MSPs e equipes de TI.

Mude para Splashtop Business hoje com um preço económico de €55 utilizador e por ano para gerir um número ilimitado de computadores: https://www.splashtop.com/remote-support

Sobre a Splashtop

Remote Desktop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

# # #

Contato para mídia

Alex Shapiro



Contato da Equipe de Vendas

Jeff Tonkel