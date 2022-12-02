Splashtop expande seus recursos de suporte remoto visando MSPs e equipes de TI com os melhores preços e suporte ao cliente
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Recursos de agrupamento, gerenciamento e transferência de arquivos serão adicionados ao Splashtop Business, visando oferecer uma solução de controle e suporte remoto completa e econômica para equipes de TI e MSPs
San Jose, 25 de novembro de 2014 — A Splashtop Inc., líder mundial em computação cruzada e colaboração, anuncia novas funções de agrupamento e outras funções de capacidade de gestão no Splashtop Business. A transferência de ficheiros será adicionada antes do final do ano. Os MSPs e a TI podem agora desfrutar do melhor desempenho do desktop remoto Splashtop da categoria com funções de agrupamento e gestão melhoradas. Além de oferecer o melhor desempenho de acesso remoto, o Splashtop Business é conhecido pelo seu modelo de preços econômicos R$ 290 por ano para gerenciar ou acessar computadores ilimitados.
“Há cerca de um ano, milhares de usuários do LogMeIn vieram correndo para a Splashtop quando o LogMeIn cancelou o seu serviço gratuito”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Infelizmente, a Splashtop não suportava implantação, controle de acesso, agrupamento, transferência de arquivos, nem alguns outros recursos de gerenciamento desejados por equipes de TI e MSPs. Muitos usuários do LogMeIn não tiveram escolha a não ser assinar o LogMeIn Central ou o LogMeIn Pro. Ao trabalhar em colaboração com MSPs e equipes de TI nos últimos meses, o Splashtop Business agora está completo para suporte remoto, enquanto continua oferecendo o melhor desempenho e preço para controle remoto.”
“Estou amando a Splashtop!! Fiquei decepcionado quando o LogMeIn mudou suas políticas. Agora é muito fácil gerenciar os computadores do nosso escritório. Obrigado!!!” Sue Diggs, Gerente de Escritório, Malkerson Gunn Martin, LLP
”Os diferença de preços da Splashtop em comparação com o TeamViewer é gigantesca, sem contar que o seu software funciona tão bem quanto o do TeamViewer. Comecei a usar a Splashtop e amei o seu produto e o seu suporte ao cliente!” Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY, Musicvertriebs GmbH
"Eu usei o TeamViewer e o LogMeIn para oferecer suporte remoto por anos. Então a Splashtop apareceu. Suas soluções são mais rápidas e mais baratas. A interface do usuário é simples e muito eficiente, o suporte ao cliente também!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems – I2QS.COM
Dezenas de milhares de MSPs e empresas de TI já estão usando o Splashtop Business para gerenciar milhões de computadores. A Splashtop pode ser integrada a várias soluções de RMM, PSA, emissão de tickets online e helpdesk do mercado para possibilitar uma experiência perfeita para MSPs e equipes de TI.
Mude para o Splashtop Business hoje com um preço económico de R$ 290 por utilizador e por ano para gerir um número ilimitado de computadores: https://www.splashtop.com/remote-support
Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração entre ecrãs, ligando smartphones, tablets, computadores, TVs e clouds. Os serviços de ambiente de trabalho remoto Splashtop permitem que as pessoas acedam e controlem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como o Splashtop Classroom e o Mirroring360 permitem uma partilha de ecrã eficaz de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já descarregaram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabricação como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
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