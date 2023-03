Splashtop expande ofertas de acesso remoto para profissionais de negócios e equipes com o lançamento do Splashtop Business Access Solo e Pro

Primeira solução de acesso remoto com vários monitores para Mac

San Jose, Califórnia, 22 de Agosto de 2018. A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, anuncia o lançamento de Splashtop Business Access Solo e Splashtop Business Access Pro. Estas adições inovadoras à família Splashtop Business Access proporcionam um acesso remoto conveniente e seguro ao computador para indivíduos e equipas.

O Splashtop Business Access Solo é adaptado ao usuário individual, permitindo o acesso a até dois computadores. A inscrição inclui aplicativos para acessar os computadores remotamente usando Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Por apenas €4.58 /mês ( €55 /ano), o Business Access Solo suporta funções de transferência de arquivos, impressão remota, áudio e registro.

O Splashtop Business Access Pro foi projetado para indivíduos e pequenas equipes, permitindo o acesso a até dez computadores por usuário. É o pacote de melhor valor da Splashtop por €7.50 /mês ( €90 /ano). Além de todos os recursos da edição Solo, o Business Access Pro adiciona mais de uma dúzia de recursos de produtividade, incluindo funções multi monitores para Windows e Mac, bate-papo, ativação remota, reinicialização remota, gerenciamento de equipe, compartilhamento de área de trabalho e suporte para dois usuários em um computador ao mesmo tempo.

Solução de acesso remoto multi monitores de alto desempenho para Mac

Uma das novas capacidades mais empolgantes do Splashtop Business Access Pro é a capacidade de ver e controlar remotamente computadores Mac com vários monitores, fazendo com que o conteúdo dos monitores remotos apareça em vários monitores locais. Isso permite que um usuário trabalhe remotamente com um sistema Mac com vários monitores como se estivesse sentado em frente dele. Outras soluções de acesso remoto não suportam este tipo de funcionalidade entre Macs ou exigem a abertura de uma sessão de acesso remoto separada para cada monitor. O Splashtop fornece uma solução superior que oferece acesso remoto de alto desempenho de Mac para Mac, Windows para Windows e entre Macs e Windows.

Mac to Mac Multi Monitor Remote Access

"Estamos entusiasmados por oferecer a nova capacidade de visualizar e controlar simultaneamente vários ecrãs remotos com o Splashtop Business Access Pro", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "A maioria dos produtos de acesso remoto suportam capacidades de monitor multi-to-multi apenas para Windows. Splashtop orgulha-se de fornecer esta funcionalidade de produtividade altamente solicitada e antecipada tanto para Windows como para Mac.

Ambas as soluções Business Access vem equipadas com o poderoso motor de acesso remoto da Splashtop, proporcionando conexões rápidas em tempo real com qualidade de imagem e som HD.

Disponibilidade

O Business Access Solo e Pro estão disponíveis agora para comprar em https://www.splashtop.com/business. Também está disponível uma versão 14 de teste gratuita e totalmente funcional do Business Access Pro.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Splashtop Os serviços de desktop remoto permitem que as pessoas acedam às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Splashtop Os serviços de suporte remoto permitem que as TI e os MSPs suportem computadores, dispositivos móveis, equipamentos industriais e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte sob pedido de Splashtop permitem que as equipas de suporte e de suporte acedam remotamente a computadores, bem como dispositivos iOS e Android prestem suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo Mirroring360 e Classroom, permitem a partilha eficaz do ecrã, de um para muitos, nos dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.