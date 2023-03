O Splashtop expande seu Education Suite com a Sala de Aula Splashtop — permitindo que os professores compartilhem conteúdo e aplicativos entre computadores, iPads e Chromebooks

Empresa líder em aplicativos de educação, usados por mais de 1 milhão de professores, agora permite interação com os dispositivos móveis dos alunos em tempo real

FETC, Orlando, Fl. - 28 de Janeiro de 2014 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia a chegada da sua solução de envolvimento de estudantes do século XXI - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom dá aos professores a capacidade de transmitir conteúdos e aplicações, seja de um Mac ou PC, para o dispositivo de cada aluno, quer o aluno utilize um iPad, um Chromebook ou simplesmente um navegador Chrome.

“As escolas compraram milhares de iPads, Chromebooks e computadores. Eles disseram muitas vezes que precisam de melhores ferramentas para compartilhar telas entre esses dispositivos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop, “Acreditamos que o Splashtop Classroom vai melhorar o engajamento e a colaboração entre professores e alunos.”

O aplicativo, que é muito fácil de usar, oferece aos alunos um acesso fácil: é só digitalizar um QR Code ou inserir o código da sessão. Uma vez conectado, o professor pode passar o controle da sessão para qualquer aluno, possibilitando uma melhor interação professor-aluno e aluno-sala de aula. O aplicativo também possui anotação um-para-muitos que realiza a transmissão em tempo real a todos os dispositivos, aumentando o compartilhamento de ideias e o estímulo da criatividade. Até mesmo os aplicativos multimídia mais pesados do mercado podem ser compartilhados instantaneamente com um desempenho top de linha. O Splashtop Classroom permite que professores e instrutores envolvam uma sala de aula inteira de maneira eficiente.

Partilha tudo instantaneamente com todos os dispositivos dos alunos em tempo real: Partilha qualquer aplicação , até vídeos em streaming, para todos os dispositivos dos alunos para melhorar o envolvimento. Nenhum tempo é desperdiçado reformatando conteúdo para dispositivos móveis ou carregando conteúdo com antecedência, poupa tempo de preparação fora do horário de aulas.

Leve a lição até o aluno: Professores podem passar o controle para qualquer dispositivo de modo que o aluno possa interagir diretamente com a aula e com toda a sala de aula sem precisar levantar da sua carteira. Este recurso melhora drasticamente a educação voltada para estudantes com deficiência visual ou física.

Ensina a partir dos quatro cantos da turma: Ao interagirem com a aula e conectarem-se ao PC/Mac da turma a partir do seu dispositivo móvel, os professores têm a capacidade de se moverem pela sala de aula sem comprometerem o tempo ou a qualidade da educação. Sair de trás da secretária melhora a gestão da sala de aula e a atenção dos alunos.

Transforme o seu tablet em um quadro interativo: Já disponível em mais de 1 milhão de salas de aula, o Splashtop Whiteboard oferece um rico conjunto de recursos interativos, incluindo uma barra de ferramentas onde se pode desenhar, destacar ou escrever sobre qualquer conteúdo, incluindo planilhas, bem como destaques e sombras para canalizar o foco dos seus alunos.

Ofereça suporte a centenas de professores e alunos: Escolas, distritos ou organizações de ensino superior podem usar o console de administração para permitir que a TI gerencie usuários e dispositivos centralmente.

Splashtop Classroom inclui tanto ferramentas Splashtop para o ambiente de trabalho remoto como para o quadro branco. Para uso pessoal de um professor individual, Splashtop Whiteboard oferece uma poderosa forma de enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos, transformando o iPad ou o tablet Android do professor num quadro interactivo móvel. Splashtop Classroom é feito à medida para compra e licenciamento a nível escolar ou distrital. As aplicações Splashtop Classroom associadas estão disponíveis gratuitamente na Apple AppStore e na loja Google Chrome. Por um tempo limitado até 31 de Maio, Splashtop está a oferecer um pacote promocional de $10 por professor por ano. Para pedir o teu teste gratuito ou para saberes mais, visita: .

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

