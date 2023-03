Splashtop Enterprise com tecnologia SplasHapp traz instantaneamente qualquer aplicativo de negócios para qualquer dispositivo

Funcionários de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços agora podem fornecer aplicativos “pesados” e essenciais aos negócios aos funcionários móveis quando e onde eles precisarem

SAN JOSÉ, Califórnia — 30 de maio de 2013 — Expandindo sua liderança em acesso remoto voltada para a força de trabalho móvel, a Splashtop Inc. anunciou o lançamento do Splashtop Enterprise com a tecnologia SplashApp, que permite que profissionais de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços hospedem e fornecem acesso seguro a qualquer aplicativo executivo em qualquer dispositivo móvel. Usando o Splashtop Enterprise com o Splashapp, organizações de todos os tipos e tamanhos podem oferecer acesso seguro a qualquer aplicativo de negócios em qualquer nuvem (privada, híbrida ou pública) para usuários em qualquer dispositivo (móvel, computador ou TV/projetor).

“Os funcionários com mais de 60% da Fortune 500 já estão usando o Splashtop Remote Desktop em seus dispositivos móveis para trabalhar de maneira eficiente quando e onde quiserem”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop, Inc. “Com a apresentação do Splashapp, as empresas agora podem disponibilizar aplicativos de negócios críticos, com execução em nuvem, com disponibilidade de 24 horas por dia. Essencialmente, as empresas agora podem mobilizar seus aplicativos sem codificação, treinamento e vazamento de dados.”

Trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora é o novo normal* e a maioria das aplicações críticas para o negócio e verticais simplesmente não são compatíveis com o telemóvel. Além disso, os dispositivos móveis não estão em conformidade com a mesma estrutura de segurança do Windows .NET que prevalece nas empresas e nas PMEs. As TI e outras linhas de negócio são desafiadas pelo dispendioso investimento na reescrita de aplicações empresariais para iOS, Android ou Windows. Splashtop Enterprise com SplashApp oferece uma forma simples, rápida e acessível para os trabalhadores móveis da BYOD acederem e utilizarem estas aplicações empresariais críticas, ao mesmo tempo que dá às TI a capacidade de gestão e controlo para cumprir os requisitos de segurança e conformidade.

A Splashtop faz parcerias com integradores de sistemas e provedores de serviços em todo o mundo para possibilitar a mobilidade empresarial e BYOD. Com mais de 14 milhões de usuários e sendo o aplicativo de negócios mais baixado em lojas de aplicativos, a Splashtop oferece uma sólida geração de leads para seus parceiros de canal.

“Nossa capacidade de oferecer acesso fácil e seguro a todos os aplicativos, dados e arquivos de negócios em dispositivos iOS oferece produtividade e um excelente valor comercial para nossos clientes”, disse John Herrema, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Good Technology. “Com o rápido aumento no uso de tablets e smartphones na empresa, aplicativos inovadores, como a Splashtop, são fundamentais para ajudar clientes, tanto empresariais quanto governamentais, a desbloquear o seu potencial móvel.”

“Estamos entusiasmados com a nossa parceria com a Splashtop para revender o Splashtop Enterprise no Japão”, disse Koichi Ohashi, gerente geral da Daikin. “A Daikin é a maior empresa de ar-condicionado do mundo, e nós mesmos estamos usando o Splashtop Enterprise internamente voltado para design remoto. Devido ao alto desempenho da Splashtop no suporte a gráficos 3D remotos, garantimos a maior empresa japonesa de fabricação de auto-peças como cliente dentro de alguns meses de parceria, e atualmente temos pilotos em várias grandes empresas de fabricação de automóveis e construção de edifícios no Japão.”

“No primeiro trimestre de revenda do Splashtop Enterprise, fechamos mais de 15 clientes, incluindo Asia Cement, NEC, muitos departamentos governamentais e outros. Os usuários da Splashtop estão desfrutando de maior produtividade em seus iPads e Androids, fazendo uso remoto de bancos de dados da empresa e aplicativos que estão diretamente relacionados ao seu trabalho. Existem muitos aplicativos corporativos .NET e aplicativos web da Microsoft IE que simplesmente não rodam e são muito dispendiosos em Android e iOS. A Splashtop é a melhor e a única solução para mobilizar esses aplicativos críticos.” disse Ben Wan, presidente do grupo empresarial de serviços de e-ativação da Acer. “A Grande China possui a maior base de usuários móveis do mundo, e com a tendência BYOD, vemos um enorme impulso por trás da adoção do Splashtop Enterprise.”

Benefícios chave

A TI pode mobilizar instantaneamente .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel, CAD 3D e outros aplicativos verticais existentes — nenhuma espera por usuários, nenhuma regravação e manutenção de base de código móvel adicional, sem treinamento para usuários e sem vazamento de dados para maior segurança

A TI possui controle total sobre quais aplicativos ou desktops são mobilizados para quais dispositivos e usuários; o painel oferece funcionalidade para uso e gerenciamento de TI

Integração profunda com parceiros MDM/MAM para segurança e controle adicional no dispositivo

Suporta sobreposições personalizáveis que adicionam atalhos e controles de aplicativos para uma interface mais intuitiva em dispositivos touch

Recursos principais

Transcodifica Windows Server 2003/2008/2012 RDS e Windows VMs do HyperV, VMware ou Xen, com um console de gerenciamento seguro local que se integra ao Active Directory

Alta performance: até 30 frames por segundo de vídeo e menos de 30 milissegundos de latência

Infraestrutura de relé global otimizada para CloudTM WAN da Splashtop Bridging: Permite que os profissionais trabalhem remotamente em redes 3G/4G ou Wi-Fi em todo o mundo com alta produtividade e uso ideal da largura de banda

Interface intuitiva: Gestos simples para dispositivos móveis baseados em toque, com atalhos e controles personalizáveis no caso de aplicativos empresariais específicos — CAD / CAM 3D, Sistemas Médicos EMR / HER, análise de dados corporativos, aplicativos personalizados SAP / Siebel / Oracle, etc.

Suporte BYOD: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows, e Mac

Preços e Disponibilidade

Sobre Splashtop

serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

*Fonte: ZDNet