Software de acesso e suporte remoto Splashtop Enterprise recebe certificação Nutanix AHV Ready

O estado valida o acesso remoto de alto desempenho de Splashtop aos computadores virtuais Nutanix

SAN JOSE, Califórnia, 02 de Agosto de 2021 - Splashtop Inc., líder em soluções de acesso remoto e suporte remoto de próxima geração, anunciou hoje que o seu software de acesso remoto e suporte remoto Splashtop Enterprise foi certificado como Nutanix Ready for AHV. AHV é o hipervisor empresarial da Nutanix - software de virtualização que cria e executa máquinas virtuais (VMs) usando recursos físicos de hardware. Splashtop Enterprise recebeu o crachá Nutanix Ready for AHV após a conclusão dos testes para verificar a sua compatibilidade com AHV.

O Splashtop Enterprise permite que seus usuários acessem e ofereçam suporte a máquinas físicas e virtuais usando um único aplicativo. Otimizado e agora validado para Nutanix AHV, o Splashtop Enterprise oferece acesso remoto de alto desempenho aos desktops virtuais Nutanix.

“O emblema Nutanix Ready significa que o Splashtop Enterprise é confiável para aprimorar a infraestrutura de entrega da Nutanix, o que possibilita um acesso remoto de alto desempenho e suporte remoto em qualquer lugar”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “As organizações que dependem de soluções de virtualização Nutanix não precisam mais comprar e gerenciar ferramentas terceirizadas para acessar seus recursos físicos e virtuais de maneira remota.”

Esta compatibilidade com a solução de virtualização Nutanix destaca a abordagem de acesso remoto unificado de Splashtop em ambientes informáticos híbridos que combinam máquinas e dispositivos físicos com infra-estrutura de ambiente de trabalho virtual (VDI) e outras soluções VM. "A nossa certificação Nutanix ajuda a completar o nosso esforço contínuo na optimização do nosso suporte de máquinas virtuais para Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix e AWS (Amazon Web Services) Workspace," acrescentou Lee.

A Splashtop capacita funcionários e equipes de TI

O Splashtop Enterprise oferece muitos benefícios para funcionários e equipes de TI dentro das organizações, fornecendo acesso remoto e recursos de suporte remoto em apenas um aplicativo.

Com a Splashtop Enterprise:

Saiba mais sobre Splashtop Enterprise para ambientes de trabalho virtuais Nutanix.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de suporte remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI e indivíduos. A abordagem de acesso remoto Splashtop baseada na nuvem, segura e facilmente gerida está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita www.splashtop.com para mais informações.