Splashtop permite a experiência do Windows 8 Metro no iPad

“Win8 Metro Testbed — da Splashtop” transforma um iPad em um tablet Windows 8 com gestos de toque Metro UI nativos para desenvolvedores de aplicativos Win8 e amantes da tecnologia

12 de Abril, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, lançou hoje "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", uma aplicação remota que permite aos programadores de software e aos entusiastas da tecnologia simularem um ambiente Windows 8 num iPad. Usando o Win8 Metro Testbed, os programadores podem testar gestos de toque da Metro UI nativa num iPad enquanto codificam e compilam novas aplicações no seu PC Windows.

Em 1º de março de 2012, a Microsoft tweetou que o Consumer Preview do Windows 8 foi baixado um milhão de vezes em apenas 24 horas, e desde então, milhões de downloads foram feitos. Agora, com o “Win8 Metro Testbed — da Splashtop”, um desenvolvedor de aplicativos do Windows 8 que tem um iPad pode evitar pagar um custo extra ao adquirir um tablet Windows, que pode ser superior a $1.000 dólares.

"Uma vez que a App Store da Apple gera mais de 80% de todas as receitas de aplicações em tablets, quase todos os criadores de software que escrevem aplicações para tablets têm um iPad", observou Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. "Com o Windows 8 Metro previsto para ser lançado em mais de 400 milhões de novos PCs e tablets anualmente, estes programadores têm grandes expectativas para um enorme mercado novo. Splashtop permite-lhes transformar o seu iPad num teste de desenvolvimento para avaliar os gestos de toque e a funcionalidade da sua aplicação num ambiente Windows 8".

O Win8 Metro Testbed permite gestos de toque comuns no Windows 8 Metro, incluindo a capacidade de:

Deslize da direita para ver o menu Charms

Deslize da esquerda para trocar de aplicativo

Deslize da esquerda para a direita no Internet Explorer para mover as páginas

Deslize para baixo para ver menus adicionais

Desce um item para o seleccionares

Puxe de cima para baixo para fechar um aplicativo

Deslize lentamente da esquerda para usar dois aplicativos lado a lado (“snapping”)

Deslize da esquerda para ver aplicativos em execução

Aperte para navegar por arquivos, pastas, aplicativos e dados com o Zoom Semântico

E mais

Ver um pequeno vídeo do Win8 Metro Testbed em

Win8 Metro Testbed pode ser descarregado por um preço promocional de lançamento especial de $24.99 USD (preço normal de $49.99 USD) na iTunes App Store em ... http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls...

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

