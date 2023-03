O Splashtop permite que a TI ofereça um serviço de suporte remoto a desktops físicos e virtuais a partir de qualquer dispositivo

Computadores Ilimitados, Desempenho Mais Rápido, Relé Escalável SSL-VPN, Despertar Remoto sobre WFI, Suporte Mais Amplo do Dispositivo, Opção On-Premise são vantagens chave

SAN JOSE, Califórnia - 1 de Setembro de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anunciou a disponibilidade da Splashtop Business e da Splashtop Enterprise para suporte remoto de TI. Com uma única licença de Splashtop Business ou Splashtop Enterprise, as TI podem ter ilimitado controlo remoto de computadores físicos e virtuais.

Splashtop Streamer, um agente leve, está agora disponível não apenas para computadores físicos para controlo remoto, mas totalmente optimizado para Microsoft Windows Servers (2003, 2008 R2, 2012), e também para diferentes plataformas de virtualização (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBox, etc.)

“Muitos usuários antigos do LogMeIn, GotoMyPC e TeamViewer vêm para a Splashtop buscando o acesso ilimitado para suporte remoto”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, “Decidimos atender ao seu pedido, incluindo uma licença de acesso ilimitado no Splashtop Business e Splashtop Enterprise para expandir nosso suporte para desktops virtuais.”

“Eu uso o TeamViewer e o LogMeIn para suporte remoto há anos. Então a Splashtop apareceu, ela é mais rápida, simples e barata. Uma UI simples e muito eficiente e ótimo suporte ao cliente”, disse Nick Kapinakis, da Integrated Intellinet Quality Systems.

A Splashtop é conhecida por sua solução de desktop remoto interativa e de alto desempenho em redes 3G / 4G que usufrui de uma infraestrutura de retransmissão global em 8 datacenters diferentes. Usando a Splashtop, equipes de TI podem trabalhar com mais eficiência no suporte a clientes remotos e móveis em qualquer rede. A Splashtop supera o Citrix GotoMyPC, LogMeIn, Wyse baseado em RDP e Citrix Receiver HDX.

A Splashtop investe no suporte às mais recentes tecnologias de plataforma. Por exemplo, a Splashtop fez uma parceria com a Intel e integrou a mais recente tecnologia Wake-over-WIFI para que um notebook em modo de espera possa ser usado com a WIFI além da LAN padrão. Milhões de computadores são enviados com o Splashtop Streamer (agente) pré-instalado com suporte total para Wake-over-WIFI.

A avaliação gratuita do Splashtop Business e do Splashtop Enterprise para suporte remoto já está disponível.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso a desktops remotos e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, ”Melhor do CES 2012” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas por parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com