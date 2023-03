Estreia do boletim de segurança da Splashtop ajuda provedores de serviços gerenciados e profissionais de TI a manterem-se por dentro das últimas vulnerabilidades de TI

‘Feed de Segurança para MSPs e TI’ vai oferecer alertas, atualizações e dicas

SAN JOSE, Califórnia., 16 de Março de 2021-Para os profissionais de TI e fornecedores de serviços geridos (MSPs) que confiam na secretária de suporte e ferramentas de suporte remoto, a Splashtop Inc. anunciou hoje que irá estrear o "MSP & IT Security Feed" e um boletim gratuito com alertas e actualizações regulares para ajudar os MSPs e outros fornecedores de serviços de TI a melhorar as suas práticas de segurança cibernética e reduzir a sua vulnerabilidade ao ataque.

O U.S. National Cybersecurity Center of Excellence declarou que os MSPs são "um alvo atractivo para os criminosos informáticos" porque os MSPs gerem a infra-estrutura de TI de tantas pequenas e médias empresas (PMEs). Na verdade, mais de 30.000 MSPs individuais usam ferramentas Splashtop para gerir e suportar remotamente as infra-estruturas de TI das PMEs em todo o lado.

Além disso, as ferramentas Splashtop são embutidas às plataformas de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM), gerenciamento de serviços de TI (ITSM) e helpdesk usadas pelas maiores organizações do mundo.

Para ajudar MSPs e outros profissionais de TI que usam as ferramentas remotas da Splashtop a salvaguardarem a si mesmos e os ativos das empresas que atendem, o Feed de Segurança para MSPs e TI e seu boletim associado fornecem informações selecionadas sobre notícias relevantes do setor, patches e atualizações de software, explicações sobre violações ativas de segurança cibernética e dicas da Splashtop sobre práticas e técnicas recomendadas para acesso e suporte remoto.

“Desde a aceleração digital causada pela pandemia, a segurança cibernética tornou-se o maior desafio enfrentado pelos profissionais de TI e MSPs atuais, e nós queremos ajudar”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop”, a Splashtop investe milhões de dólares em ferramentas e recursos de segurança, e queremos compartilhar nosso conhecimento e experiência com nossa comunidade de MSPs e TI para ajudar na luta contra ameaças cibernéticas.”

Disponibilidade do Feed de Segurança para MSPs e TI e Boletim

O MSP e o IT Security Feed está disponível em splashtop.com/security-feed.

A página de inscrição para o boletim de segurança está disponível em splashtop.com/security-bulletin.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de apoio remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem Splashtop baseada na nuvem, segura e de fácil gestão do acesso remoto está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita splashtop.com para mais informação.