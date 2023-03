O co-fundador e CEO da Splashtop Mark Lee reeleito para o Conselho de Administração da Fundação Linux

Membros do Linux Foundation Silver votam em Mark Lee, da Splashtop, para diretor representante do Conselho de Administração, o mandato dura dois anos. Suas responsabilidades envolvem o setor Linux, computação móvel e computação em nuvem

29 de Maio de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que Mark Lee, co-fundador e CEO da Splashtop Inc. foi reeleito para o Conselho de Administração da The Linux Foundation, representando os Membros Prata por um segundo mandato de dois anos.

Esta nomeação reconhece a importância do Sr. Lee na contribuição para o avanço do Linux. A Splashtop Inc. é líder em tecnologias envolvendo desktop remoto, conexões entre telefones, tablets, computadores e TVs, sempre procurando oferecer a melhor experiência de usuário e desempenho para mais de 6 milhões de pessoas.

A Linux Foundation, uma organização sem fins lucrativos, visa promover, proteger e melhorar o Linux. Eles procuram acelerar o crescimento e a compreensão da plataforma Linux. A Fundação é composta por mais de uma centena de membros, incluindo Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA e outras empresas de tecnologia de ponta.

“O Linux e o código aberto estão desempenhando um papel cada vez maior no mundo da computação móvel, social e em nuvem”, disse Mark Lee, “Estou muito animado por ter sido reeleito para o Conselho de Administração da Fundação Linux. Eu quero apoiar e promover uma plataforma de computação aberta de troca e compartilhamento de informações.”

”Mark traz ao Conselho de Administração da Fundação Linux uma perspectiva importante sobre o amadurecimento do Linux na construção de um futuro para a computação”, disse Jim Zemlin, diretor executivo da Fundação Linux. “A colaboração contínua de Mark na diretoria irá nos ajudar a avançar nos projetos desde o Linux para dispositivos móveis até projetos em nuvem, entre outras áreas em desenvolvimento. Estamos entusiasmados com a oportunidade de continuar trabalhando com ele nesta função.”

Antes de ser o cofundador da Splashtop Inc. em 2006, o Sr. Lee foi cofundador e CEO da OSA Technologies, que foi adquirida pela Avocent em 2004 por $100 milhões de dólares. Ele continuou atuando como vice-presidente sênior da Avocent até junho de 2006. Antes de ser cofundador da OSA, ele passou mais de 7 anos trabalhando na Intel.

Lee possui bacharelado e mestrado em engenharia elétrica e ciência da computação pela MIT, também realizou um MBA executivo pela ASU.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Sobre a Linux Foundation

A Fundação Linux é um consórcio sem fins lucrativos dedicado a promover o crescimento do Linux. Fundada em 2000, essa organização patrocina o trabalho do criador do Linux Linus Torvalds e promove, protege e melhora o sistema operacional Linux, organizando os recursos de seus membros e da comunidade de desenvolvimento de código aberto. A Fundação Linux fornece um fórum neutro para colaboração e educação, hospedando conferências Linux, incluindo LinuxCon, e gerando pesquisas originais do Linux, vídeos e conteúdo Linux que avançam na compreensão da plataforma Linux. Suas propriedades web, incluindo Linux.com, atingem aproximadamente duas milhões de pessoas por mês. A organização também oferece amplas oportunidades de treinamento Linux com os principais especialistas da comunidade kernel Linux como instrutores. Siga a Fundação Linux no Twitter.

