O Splashtop Classroom suporta dispositivos Android — Ótimo para programas 1:1 e BYOD

Professores e alunos podem aproveitar os Tablets e Smartphones Android para melhorar o envolvimento em tempo real.

San Jose, CA (PRWEB) 6 de Maio de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia suporte adicional para a sua solução de engajamento estudantil do século XXI - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom permite aos professores transmitir conteúdos e aplicações, seja de um Mac ou PC, para o dispositivo Android de cada aluno, para além de iPads, Windows, Macs e Chromebooks. Os professores podem então passar o controlo para os alunos partilharem as suas ideias com toda a turma sem se moverem dos seus lugares.

"A aplicação Splashtop Classroom Android funciona lindamente e permite uma maior flexibilidade do sistema num ambiente de plataforma mista. Penso que é uma forma fantástica de melhorar e desenvolver um ambiente colaborativo numa escola moderna e encorajar o uso eficaz da tecnologia para a aprendizagem do século XXI", Troy Shoebridge, ICT/Network Manager, Rotorua Boys' High School, Nova Zelândia.

“O Splashtop Classroom permite que nossos professores aumentem o envolvimento dos alunos com ou sem um projetor, permitindo que os alunos assumam o controle e apresentem suas ideias usando seu próprio dispositivo. A Splashtop também oferece o benefício adicional de permitir que professores e administradores acessem seus arquivos e informações de qualquer lugar sem precisar voltar ao escritório e ficar preso à uma mesa.” Darrin Tingey, Diretor de Tecnologia, Distrito Escolar Fremont Re-2, EUA

“Com o crescimento de programas e iniciativas 1:1 e BYOD, escolas de ensino fundamental e superior, faculdades e universidades agora podem agregar muito valor ao trabalhar no engajamento e na colaboração entre professores e alunos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop.

Carrega os teus programas 1:1 / BYOD

Splashtop Classroom permite aos professores e instrutores envolver eficazmente uma sala ou campus inteiro, permitindo que professores e alunos o façam:

Partilha tudo instantaneamente para todos os dispositivos dos alunos em tempo real: Partilha qualquer aplicação, mesmo streaming de vídeo, para todos os dispositivos dos alunos para melhorar o envolvimento. Nenhum tempo é desperdiçado reformatando conteúdo para dispositivos móveis ou carregando conteúdo antes - poupando tempo valioso de preparação fora das horas de aula.

Leva a lição ao aluno: Os professores podem passar o controlo para qualquer dispositivo para que o aluno possa interagir directamente com a lição e com toda a sala de aula sem sair do seu lugar. Esta funcionalidade aumenta dramaticamente o envolvimento, especialmente para alunos com deficiência visual ou deficientes visuais.

Ensine nos quatro cantos da sala de aula: Ao interagir com a turma e conectar-se ao computador/Mac da sala usando seu dispositivo móvel, os professores podem andar pela sala de aula sem comprometer o horário ou a qualidade da aula. Sair de trás da mesa melhora a qualidade da sua aula e atrai mais a atenção dos alunos.

Transforma um tablet num quadro branco interactivo: As ferramentas do quadro branco de Splashtop fornecem um conjunto rico de funcionalidades incluindo, uma barra de ferramentas para desenhar, destacar ou escrever sobre qualquer conteúdo, incluindo folhas de trabalho favoritas, assim como ferramentas de sombreamento de spotlight e ecrã para manter os alunos focados. Os dispositivos suportados incluem iPad, iPad mini e agora os tablets Android incluindo o Samsung Galaxy Tab e Nexus 7.

Apoia centenas de professores e alunos: A consola de administração local permite às TI comprar, gerir e proteger utilizadores e dispositivos de forma centralizada.

Splashtop Classroom inclui tanto ferramentas Splashtop para o ambiente de trabalho remoto como para o quadro branco. Para uso pessoal de um professor individual, Splashtop Whiteboard oferece uma forma poderosa de enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos, transformando o iPad, o Android e o Windows 8 tablet do professor num quadro branco interactivo móvel. Splashtop Classroom é feito à medida para compra e licenciamento a nível escolar ou distrital. As aplicações Splashtop Classroom são gratuitas para descarregar da Apple AppStore, da loja Google Play for Education e da loja Google Chrome. Para começar o teu teste gratuito ou para saberes mais, visita .

Clica aqui para veres Splashtop Classroom em acção: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.