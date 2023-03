Splashtop anuncia a solução de desktop remoto mais rápida do setor para a força de trabalho móvel

O Splashtop for Business fornece uma solução empresarial e local para a mobilidade da força de trabalho e iniciativas BYOD com amplo suporte de plataforma para iOS, Android, Windows 8

31 de Outubro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, lançou hoje o Splashtop for Business - uma solução segura e de alto desempenho para as organizações fornecerem e gerirem o acesso remoto para a sua força de trabalho móvel. Os empregados em movimento podem agora aceder remotamente a aplicações e dados de produtividade do escritório a partir dos seus dispositivos móveis como se estivessem em frente aos seus computadores.

"À medida que a consumerização das TI se instala, a inovação técnica está a mudar do centro de dados para o empregado", disse Simon Bramfitt, fundador e analista principal da Entelechy Associates. "Os empregados individuais estão a tirar partido dos programas BYOD para estender o trabalho desde o ambiente de trabalho até à cafetaria e às suas casas. Splashtop for Business oferece às empresas de todos os tamanhos uma forma de apoiar o uso crescente de dispositivos móveis tanto no local de trabalho como em locais remotos, proporcionando a facilidade de utilização que os empregados têm vindo a esperar, e os controlos de segurança que uma empresa exige".

Splashtop for Business fornece aos departamentos de TI uma solução de fácil implementação no local de trabalho para lidar com o uso crescente de dispositivos móveis no local de trabalho, combinando o alto desempenho líder da indústria e uma interface de utilizador intuitiva com uma consola de gestão. Como a única solução no mercado com amplo suporte de plataforma incluindo iOS, Android e Windows 8, Splashtop for Business é a ponte perfeita para os utilizadores acederem aos seus dados e programas enquanto asseguram a interoperabilidade.

"Dada a sensibilidade dos nossos dados era essencial encontrarmos uma solução remota que permitisse o acesso seguro ao nosso sistema tanto no campo como no tribunal", disse Velta Moisio, Directora de Tecnologias de Informação para o Tribunal Juvenil do Condado do Lago, em Painesville, Ohio. "Splashtop for Business não só proporciona aos nossos empregados a flexibilidade de acederem em segurança aos seus computadores, como também nos permite ficar dentro do nosso orçamento, eliminando a necessidade de recursos adicionais do servidor ou despesas de licenciamento. Melhorando a nossa eficiência e reduzindo os nossos custos operacionais, somos capazes de colocar mais eficazmente os dólares dos contribuintes para usar na nossa comunidade".

Desde o início de Agosto, Splashtop oferece aos potenciais utilizadores uma versão prévia do Splashtop para Negócios através do seu Programa de Acesso Antecipado. Em apenas alguns meses. um espantoso 10.000 negócios juntaram-se ao programa.

"Uma parte activa e vocal dos nossos dez milhões de clientes tem estado a pedir uma versão de Splashtop já pronta para a empresa", disse Mark Lee, CEO e co-fundador de Splashtop. "Estamos a entregar o Splashtop for Business, que estende a produtividade dos empregados para além do escritório e dá paz de espírito às empresas com uma solução segura e de alto desempenho para o ambiente de trabalho remoto".

Com o seu amplo suporte de dispositivos, Splashtop for Business também permite aos departamentos de TI a capacidade de estabelecer estratégias de mobilidade mais eficientes para baixar os seus custos de TI e aumentar a produtividade e a satisfação geral da sua força de trabalho.

Responder às Necessidades das Empresas de Hoje

As empresas participantes no Programa de Acesso Antecipado têm usado a versão de pré-visualização do Splashtop para Negócios para satisfazer uma variedade de necessidades de negócios:

Substituição do VPN móvel

Alternativa de alta performance ao RDP, VNC, Citrix

Solução de suporte remoto de TI

Quadro branco interactivo móvel

BYOD (traz o teu próprio aparelho) e trabalha a partir de uma solução caseira

Solução móvel 3D e CAD/CAM remoto de alta performance

"Tabletização" do software MS Office e do software corporativo herdado

Extensão "última milha" para ambientes VDI e RDP

Partilha de recursos entre empregados

Recursos principais

Splashtop para ofertas de negócios:

Servidor no local : consola de gestão segura Instalada atrás do firewall corporativo

Segurança endurecida : Encriptação SSL/AES com certificados assinados, pista de auditoria com registos de ligação detalhados

Desdobramento rápido : implantação em apenas 1 hora; não há necessidade de modificar a infra-estrutura de TI

Apoio Legado : suporte para aplicações existentes para correr em dispositivos móveis

Piscina : agrupamento de imagens do ambiente de trabalho para uso partilhado e facilidade de gestão

Directório Activo (AD) : integração com a base de dados AD existente

Alto desempenho : até 30 frames por segundo de vídeo e menos de 30 milissegundos de latência

Interface intuitiva : gestos simples implementados para dispositivos móveis baseados no toque

Rede auto-optimizadora : utilização óptima da largura de banda numa rede 3G, 4G ou Wifi

Multi-plataforma : suporte para todas as principais plataformas, incluindo Windows, Mac, iOS e Android

Disponibilidade e Preços

O Splashtop for Business está disponível para compra no site do Splashtop em www.splashtop.com/business #pricing -tab. Os preços começam em €37 até 25 lugares como oferta introdutória.

Sobre a Splashtop Inc.

Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, proporcionando a melhor experiência de trabalho remoto da sua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop permite aos consumidores e utilizadores empresariais o acesso interactivo e seguro às suas aplicações, conteúdos multimédia e ficheiros favoritos, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são as aplicações mais vendidas na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outras. Mais de dez milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros parceiros já enviaram com o Splashtop.

A consumerização das TI e a proliferação de dispositivos móveis está a levar à adopção do Splashtop pelas empresas. O Splashtop Bridging Cloud™ assegura uma conectividade fiável, segura e de alto desempenho através de múltiplos dispositivos, ao mesmo tempo que oferece controlo orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e fornecedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Contacto para os media:

Heather Fitzsimmons

Relações Públicas Mental

heather@mindsharepr.com

(650) 800-7160