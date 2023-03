Splashtop anuncia 800 professores para usar o quadro branco Splashtop no Distrito Escolar Unificado de Val Verde

O Distrito Escolar de Val Verde vai passar para o próximo nível de conquista, armar seus professores com Splashtop Whiteboard e iPads, abandonando a tecnologia SMART Boards e tablets Interwrite antiga.

25 de junho de 2012 — ISTE, San Diego, CA — Splashtop Inc., o líder mundial em computação cruzada, anunciou hoje que o Val Verde Unified School District (VVUSD) no sul da Califórnia equipou mais de 800 professores com Splashtop Whiteboard. VVUSD é um vencedor do prêmio National Blue Ribbon School e vários prémios California Distinguished School. Splashtop está a demonstrar o último lançamento do Splashtop Whiteboard na Conferência da International Society for Technology in Education (ISTE) em San Diego, 25 a 27 de junho no stand #2352.

Com o Splashtop Whiteboard, os professores de VVUSD agora podem usar um iPad para controlar e anotar qualquer conteúdo no computador. Sem estar presos no computador das suas mesas, os professores são livres para vagar pela sala de aula e envolver seus alunos, aprimorando o aprendizado e reduzindo os desafios de gerenciamento da sala de aula.

“Como professor, posso levar a matéria para um aluno e ver o que todos os outros estão aprendendo usando apenas as pontas dos meus dedos, sem contar que toda a turma pode compartilhar essa experiência, observou Kevin Ho, professor da Escola Bethune. “Eles podem resolver um problema de matemática ou escrever uma frase e identificar as partes do discurso. Com o Splashtop Whiteboard e um iPad, posso ver o aprendizado nos olhos dos meus alunos, ao invés de uma experiência de ensino unidirecional.”

O Splashtop Whiteboard não só preencheu uma necessidade educacional na sala de aula do VVUSD, mas também fez um sentido fiscal devido ao Programa de Compra por Volume da Apple (VPP). O Distrito queria substituir seus tablets Interwrite de uso único por iPads multi-uso, mas também precisava de uma maneira de permitir o controle e exibição do desktop do professor. Eles consideraram, mas rejeitaram uma proposta do conselho SMART, pois dessa forma os professores ficariam presos na frente da sala de aula. Das poucas placas SMART usadas nas escolas, a maioria servia como espaço extra na parede, juntamente com papel e fita adesiva, para apresentar trabalhos.

“Adoramos o Splashtop Whiteboard. É a solução perfeita para nós. Colocar essa tecnologia nas mãos dos nossos professores e, em seguida, deixar que eles sejam criativos é fundamental para promover a aprendizagem”, disse Michael R. McCormick, superintendente assistente de serviços de educação do VVUSD e Administrador do Ano do Condado de Riverside, 2012. “O Whiteboard é intuitivo, funciona perfeitamente dentro da nossa rede e é atualizado constantemente. Amamos ver o que a Splashtop está fazendo com o seu produto, achamos que outras escolas também devem comprá-lo.”

“A Splashtop tem o prazer de fazer parte da visão tecnológica do Distrito Escolar Unificado de Val Verde para trabalhar na evolução da aprendizagem na sala de aula”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Agora, seus professores e alunos podem usar a melhor solução de whiteboard interativo transmitida para iPad por uma fração do custo dos produtos tradicionais de whiteboard interativos.”

Splashtop Whiteboard para iPad está disponível por $19.99 USD na Apple App Store e também está disponível para compra sob Apple VPP com um desconto de 50%. Splashtop Whiteboard para Android pode ser transferido do Google Play por $9.99 até ao final de Junho - um desconto de 50% sobre o preço normal de $19.99 (requer Android v3.1 ou v4.0). Visita www.splashtop.com/whiteboard para saberes mais sobre o Splashtop Whiteboard.

Visite https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4 para saber mais sobre Splashtop Whiteboard e ver a lista de reprodução de Splashtop Whiteboard no YouTube em

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop capacita usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita https://splashtop.com.





Para mais informações sobre o Distrito Escolar Unificado de Val Verde visite https://www.valverde.edu e vê um vídeo em que inclui alunos que utilizam o quadro branco Splashtop.

