Splashtop e Wacom Expandem Parceria com Estreia de Ambiente Remoto Melhorado para Tecnologia de Ecrã Interactivo com Caneta

Artistas e designers podem criar com Wacom de qualquer parte do mundo usando o software de acesso remoto Splashtop, agora totalmente optimizado para os mais recentes dispositivos Wacom Pro, características e necessidades de desempenho da comunidade criativa.

CUPERTINO, Califórnia e PORTLAND, Ore - Oct. 18, 2022 - Splashtop, líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - em qualquer parte do mundo, e Wacom, o líder global e um dos principais inovadores em tecnologia de visualização digital por caneta, anunciaram hoje no Adobe MAX as últimas inovações em conectividade remota para a comunidade criativa Wacom.

As empresas fizeram uma parceria no ano passado para capacitar os utilizadores Wacom e as empresas criativas a permanecerem produtivos, colaborativos e apoiados na nova era de trabalho flexível e de vida. Agora, com as últimas melhorias de integração às soluções de acesso remoto seguro e suporte do Splashtop, os utilizadores Wacom irão desfrutar de um desempenho remoto inigualável e de uma experiência totalmente optimizada, incluindo um acesso sem falhas às mais recentes funcionalidades e definições personalizadas estabelecidas pelo artista.

No Adobe MAX, as empresas irão pré-visualizar uma prova de conceito das mais recentes melhorias de performance de Splashtop para os utilizadores Wacom, alimentadas pela tecnologia do Projecto Mercury da Wacom, concebido para artistas remotos realizarem o seu trabalho mais inovador a partir de qualquer lugar, com uma experiência "tão local quanto possível". O Projecto Mercury é uma tecnologia proprietária da Wacom que resolve pontos de dor chave para os criativos que trabalham num fluxo de trabalho distribuído, tais como a possibilidade de usar dispositivos Wacom e definições específicas da aplicação na máquina local e remota sem problemas, e muito mais.

"A tecnologia Wacom combina a sensação de usar os media tradicionais com as vantagens de um fluxo de trabalho totalmente digital", disse Faik Karaoglu, vice-presidente executivo de negócios de marca Wacom. "Com as soluções de trabalho remoto de Splashtop para profissionais dos media, os utilizadores Wacom obtêm uma experiência premium para trabalho remoto que é alimentado por tecnologia desenvolvida pela Wacom com profundo conhecimento das necessidades dos artistas".

A tecnologia de ecrã interactivo da Wacom oferece a precisão e o controlo de que os artistas precisam, com características especializadas que incluem uma entrada de caneta intuitiva e sensível à pressão natural, e um reconhecimento de inclinação que emula os meios de comunicação tradicionais. A integração melhorada do Splashtop dá aos artistas remotos uma forma mais natural e sem esforço de usar o rico conjunto de funcionalidades do Wacom sem sacrificar a performance. Além disso, Splashtop reconhece e transporta todas as configurações personalizadas estabelecidas pelo artista para as suas canetas stylus e comprimidos, proporcionando uma experiência remota sem falhas.

Criar uma experiência remota capaz de satisfazer as necessidades da comunidade criativa requer uma latência extremamente baixa e uma alta taxa de frames. Em estreita colaboração com a Wacom, Splashtop criou uma arquitectura que optimiza a experiência geral e o desempenho da computação remota com caneta, fornecendo uma resolução de 4K a 60 frames por segundo.

"Estamos a chegar a uma altura em que não haverá distinções de desempenho entre empregados que trabalham no escritório e empregados que trabalham a partir de casa", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "As necessidades altamente especializadas do mundo criativo exigem uma solução mais integrada, e como líder em computação por caneta, a Wacom é o parceiro perfeito para continuarmos a apoiar as necessidades da comunidade de media e entretenimento".

Os artistas e designers profissionais requerem aplicações de recursos pesados e acesso a terabytes de dados a partir das suas poderosas estações de trabalho locais. Para além das suas funcionalidades de integração Wacom, as soluções remotas seguras Splashtop's permitem aos técnicos de produção acederem e utilizarem aplicações de software com grande intensidade de recursos para edição de vídeo, desenvolvimento de jogos, sincronização labial, e renderização gráfica, escultura e outras actividades de pós-produção, ligando-se remotamente de qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Está optimizado para uma variedade de hardware, incluindo as mais recentes placas gráficas, GPUs, da Nvidia, Intel, e AMD. Características adicionais incluem passagem de microfone, saída de som local e remota, e acesso programado para equipas e freelancers, permitindo uma cooperação sem falhas ao mesmo tempo que proporciona a máxima qualidade.

Splashtop é a primeira empresa de software remoto a oferecer uma integração profunda com a Wacom através da nuvem da empresa e de soluções no local. Os participantes de Adobe MAX interessados numa demonstração ao vivo da tecnologia do Projecto Wacom Mercury sobre a ligação remota de Splashtop podem visitar o stand #608. Para saber mais sobre as soluções Splashtop para media e entretenimento profissionais ou para se tornar um utilizador beta, contacta Splashtop.com. Para mais informações sobre os ecrãs interactivos e a tecnologia das canetas Wacom, visita Wacom.com.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - em qualquer parte do mundo. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global instantâneo com acesso directo a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Splashtop.com

Sobre a Wacom

