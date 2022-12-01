As soluções de software Splashtop® e ECI oferecem solução integrada de gerenciamento de automação de TI para clientes Naverisk™ RMM
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MSPs e profissionais de TI beneficiam de uma plataforma de monitorização e gestão remota (RMM) de TI integrada com a solução de suporte remoto rápida e simples
San Jose, CA — 14 de setembro de 2015 — Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre ecrãs, anunciou hoje uma aliança estratégica com a ECi Software Solutions, Inc., líder em soluções tecnológicas específicas do setor. Os clientes de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) da ECI agora podem desfrutar do software Nverisk™ 2015 integrado com Business for Remote Support, a melhor solução de suporte e controle remoto da Splashtop.
"O controlo remoto fiável e de alta performance tem sido sempre uma das principais exigências da base de clientes da Naverisk RMM", disse Michael Inzerillo, Vice-presidente Executivo de Vendas e Marketing da Naverisk. "Estamos entusiasmados por trabalhar de perto com o Splashtop para proporcionar uma experiência bem integrada aos nossos utilizadores, a começar pelo Naverisk 2015".
"Estamos entusiasmados por trabalhar com a Naverisk para oferecer uma solução que engloba PSA, RMM e capacidades de controlo remoto para deliciar os nossos clientes conjuntos", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Naverisk 2015 é uma plataforma nativa baseada na web que se integra perfeitamente com Splashtop Business for Remote Support".
Splashtop Business for Remote Support inclui as seguintes novas capacidades para MSPs e TIs que utilizam uma solução RMM:
Implementação melhorada para que MSPs e TIs possam facilmente implementar Splashtop Streamers (agentes)
Função de agrupamento melhorada para habilitar MSPs e TIs a gerir facilmente milhares de computadores
Habilidade para MSPs e TIs permitirem facilmente aos clientes acederem aos seus próprios computadores
Para além de terem uma capacidade de controlo remoto integrado, os MSPs e TIs que utilizam Naverisk podem gerar receitas adicionais ao revenderem acesso remoto Splashtop e soluções de ambiente de trabalho virtual aos seus clientes para permitir uma força de trabalho remota segura e a continuidade do negócio. Para saberes mais, visita:
Splashtop Business for Remote Support:
Nverisk 2015 RMM Solução: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
Sobre a ECi
A família de empresas ECi Software Solutions fornece soluções empresariais e de comércio eletrónico, oferecendo tecnologias on-premise e baseadas em cloud. Durante mais de 30 anos, as empresas da ECi serviram organizações de manufatura de pequena a média dimensão, distribuição por grossista/retalho, construção e organizações de serviços. De propriedade privada, a eCi está sediada em Fort Worth, Texas, EUA, com escritórios e empresas nos EUA, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Holanda. Para informações, envie um e-mail para info@ecisolutions.com ou visite www.EciSolutions.com.
Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite www.splashtop.com e www.mirroring360.com .
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
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