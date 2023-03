As soluções de software Splashtop® e ECI oferecem solução integrada de gerenciamento de automação de TI para clientes Naverisk™ RMM

MSPs e profissionais de TI beneficiam de uma plataforma de monitorização e gestão remota (RMM) de TI integrada com a solução de suporte remoto rápida e simples

San Jose, CA - 14 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração em ecrã cruzado, anunciou hoje uma aliança estratégica com a ECi Software Solutions, Inc., uma empresa líder em soluções tecnológicas específicas para a indústria. Os clientes do ECi Naverisk de monitorização e gestão remota (RMM) podem agora desfrutar de Naverisk™ 2015 software integrado com Business for Remote Support, a melhor solução de controlo e suporte remoto da classe Splashtop.

"O controlo remoto fiável e de alta performance tem sido sempre uma das principais exigências da base de clientes da Naverisk RMM", disse Michael Inzerillo, Vice-presidente Executivo de Vendas e Marketing da Naverisk. "Estamos entusiasmados por trabalhar de perto com o Splashtop para proporcionar uma experiência bem integrada aos nossos utilizadores, a começar pelo Naverisk 2015".

"Estamos entusiasmados por trabalhar com a Naverisk para oferecer uma solução que engloba PSA, RMM e capacidades de controlo remoto para deliciar os nossos clientes conjuntos", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Naverisk 2015 é uma plataforma nativa baseada na web que se integra perfeitamente com Splashtop Business for Remote Support".

Splashtop Business for Remote Support inclui as seguintes novas capacidades para MSPs e TIs que utilizam uma solução RMM:

Implementação melhorada para que MSPs e TIs possam facilmente implementar Splashtop Streamers (agentes)

Função de agrupamento melhorada para habilitar MSPs e TIs a gerir facilmente milhares de computadores

Habilidade para MSPs e TIs permitirem facilmente aos clientes acederem aos seus próprios computadores

Para além de terem uma capacidade de controlo remoto integrado, os MSPs e TIs que utilizam Naverisk podem gerar receitas adicionais ao revenderem acesso remoto Splashtop e soluções de ambiente de trabalho virtual aos seus clientes para permitir uma força de trabalho remota segura e a continuidade do negócio. Para saberes mais, visita:

Splashtop Business for Remote Support:

Naverisk 2015 Solução RMM:

Sobre a ECi

A família de empresas ECi Software Solutions fornece soluções comerciais e de comércio electrónico, oferecendo tecnologias on-premise e baseadas em cloud. Durante mais de 30 anos, as empresas da ECi têm servido pequenas e médias empresas de manufactura, distribuição grossista/retalhista, construção civil, e organizações de serviços. Sediada em Fort Worth, Texas, EUA, a ECi tem escritórios e empresas nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Holanda. Para informação, envia um email para , visita , ou liga para (800) 959-3367.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visite e .

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Robert Ha