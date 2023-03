Splashtop e Acronis se Integram e Trazem Suporte Remoto Escalável à Solução de Nuvem Cyber Protect da Acronis - Preview 2

Os Prestadores de Serviços Geridos (MSPs) que utilizam a Acronis para a gestão da proteção dos terminais podem agora iniciar sessões de controle remoto Splashtop diretamente a partir do console para fornecer um apoio mais rápido e confiável às cargas de trabalho dos clientes

CUPERTINO, Califórnia. e MIAMI, FL, 30 de Junho de 2022 - Splashtop e Acronis anunciaram hoje uma parceria que integra soluções de acesso e suporte remoto seguro com Acronis Cyber Protect cloud, uma plataforma de proteção de dados e segurança cibernética tudo-em-um. Esta integração alivia o tempo de inatividade permitindo aos técnicos MSP acessar e controlar os computadores para resolverem problemas diretamente do console em nuvem Acronis Cyber Protect - resultando em um aumento da satisfação do cliente e em uma diminuição dos custos.

O Acronis Cyber Protect Cloud une backup e gestão de proteção de última geração, anti-malware baseado em IA, antivírus e gestão de proteção de endpoints em uma única solução. Com a Splashtop integrada, os fornecedores de serviços podem acessar instantaneamente todos os dispositivos geridos pelos seus clientes diretamente a partir do console Acronis, permitindo uma remediação mais rápida de incidentes, suporte confiável e maior eficiência ao fornecer acesso instantâneo aos pontos finais.

Agora, não só as cargas de trabalho dos clientes estão protegidas com uma solução integrada de classe mundial, como também podem ser facilmente e imediatamente acessadas em caso de um incidente. Os fornecedores de serviços podem fornecer suporte de help desk a qualquer computador ou dispositivo móvel remoto usando a Splashtop, independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operacional. Eles também podem permitir que os seus usuários finais acessem remotamente os seus computadores de trabalho, tudo a partir de uma plataforma centralizada.

"Nenhum negócio está seguro no atual cenário da ameaça cibernética, e estão à procura de Prestadores de Serviços Geridos especializados em serviços de proteção cibernética", disse o Vice-Presidente e Diretor Geral da Acronis, Américas, Pat Hurley. "A Acronis fornece a proteção hermética que os MSPs precisam, enquanto a interface intuitiva da Splashtop permite a resolução de problemas sem demora, reduzindo os custos associados ao tempo de interrupção".

Os Prestadores de Serviços Geridos podem executar pedidos de serviço mais rapidamente, exceder os SLAs e aumentar a satisfação geral do cliente, permitindo esta integração gratuita com a Splashtop. As cargas de trabalho dos clientes são protegidas com uma solução de proteção cibernética de classe mundial que é facilmente acessível em caso de incidente. Os usuários desfrutam de:



Abordagem rápida : A integração Acronis-Splashtop permite aos usuários iniciar o acesso imediato, com um clique, a todas as cargas de trabalho geridas.

Fácil acesso remoto à área de trabalho para dispositivos geridos : Dar suporte a equipes e dispositivos distribuídos com facilidade, quer os empregados trabalhem em casa, no escritório, ou em viagem.

Características nativas durante sessões remotas: Tire proveito das características de alto desempenho da Splashtop, incluindo transferência de arquivos, reinicialização remota, partilha de técnicos de ambiente de trabalho, chat e muito mais.

A sinergia entre Acronis Cyber Protect Cloud e Splashtop permite aos fornecedores de serviços prestar um suporte remoto superior - silenciosamente, sem falhas e a tempo - através de uma ligação direta e confiável.

"A segurança é a espinha dorsal de tudo o que fazemos na Splashtop, por isso estamos orgulhosos de ser parceiros de uma plataforma de proteção cibernética tão confiável e comprovada", disse Thomas Deng, Co-Fundador e SVP da Gestão de Produtos na Splashtop. "A Acronis não deixa nenhuma nada para trás quando se trata das proteções e suporte que oferece aos prestadores de serviços e aos seus clientes".

200,000 empresas e 30 milhões de usuários finais em todo o mundo usam Splashtop com segurança, incluindo grandes bancos, empresas de entretenimento e esportivas, instituições educacionais, organizações de saúde e agências governamentais. Para saber mais sobre a integração Acronis Splashtop, visite solutions.acronis.com/splashtop e Splashtop.com/integrations/acronis.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em acesso e suporte remoto seguro. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma "experiência presencial" que é tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; recursos avançados de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global. Splashtop.com

Sobre a Acronis

A Acronis unifica a proteção de dados e a segurança cibernética para fornecer proteção cibernética integrada e automatizada que resolve os desafios da segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança (SAPAS) do mundo digital moderno.Com modelos de implementação flexíveis que se adaptam às exigências dos fornecedores de serviços e profissionais de TI, a Acronis fornece proteção cibernética superior para dados, aplicações e sistemas com antivírus inovadores de próxima geração, backup, recuperação de desastres, e soluções de gestão de proteção de endpoints alimentadas por IA.Com o avançado anti-malware alimentado por inteligência de máquina de ponta e tecnologias de autenticação de dados baseadas em blockchain, a Acronis protege qualquer ambiente - da nuvem ao híbrido até às instalações - a um custo baixo e previsível.

Fundada em Singapura em 2003 e incorporada na Suíça em 2008, a Acronis tem mais de 2.000 empregados e escritórios em 34 locais em todo o mundo. As suas soluções já têm confiança de mais de 5,5 milhões de usuários domésticos e 500.000 empresas, e de equipes desportivas profissionais de alto nível. Os produtos Acronis estão disponíveis através de mais de 50.000 parceiros e prestadores de serviços em mais de 150 países e 26 línguas.