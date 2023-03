Splashtop Alcança a validação da Zebra Technologies

A validação do suporte remoto para dispositivos robustos e IoT da Splashtop oferece aos clientes o suporte ao serviço de injeção e controle remoto Zebra

San Jose, Califórnia. - 8 de Maio de 2019 - Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto e soluções de suporte remoto, anunciou hoje que completou com sucesso Zebra Technologies' Programa validado para o seu produto de suporte remoto Splashtop Rugged & IoT. Como parte do programa Zebra's PartnerConnect Independent Software Vendor (ISV), o Programa Validado indica aos clientes e parceiros que o Suporte Remoto Splashtop Rugged & IoT foi testado com sucesso - confirmando o seu desempenho e funcionalidade com dispositivos Zebra® seleccionados.

Principais Recursos

O Remote Support para IoT e Dispositivos Robustos da Splashtop é otimizado para suportar o serviço de Injeção de Eventos de Controle Remoto da Zebra. Como resultado, os clientes podem oferecer suporte remoto aos dispositivos robustos Zebra e gerenciar computadores. Os usuários possuem controle total da tela do dispositivo, permitindo que eles possam controlar eventos de tecla e toque no sistema enquanto tentam resolver os problemas em questão.

O Programa Validado da Zebra Technologies permite que seus parceiros qualificados testem a interoperabilidade de suas soluções de software com computadores móveis, scanners, impressoras e leitores RFID selecionados da Zebra para atender às necessidades específicas de aplicativos do usuário, reduzindo riscos e o tempo de implantação.

Trabalhando em estreita colaboração com as equipes de engenharia da Zebra, a Splashtop testou a interoperabilidade de seu produto, Suporte Remoto para Dispositivos Robustos Splashtop, com o computador móvel touch TC52 da Zebra.

“Estamos muito satisfeitos por nosso aplicativo ter sido validado pela Zebra”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com essa validação, o Remote Support para Dispositivos Robustos e IoT se torna a solução ideal para empresas que desejam implantar, gerenciar e oferecer suporte a dispositivos Zebra selecionados, incluindo aqueles que rodam no sistema operacional Android™.”

Disponibilidade

Splashtop Rugged & A informação de Suporte Remoto IoT está disponível em . As empresas que suportam dispositivos Zebra podem obter mais informação e pedir para experimentar esta nova solução clicando no botão Começar naquela página web e preenchendo o formulário de pedido.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.

# # #

