Lançamento do Splashtop 2 — Melhor aplicativo de área de trabalho remota é mais rápido, simples e mais seguro

A Splashtop revela sua próxima geração de software de desktop remoto, o Splashtop 2 — Desktop Remoto (“Splashtop 2”), juntamente com a implantação da sua infraestrutura “Bridging Cloud”, composta por clusters de alto desempenho de servidores de retransmissão seguros que conectam os usuários com seus computadores e dispositivos móveis em todo o mundo

27 de Junho de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento da versão iPad de Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), a próxima geração do seu premiado desktop remoto. Para suportar este lançamento de produto, Splashtop construiu uma rede mundial de servidores relay para formar uma infra-estrutura "Bridging cloud" que permite aos utilizadores de Splashtop 2 ligarem-se aos seus computadores remotos de forma segura, e tirarem partido de um desempenho de rede altamente optimizado.

Até o momento, a Splashtop ajudou mais de sete milhões de usuários de dispositivos móveis, de tablets a smartphones, a acessar seus computadores Windows e Macs, permitindo que eles usem seus aplicativos, visualizem e editem arquivos, assistam filmes em HD e joguem jogos com gráficos absurdos, tudo isso de maneira remota.

“Segurança e privacidade não são apenas preocupações corporativas. Pessoas comuns como nós precisam ter certeza de que nossos dados estão seguros — todos os arquivos de todos os dispositivos, em todos os lugares e todos os dias. O Splashtop 2 oferece essa tranquilidade”, observou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Além da segurança e privacidade, a Splashtop continua mantendo a sua prioridade principal: a facilidade. Obviamente, nos orgulhamos de continuar na frente da corrida pelo desempenho líder no setor.”

O aplicativo Splashtop 2 estará disponível de forma básica, permitindo a conectividade entre dispositivos em um ambiente de rede local (LAN); além disso, um módulo chamado “Anywhere Access Pack”, disponível para compra no aplicativo, permitirá que os usuários se conectem aos seus dispositivos através da internet.

O aplicativo possui uma interface fácil de usar, otimizada para novos recursos de hardware, como a tela Retina da Apple. A versão para iPhone suporta até 30 quadros por segundo de streaming e possui uma latência inferior a 30 milissegundos, proporcionando uma experiência de vídeo suave e de jogos responsivos.

Com o Splashtop 2, a única configuração necessária para se conectar a computadores é um nome de usuário e uma senha. Não é necessário configurar roteadores ou firewalls, nem inserir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com a adição do Anywhere Access Pack, o mesmo processo permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos de forma confiável estando eles em qualquer lugar do mundo, pela internet.

Além disso, o aplicativo possui uma tecnologia de auto-otimização que se adapta às condições da rede, permitindo que o usuário aproveite ao máximo a sua rede 3G, 4G ou conexão à internet. Ao mesmo tempo que protege os dados do usuário por meio da sua Bridging Cloud, a Splashtop implanta sua tecnologia de criptografia padrão do setor para manter um alto nível de segurança.

Está disponível um pequeno vídeo do Splashtop 2 e pode ver uma apresentação de slides em https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4

Splashtop Personal - Best Remote Desktop App with Great Audio and Video Support

O Splashtop 2 pode ser baixado para iPad emhttps://itunes.apple.com/us/app/id382509315 na iTunes App Store. O preço é $9,99, mas o aplicativo estará disponível por tempo limitado a pelo preço promocional de $1,99. O Anywhere Access Pack pode ser comprado por $0,99 por mês ou $9,99 por ano. Os usuários já cadastrados do Splashtop Remote Desktop para iPad irão receber uma atualização gratuita tanto para a versão básica quanto para o Anywhere Access Pack.

Splashtop Streamer

O Splashtop 2 requer o download e a instalação do software gratuito Splashtop Streamer em um computador Windows ou Mac. Plataformas suportadas: Windows 7, Vista e XP (incluindo o Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para usuários Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado para o melhor desempenho possível. A compra do Splashtop 2 inclui uma licença para acessar até 2 computadores.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:



https://www.splashtop.com/streamer