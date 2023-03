Splashtop 2.0 recebe o prêmio “Melhor de 2010 CES” da revista Laptop Magazine

Tecnologia DeviceVM de Segunda Geração Instantânea Reconhecida como Melhor Software da Feira de Electrónica de Consumo 2010

San Jose, CA - 11 de Janeiro de 2010 - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou que a sua plataforma de software instantânea Splashtop™ 2.0 foi galardoada com o prémio "Best of 2010 CES" pela Revista LAPTOP, e reconhecida como o Melhor Software ou Serviço do Consumer Electronics Show 2010. O prémio valida a importância crescente da tecnologia instantânea, e reforça a posição de Splashtop como líder de mercado, com software implantado em mais de 400 produtos em todo o mundo.

O Splashtop 2.0 foi lançado em 7 de janeiro de 2010 no novo netbook Lenovo Ideapad™ S10-3t, ele também foi experimentado pela LG nos netbooks LG X200 e X300 no CES 2010. O produto de segunda geração se baseia na versão clássica amplamente disponível do ambiente instant-on Splashtop e adiciona vários aplicativos redesenhados, recursos de personalização do usuário final, temas personalizados para dispositivos elegantes, suporte para interfaces com touch e uma série de outras melhorias.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos pela Revista LAPTOP como o melhor software para dispositivos móveis", disse Mark Lee, co-fundador e CEO da DeviceVM. "Com mais de 30 milhões de cópias de Splashtop já no mercado, aprendemos muito sobre a evolução da computação móvel e a procura do consumidor por personalização e acesso instantâneo às suas aplicações favoritas. Estamos empenhados na inovação contínua e em dar aos utilizadores de computadores a experiência informática instantânea mais pessoal, intuitiva e segura possível".

A equipa de editores e escritores do LAPTOP relatou diariamente o maior evento de tecnologia de consumo do ano, cobrindo os produtos mais quentes em exibição com posts de blogues, fotos e vídeos. Desses, a LAPTOP seleccionou 16 vencedores para os seus Prémios CES Best of 2010. Os vencedores são dispositivos, tecnologias e aplicações inovadoras que redefinem as suas categorias através da progressão do design e desempenho, ao mesmo tempo que melhoram a experiência do utilizador.

