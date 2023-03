NTT DATA seleciona o Splashtop Business Access para seus novos serviços de “Virtual Desktop for Smart Devices”

Splashtop irá contribuir para os Estilos de Trabalho Evolutivo dos Funcionários nas Indústrias da Construção, Fabrico e Cuidados de Saúde em que são utilizados muitos dados de Alta Resolução

TOKYO (PRWEB) 10 de Abril de 2018 - Hoje, Splashtop Inc. anunciou que o seu serviço de desktop remoto, Splashtop Business Access, foi incluído como um componente chave dos novos serviços da NTT DATA, "Virtual Desktop for Smart Devices" que a NTT DATA Inc. (Sede: Koto-ku, Tóquio, Presidente & CEO: Toshio Iwamoto) lançou a 1 de Abril de 2018.

Os novos serviços da NTT DATA "Virtual Desktop for Smart Devices (dispositivos tablet e telefones inteligentes)" destinam-se a empresas em indústrias como a construção, manufactura e cuidados de saúde, onde os empregados muitas vezes precisam de lidar com dados de alta resolução no seu trabalho. Estes novos serviços permitem aos empregados destas empresas acederem e utilizarem remotamente o ambiente de trabalho do seu PC de escritório mesmo quando estão fora do escritório. Estes serviços oferecem uma maior comodidade para os utilizadores enquanto mantêm um ambiente seguro.

Splashtop Business Access tem características que permitem a transferência suave de dados de vídeo e imagem de alta resolução, mesmo em redes com velocidade suboptimizada, com a alta segurança que as empresas requerem. As tecnologias de protocolo proprietárias do Splashtop permitem estas funcionalidades. Usando o Splashtop Business Access, os utilizadores em indústrias como a construção e a manufactura podem aceder remotamente a aplicações intensivas de dados, incluindo dados CAD, nos seus dispositivos inteligentes e comunicar suavemente fora do escritório com os colegas no seu local de trabalho sem usar plantas e desenhos reais. Além disso, os utilizadores na indústria da saúde podem rever as imagens de raios X e ressonância magnética nos seus dispositivos inteligentes, a partir do exterior do escritório, permitindo-lhes encurtar o tempo para tomarem decisões médicas.

A inclusão do Splashtop Business Access no “Virtual Desktop for Smart Device” da NTT DATA foi conquistada conectando o serviço MAM da Recomot Inc. (Sede: Chiyoda-ku, Tóquio, CEO e Presidente: Tsuyoshi Togo), a uma das agências de vendas da Splashtop, com os dois novos serviços da NTT DATA.

Projeto NTT DATA e Recomot para vender um total de 2.000 licenças do Splashtop Business Access em 2018. A NTT DATA é a maior empresa de serviços de TI do Japão.

Sobre Splashtop

Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 25 milhões de utilizadores apreciam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabrico incluindo Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, e outros, juntaram o Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos. Saiba mais em https://www.splashtop.com.